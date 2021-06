Edenkoben – Nackter Mann klopft ans Hoftor

(ots) – Ein Bewohner aus Edenkoben meldete am Freitagmorgen 18.06.2021 um 02 Uhr einen Unbekannten, der im Adamskostüm ständig an sein Hoftor klopfen würde. Zudem hätte er mehrmals versucht, auf sein Grundstück zu gelangen.

Noch vor Eintreffen der heraneilenden Streife meldete der Anrufer Fehlalarm. Bei dem Fremden handelte es sich um einen Bekannten, der sich versehentlich zu Hause ausgesperrt hatte und nun Hilfe suchte.

Edenkoben – Ungesicherte Ladung

(ots) – Weil ein 63 Jahre alter LKW-Fahrer am Freitagmorgen 18.06.2021 zwischen 07-07.30 Uhr in den Seewiesen sein transportiertes Schüttgut auf der Ladefläche nicht ausreichend gesichert hatte, erwartet ihn nun ein Bußgeld von 60 Euro sowie ein Punkt

in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Auch der Halter muss 270 Euro Bußgeld bezahlen, weil er die Fahrt anordnete und dabei die Verkehrssicherheit gefährdete. Drei weitere Autofahrer waren nicht angegurtet.

Sie müssen jeweils 30 Euro bezahlen.