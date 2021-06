Wieviele Zigarettenschachteln passen in eine Leggings ?

Bellheim (ots) – Zu einem außergewöhnlichen Versuch des Ladendiebstahls kam es Donnerstagabend 17.06.2021 in einem Supermarkt. Eine 25-jährige Frau betrat mit einer bislang unbekannten männlichen Begleitung den Einkaufmarkt im Gewerbegebiet und entnahm aus der Auslage 68 Schachteln Zigaretten, nachdem sie die Sicherung der Auslage im Kassenbereich aufschob. Statt diese in den Einkaufswagen zu legen, steckte sie die Schachteln in ihre Leggings und versucht so den Kassenbereich zu passieren.

Der Mitarbeiterin fiel direkt die ausgebeulte Hose auf und sie verständigte die Polizei. Gegenüber der Beamtin ließ die Frau dann im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen herunter und räumte die Tat ein. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der B35

Germersheim (ots) – Am Freitag 18.06.2021 gegen 06:52 Uhr kam es auf der B35 an der Anschlussstelle Germersheim- Nord/Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Die 30-jährige Fahrerin eines PKW´s kollidierte beim Spurwechsel mit dem PKW eines 33-jährigen Fahrers. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte an mehreren Stellen mit der Leitplanke.

Beide Fahrzeuge kamen auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die Fahrer wurden bei dem Unfall beide leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B35 teilweise voll gesperrt werden.