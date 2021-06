Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 18.06.2021 gegen 00:30 Uhr, wird der Polizei Ludwigshafen eine Schlägerei am Berliner Platz gemeldet. Ein 30-jähriger und 31-jähriger Mann sollen gemeinsam auf einen 20-Jährigen eingeschlagen und getreten haben. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang noch unklar.

Die beiden Täter waren stark alkoholisiert.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von 2,31 Promille und bei dem

31-Jährigen einen Wert von 2,14 Promille. Ihnen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Da sie weiterhin sehr

aggressiv waren, mussten sie die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Unfallflucht in der Friedensstraße

Ludwigshafen (ots) In der Friedensstraße touchierte am Donnerstag 17.06.2021 zwischen 09-11:30 Uhr, eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto den parkenden KIA eines 28-Jährigen. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 17.06.2021 gegen 17:10 Uhr, fuhr eine 57-jährige Motorradfahrerin in der Rheinuferstraße auf das vor ihr abbremsende Auto auf.

Die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.