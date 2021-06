43-Jähriger von Mann mit Eisenstange überfallen

Weinheim (ots) – Ein 43-jähriger Mann war am Donnerstagabend 17.06.2021 von kurz nach 18 Uhr zu Fuß in der Theodor-Heuss-Straße unterwegs, als neben ihm ein weißer Mercedes Sprinter anhielt und er von dessen Fahrer angesprochen wurde. Der 43-Jährige verstand kein Wort des Sprinter-Fahrers und reagierte nicht darauf. Daraufhin stieg der Sprinterfahrer aus und forderte unter Vorhalt einer Eisenstange die Herausgabe des Mobiltelefons von dem 43-jährigen Mann.

Als dieser die Herausgabe verweigerte, schlug ihm der Unbekannte mit der Faust gegen den Kopf. Als der Geschädigte sein Telefon weiterhin nicht herausgeben wollte, stieß der Angreifer mit der Eisenstange in Richtung des Opfers und verletzte ihn am Hals. Nachdem der 43-Jährige daraufhin seine Arme schützend angehoben hatte, nutzte der Unbekannte dies, dem Geschädigten das Handy zu entreißen. Anschließend fuhr der Täter mit dem Fahrzeug davon.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Nußloch: Ansprechen von Kindern – Kriminalpolizei ermittelt

Nußloch (ots) – Am frühen Mittwochnachmittag 16.06.2021 wurden 2 Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren unabhängig voneinander aus Fahrzeugen heraus angesprochen. Gegen 13:30 Uhr verständigte eine besorgte Mutter die Polizei. Ihre 7-jährige Tochter berichtete von einem fremden Mann, der sie im Bereich Prozessionsweg aus einem weißen Lieferwagen heraus ansprach. Im Rahmen der Fahndungs-und Ermittlungsmaßnahmen konnte ein Mann festgestellt werden, der im Verdacht steht, das Mädchen angesprochen zu haben.

Am Donnerstag 17.06.2021 meldete die Mutter eines 9-jährigen Jungen einen ähnlichen Vorfall. Ihr Sohn erzählte von einem fremden Mann der ihn gegen 12:30 Uhr Nähe Barlachstraße, aus einem dunkelblauen Auto heraus ansprach. Der wollte den 9-Jährigen nach Haus fahren. Derzeit ist lediglich bekannt, dass der Fahrer des PKWs einen dunklen Bart gehabt haben soll.

Beide Kinder verhielten sich vorbildlich, ließen sich auf kein Gespräch ein, gingen sofort nach Hause und erzählten umgehend ihren Eltern was passiert war.

Die Hintergründe des Ansprechens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Es wird auch geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen besteht und ob der Mann für beide Fälle verantwortlich ist. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, liegen keine Hinweise vor, dass es sich um eine Vorbereitungshandlung zur Begehung einer Straftat gehandelt hat.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den beiden gesuchten Fahrzeugen sowie den Männern machen können, werden gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

42-Jähriger unbelehrbar – Innerhalb weniger Tagen das zweite Mal unter Alkohol- und Drogeneinfluss erwischt

Sinsheim – Unbelehrbar scheint ein 42-jähriger Sinsheimer zu sein, der innerhalb von wenigen Tagen das zweite Mal beim Autofahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss erwischt wurde.

Eine Streife erkannte am frühen Freitagmorgen den 42-Jährigen sofort, als er ihr gegen 1.45 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Waibstadter Straße entgegenkam. Als er bemerkte, dass die Streife wendete, um ihm hinterherzufahren, gab der 42-Jährige Gas und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung.

Wenig später kehrte er jedoch nach Hause zurück und wurde dort von den Beamten angetroffen. Aufgrund seiner Alkohol- und Drogeneinwirkung wurde auf dem Polizeirevier in Sinsheim eine Blutprobe entnommen.

Ein erster Alkoholtest hatten über 1,4 Promille ergeben, ein Drogenvortest ergab Hinweise auf Cannabisbeeinflussung.

Der Führerschein des 42-Jährigen wurde bereits am 06. Juni beschlagnahmt. Damals hatte der Mann über 1,3 Promille intus (siehe Pressebericht vom 07. Juni).

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung noch am Freitagmorgen wurden keine Drogen, dafür allerdings ein Elektroschocke aufgefunden und sichergestellt.

Fahrzeugführerin gerät mit Kleinwagen auf der A 61 ins Schlingern und kracht gegen Mittelleitplanke – Rettungshubschrauber im Einsatz

Hockenheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin eines KIA Kleinwagens auf der A 61 in Höhe der Rheinbrücke, Fahrtrichtung Speyer, ins Schleudern und fuhr gegen die Mittelleitplanke.

Dort wurde sie zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht befreien. Durch Wegziehen des Fahrzeugs gelang es schließlich den Einsatzkräften, die Dame aus dem Fahrzeug zu bergen. Ein vorsorglich alarmierter Rettungshubschrauer konnte wieder abgezogen werden. Die ansprechbare Fahrzeugführerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Durch den Verkehrsunfall und die dadurch bedingte Sperrung der Richtungsfahrbahn bildete sich ein Rückstau von ca. acht Kilometern. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beim Ausparken Frau übersehen – Eine schwer verletzte Person

Mauer – Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 15:45 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Markts in Mauer in der Straße “Sandklinge”. Eine 22-Jährige parkte mit Ihrem Ford rückwärts aus einer Parklücke aus.

Dabei übersieht sie eine 63-Jährige Frau, welche zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs war, und kollidiert mit dieser. Die Frau stürzt bei dem Zusammenstoß und wird schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

22-jährige Frau bei Unfall leicht verletzt

Wiesloch-Baiertal – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Wiesloch-Baiertal wurde eine 22-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt. Die Frau fuhr kurz nach 18 Uhr mit ihrem Audi aus einem Anwesen nach rechts auf die Alte Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei übersah sie einen 59-jährigen Opel-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Ortsmitte unterwegs war und stieß mit ihm zusammen.

Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich, sodass der Audi mehrere Meter mitgezogen wurde und schließlich gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Die Fahrerin des Audi erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Derzeit lässt sich die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffern.

Auffahrunfall nach Rückstau

Neulußheim – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 17:20 Uhr auf der L560. Ein 55-Jähriger LKW-Fahrer war auf der L560 in Fahrtrichtung Hockenheim unterwegs, als es kurz vor der Abfahrt Neulußheim-Süd zu einem Rückstau kommt.

Der LKW-Fahrer bemerkt diesen zu spät und fährt auf den VW eines 41-Jährigen auf, der wiederum auf den BMW eines 24-Jährigen geschoben wird. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 8.000 EUR.

Brand im 5. OG eines Mehrfamilienhauses

Bammental (ots) – Gegen 16:35 Uhr wurde zunächst eine starke Rauchentwicklung im 5. OG eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße gemeldet. Das Gebäude wurde beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte geräumt. Nach ersten Erkenntnissen war ein Brand, aus bislang unbekannter Ursache, im Außenbereich einer Wohnung ausgebrochen. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Brand wurden insgesamt 5 Personen, darunter 3 Feuerwehrleute durch die Inhalation von Rauchgasen, bzw. eine Platzwunde verletzt. Zwei Personen wurden zur Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Bis auf die Brandwohnung ist das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar. Die zuvor evakuierten Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Weinheim – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkaufs in der Gewerbestraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten VW und fuhr anschließend einfach davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher der Schäden geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Unfall auf L 532 – Autofahrerin kracht in die Leitplanken und bleibt unverletzt

Reichartshausen – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der L 532 zwischen Reichartshausen und Waldwimmersbach entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Eine 40-jährige Ford-Fahrerin war gegen 14.45 Uhr von Aglastershausen in Richtung Waldwimmersbach unterwegs, als sie bei Reichartshausen in einer Rechtskurve zu schnell war, ins Schleudern geriet und links in die Leitplanken prallte. Ihr Fahrzeug wurde dabei total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Vier Segmente der Leitplanken wurden irreparabel beschädigt und werden von der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim ausgetauscht. Die 40-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Dachstuhlbrand – 2 Verletzte – Ursache unklar

Hockenheim – Folgemeldung – Aus bislang unbekannter Ursache entstand am frühen Freitagmorgen, kurz vor 3 Uhr in einer Dachgeschosswohnung im 2. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Mittleren Mühlstraße ein Brand, bei dem ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand, sowie die beiden 81 und 89 Jahre alten Bewohner verletzt wurden.

Beide wurden nach ihrer notärztlichen Versorgung vor Ort mit dem Verdacht, Rauchgasvergiftungen erlitten zu haben, mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Da das Feuer zunächst auf die beiden Nachbarhäuser überzugreifen drohte, wurden beide Gebäude geräumt, in denen sich zum Zeitpunkt des Brandes 16 Personen aufgehalten hatten.

Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer gegen 4 Uhr, rund eine Stunde nach Ausbruch, gelöscht. Darüber hinaus verhinderten sie ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser.

Der Kriminaldauerdienst unterstützten die Beamten des Polizeireviers Hockenheim noch in der Nacht bei den ersten Ermittlungen. Das Brandgebäude ist beschlagnahmt und derzeit unbewohnbar. Die Brandexperten des Polizeireviers Hockenheim werden die Ermittlungen zur Ursache vor Ort aufnahmen, sobald ein gefahrloses Betreten des Gebäudes möglich ist.

Fahrzeug überschlägt sich alleinbeteiligt – 3 Personen verletzt

Hirschberg/A5 – Folgemeldung – Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der 65-jährige Fahrer eines BMW der 5er-Serie am 17.06.2021 gegen 19.10 Uhr auf der A 5 von Weinheim in Fahrtrichtung Heidelberg an der Anschlussstelle Hirschberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete schließlich auf dem Dach, ohne dabei größeren Fremdschaden zu verursachen. Sowohl er als auch seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und konnten nach Vorstellung in umliegenden Krankenhäusern wieder entlassen werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 40.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war für die Unfallaufnahme bis 21.15 Uhr gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Unfall fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden

Leimen – Folgemeldung – Gegen 17:50 Uhr kam es auf der K 4156 zwischen der Einmündung “Am Rondell” und der L 598 zu einem Verkehrsunfall. Die 77-Jährige Fahrerin eines Porsche Macan, die die Straße “das Rondell” in Richtung der K 4156 befuhr, missachtete die Vorfahrt des 72-Jährigen Fahrers eines Skoda Fabia, der die K 4156 von links kommend in Richtung Sandhausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Unfallverursacherin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde und durch die Freiwillige Feuerwehr Leimen, die mit 20 Mann vor Ort war, geborgen werden musste.

Die Dame wurde schwer verletzt und musste nach notärztlicher Behandlung stationär in einem Heidelberger Krankenhaus aufgenommen werden. Der Unfallgegegner trug beim Aufprall ebenfalls Verletzungen davon, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 80.000 Euro. Die K 4156 war bis 20.10 Uhr voll gesperrt.

Fahrzeug überschlägt sich auf der A 5 Weinheim/Richtung Heidelberg

Hirschberg/A5 – Fahrzeug überschlägt sich auf der A 5 Weinheim i Fr. Heidelberg kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg. Die Rettungskräfte sind auf Anfahrt. Ausmaß des Unfalls derzeit noch unklar. Ein Fahrstreifen gesperrt.

Sperrung der K 4156 – Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Leimen – Erstmeldung – Gegen 17:50 Uhr kam es im Bereich der K 4156 zwischen der Einmündung “Am Rondell” und der L 598 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und Verletzten. Derzeit sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Ursache des Verkehrsunfalls, Schwere der Verletzungen, sowie die Schadenshöhe, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die K 4156 ist momentan im Bereich der Unfallstelle, zwischen der l 598 und der Einmündung Theodor-Heuss-Straße vollgesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.