Brutaler Raubüberfall auf 41-jährige Frau

Mainz-Altstadt (ots) – Am Donnerstagabend 17.06.202 wurde einer 41-jährige Frau aus Mainz unter Anwendung von Gewalt das Handy entrissen. Durch einen Hilfsbereiten Zeugen konnte der Täter gestellt werden. Gegen 21:17 Uhr setzte sich die spätere Geschädigte auf eine Sitzgelegenheit im Bereich des Ignazgässchens in der Mainzer Altstadt, um eine Zigarette zu rauchen. Hier wurde sie unvermittelt vom 61-jährigen Täter derart ins Gesicht geschlagen, dass sie zu Boden fiel.

Am Boden liegend trat der 61-jährige weiter auf die Geschädigte ein. Als diese mit ihrem Handy Hilfe holen will, schlug der Beschuldigte erneut auf sie ein, entriss ihr dabei das Handy und flüchtete rennender Weise. Von einem aufmerksamen Zeugen konnte die

Situation beobachtet und die Verfolgung des Täters aufgenommen werden.

Währenddessen wählte der 41-jährige Zeuge den Notruf und verständigte die

Polizei. Von Kräften des Altstadtreviers konnte der 61-jährige Täter gestellt

und vorläufig festgenommen werden. Das geraubte Handy wurde sichergestellt und

konnte der 41-Jährigen wieder ausgehändigt werden.

Die Geschädigte erlitt durch den Angriff glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Täter muss sich nun wegen Raubes strafrechtlich verantworten.

Mann entblößt sich vor Frau – Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots) – Am Mittwochnachmittag 09.06.2021 war eine 70-jährige

Frau gegen 14 Uhr zu Fuß im Naturschutzgebiet „Am großen Sand“ unterwegs. Dort

begegnete ihr ein Mann, der sich unvermittelt vor ihr entblößte und anschließend

an seinem Glied sichtbar vor der Frau manipulierte.

Die Frau rief vorbeilaufende

Passanten um Hilfe. Hierbei handelte es sich vermutlich um ein Pärchen aus

Mainz-Mombach, die mit ihrem Hund spazieren gingen. Während sich die

Spaziergängerin um die 70-Jährige kümmerte, versuchte der Mann den Täter

anzusprechen, was allerdings misslang. Der Täter flüchtete anschließend.

Die Kriminalpolizei Mainz sucht nun dringend das Pärchen, das der Frau zu Hilfe kam.

Für die Kontaktaufnahme und weitere Hinweise steht der Kriminaldauerdienst in

Mainz, Tel.: 06131/65-3630 zur Verfügung.

Polizeieinsatz nach Schwimmer im Rhein

Mainz (ots) – Ein Schwimmer in einer Badeverbotszone am Rheinufer sorgte am

frühen Donnerstagabend für einen kurzen Polizeieinsatz. Der 35-Jährige aus Mainz

ging zum Schwimmen im Bereich des Adenauer-Ufers in den Rhein. Passanten

meldeten dies der Polizei. Da an dieser Stelle das Baden im Rhein verboten ist

wurde der Schwimmer durch die Polizeibeamten angesprochen und kam zurück ans

Ufer. Er erklärte, dass ihm das Badeverbot nicht bekannt gewesen sei.

Hinweis der Polizei Mainz:

Es ist wichtig, dass die bestehenden Badeverbote beachtet werden. Diese wurden

zum Teil wegen unterirdischer Strömungen eingerichtet, die für einen Schwimmer

schnell lebensgefährlich werden können.

Über den Standstreifen am Stau vorbei

Gundersheim – Durch eine Tagesbaustelle bildete sich auf der A 61 Richtung

Ludwigshafen am 17.6.2021 gegen 09:10 Uhr kurz vor dem Parkplatz Rotenstein ein

Rückstau bis zur Baustelle am Autobahnkreuz Alzey. Einer Streife der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fiel ca. 300 Meter vor der Abfahrt

Gundersheim ein PKW auf, der den Seitenstreifen nutzte, um am Stau

vorbeizufahren.

Die Beamten zogen den 55-jährigen Fahrer des PKW bei Gundersheim zur Personalienfeststellung von der Autobahn. Der 55-Jährige muss nun mit einem

Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Die Polizei weißt darauf hin, dass es nicht erlaubt ist, den Seitenstreifen zum

Zwecke des schnelleren Fortkommens zu nutzen, es sei denn, der Seitenstreifen

wird explizit durch Beschilderung oder Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten

freigegeben. Durch die verbotene Nutzung kommt es immer wieder zu gefährlichen

Situationen und auch Unfällen.

Schwerer Verkehrsunfall auf A 63

Kirchheimbolanden/Gau-Bickelheim (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es

heute am 17.06.2021 gegen 16:06 Uhr auf der A 63 zwischen den Anschlussstellen

Kirchheimbolanden und Freimersheim. Nach bisherigem Erkenntnisstand bremste dort

ein 28-jähriger Fahrer eines Kleintransporters einen LKW mit Anhänger aus, der

gerade vom Parkplatz Heuberger Hof losgefahren war. Der LKW wurde von einem

30-Jährigen Mann gelenkt. Aufgrund des Ausbremsens blieben beide Fahrer auf der

Standspur stehen.

Ein nachfolgender 63-jähriger Fahrer eines Sattelzuges rammte

anschließend zunächst den stehenden LKW mit Anhänger, verlor hierdurch die

Kontrolle über seinen Sattelzug und schleuderte auch gegen den Transporter.

Anschließend kippte er um und blieb quer über beide Fahrbahnen liegen. Zuletzt

fuhr noch ein 48-jähriger Fahrer eines PKW in den querlegenden Sattelzug. Die

aus Stahlbehältern bestehende Ladung des Sattelzuges verteilte sich teilweise

auf der Fahrbahn.

Dabei hatten alle Unfallbeteiligten Glück im Unglück, denn

lediglich der 28-Jährige Kleintransporterfahrer kam mit leichten Verletzungen in

ein Krankenhaus. Der 30-jährige LKW-Fahrer erlitt einen leichten Schock. Alle

anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Ein weiterer LKW konnte gerade

noch vor der Unfallstelle stoppen.

Den Gesamt-Sachschaden an den Fahrzeugen

schätzt die Polizei auf mindestens ca. 200.000 Euro. Dazu kommen noch Schäden an

der Fahrbahn und ggfs. an Leitplanken und Beschilderung. Die A 63 in Richtung

Mainz ist seit dem Unfall gesperrt. Unfallaufnahme und Bergearbeiten dauern

gegenwärtig noch an und dürften erst frühestens gegen Mitternacht beendet sein.

In Richtung Mainz kam es zu mehreren Kilometern Rückstau. Die Polizei leitete

den Verkehr an der Anschlussstelle Kirchheimbolanden von der A 63 ab. Für die

aufwändigen Berge- und Abschlepparbeiten musste ein Spezialunternehmen

angefordert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein

Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Die Polizei wird nun den Unfallhergang ermitteln.

Im Einsatz waren neben Kräften der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch

Kräfte der Polizeiinspektion Alzey und Kirchheimbolanden, der Verkehrsdirektion

Mainz, sowie Kräfte der Kriminaldirektion Mainz für die Spurensicherung.

Außerdem waren 70 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des THW und des

Rettungsdienstes mit Notärzten am Unfallort im Einsatz sowie Mitarbeiter der

Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim.

Während der Unfallaufnahme musste auch für ca.

10 Minuten die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern gesperrt werden, da die Polizei

eine Drohne für Übersichtsaufnahmen über der Autobahn in den Einsatz brachte.

Rucksackdiebstahl auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Nieder-Olm (ots) – Am frühen Donnerstagabend, kurz nach 17 Uhr, wird einer Frau beim Einräumen ihrer Einkäufe in einem unachtsamen Moment der Rucksack aus dem Auto gestohlen. Die 78-jährige Frau aus Stadecken-Elsheim stellte nach dem Einkaufen im ALDI-Markt in Nieder-Olm ihren kleinen Rucksack auf die Rückbank ihres Autos. Anschließend lehnt sie die die Fahrzeugtür an und lädt ihre Einkäufe aus dem Einkaufswagen in den Kofferraum. Hiernach stellt sie das Fehlen ihres Rucksacks und der darin befindlichen Geldbörse fest. Obwohl die Parkplätze unmittelbar neben ihrem Auto frei waren, bemerkte sie niemanden, der sich ihrem Auto näherte.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeiinspektion Mainz 3, Tel.: 06131/65-3410 entgegen.

An dieser Stelle der dringende Appell der Mainzer Polizei keine persönlichen Sachen und Wertgegenstände in der Öffentlichkeit unbeobachtet zu lassen. Tragen Sie ihre Handtaschen und Rucksäcke immer eng am Körper und stellen Sie diese beim Einkaufen keinesfalls in den Einkaufswagen. Auch in verschlossenen Fahrzeugen sollten Sie keine Wertgegenstände oder Taschen zurücklassen.

E-Bike Diebstahl

Bingen, 18.06., Wilhelm-Hacker-Straße, 06:30 Uhr. Ein 52-Jähriger meldete den Diebstahl seines E-Bikes aus dem Garten. Der Unbekannte musste es über das Gartentor gehoben haben. Kurze Zeit später fand der Bestohlene das Bike am Nachbarszaun wieder. Es wird um Hinweise gebeten, wer das Fahrrad entwendet hat.

Diebstahl aus Kfz

Niederheimbach, Waldweg, 13.06., 23:00 Uhr – 14.06., 07:00 Uhr. Im angegebenen Zeitraum wurden aus einem 1er BMW Cabrio eine Ray-Ban-Brille sowie mehrere Schlüssel entwendet. Um Hinweise auf den Täter wird gebeten: Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten?

Brand

Sprendlingen, 17.06., Müller-Thurgau-Straße, 11:22 Uhr. Ein 53-Jähriger brannte gestern Vormittag Unkraut auf seinem Grundstück mit einem handelsüblichen Abflammgerät ab. Dabei geriet seine Hecke in Brand. Das Feuer beschädigte das Haus als auch die Doppelhaushälfte des Nachbarn. Bei Eintreffen der Beamten war der Brand bereits durch die Feuerwehr Sprendlingen gelöscht worden. Es blieb beim Sachschaden.

Diebstahl aus Kfz

Niederheimbach, P&R-Anlage Bahnhofsgelände, 14.06. 19:00 Uhr – 16.06., 08:00 Uhr. Unbekannte entwendeten aus einem abgestellten Opel Astra im Handschuhfach liegende Kabel und die Freisprecheinrichtung, sowie die Papiere des Geschädigten.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.