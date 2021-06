Festnahme eine 39-jährigen Tatverdächtigen wegen Brandstiftung

Fürfeld (ots) – Im Zusammenhang mit der Brandstiftung in einem Einfamilienhaus in Fürfeld am 29. Mai 2021 ist nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Haftbefehl gegen einen 39-jährigen Tatverdächtigen aus dem Raum Bad Kreuznach erlassen worden.

Gegen ihn besteht der dringende Verdacht einer besonders schweren Brandstiftung, die mit einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren bis 15 Jahren bedroht ist. Der Tatverdächtige konnte aufgrund des Haftbefehls am 10. Juni 2021 festgenommen und der Haftrichterin beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt werden. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt

Unfallflucht

Kirn (ots) – In der Nacht vom 17.06.21 auf 18.06.2021 zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr ereignete sich in der Jahnstraße auf Höhe der Hausnummer 52 eine Verkehrsunfallflucht. Der 21-jährige Besitzer eines VW Golf bemerkte, dass der linke Außenspiegel einen frischen Unfallschaden aufwies.

Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt gewesen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Verkehrsunfall auf Grund verlorener Ladung – 2 beschädigte PKW

L 236/Windesheim (ots) – Am 17.06.2021 befuhr gegen 16:00 Uhr ein Transporter mit Anhänger die L236 von Windesheim kommend in Fahrtrichtung Waldlaubersheim. Auf dem Anhänger eines auswärtigen Fensterbauers befanden sich neue Glasscheiben. In einer Rechtskurve verlor der 25-jährige Fahrzeugführer des Transporters die Glasscheiben auf dem Anhänger. Diese fielen vom Anhänger in Richtung des Gegenverkehrs.

Dort fielen sie auf zwei vorbeifahrende Fahrzeuge. Anschließend zerbrachen die Scheiben in mehrere Einzelteile. Es entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden.

Unmittelbar danach überfuhren noch vier weitere Fahrzeuge die Glasscherben. Durch die Fahrzeugführer selbst und den Beamten vor Ort konnten jedoch an diesen Fahrzeugen zunächst keine Beschädigungen festgestellt werden. Diese konnten ihre Weiterfahrt augenscheinlich sicher fortsetzen.

Die mehrfach überfahrenen Glasscherben wurden hierdurch über eine Strecke von knapp 100 m verteilt, wodurch die Fahrbahn zur Reinigung für knapp zwei Stunden gesperrt werden musste. Der Fahrzeugführer aus dem Transporter muss im Nachgang mit einem Bußgeld rechnen.