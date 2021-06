Ludwigshafen: Terminverschiebung beim Festival des deutschen Films

Ludwigshafen – Das kommende Filmfestival in Ludwigshafen am Rhein soll wieder möglichst vielen Menschen der Region zugänglich sein. Deshalb hat die Direktion des Festivals entschieden, die 17. Ausgabe des Festival des deutschen Films 2021 um eine Woche nach hinten zu verschieben.

Sie beginnt daher nicht am 25. August (bis 12. September), sondern beginnt am 1. September und geht bis zum 19. September 2021. Denn es zeichnet sich ab, dass der 1. September eine Art Stichtag werden könnte, ab dem Veranstaltungen wieder in noch stärkerem Maße weitestgehend unabhängig von den Maßnahmen der Pandemie stattfinden können.