Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am 17.06.2021, gegen 16.45 Uhr, hörte ein Zeuge einen Knall und als er auf seinen Balkon ging, sah er noch eine beigefarbene Limousine den Röntgenplatz in Richtung Benderstraße davonfahren. Durch die eingesetzten Beamten konnte dann vor Ort festgestellt werden, dass mutmaßlich diese Limousine, vermutlich in der Vorbeifahrt, den Pkw VW Golf des Geschädigten an Heckstoßstange beschädigte und das Kennzeichen abriss. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrolle eines Lkw

Frankenthal (ots) – Am 17.06.2021, gegen 08.50 Uhr, kontrollierten Beamte der hiesigen Polizeiinspektion im Europaring den Lkw eines 29-jährigen Mannes aus Frankenthal, welcher auf der Ladefläche mit einem Kleinbagger beladen war. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Sicherungsgurte nicht in einen ordnungsgemäßen Zustand waren, weiterhin war die Hauptuntersuchung des Lkw bereits 5 Monate abgelaufen und eine gültige Prüfung des EG-Kontrollgerätes konnte ebenfalls nicht vorgezeigt werden.

Die Weiterfahrt wurde bis zur Nachsicherung mit ordnungsgemäßen Spanngurten untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn sowie den Halter des Lkw eingeleitet.