Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt (siehe Foto)

Worms (ots) – Eine Personen- und Fahrzeugkontrolle in der Floßhafenstraße zog Donnerstagabend weitere Maßnahmen und Ermittlungsverfahren nach sich. Kurz nach

20:00 Uhr trafen die Beamten auf einen geparkten PKW, der mit zwei Personen besetzt war. Augenscheinlich standen die Insassen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weswegen die jungen Männer sowie das Fahrzeug durchsucht wurden.

Dabei stellten die Beamten Marihuana in 19 verkaufsfertigen Portionen, einen Schlagring, zwei Einhandmesser, einen Tonfa(Schlagstock) und mehrere hundert Euro Bargeld sicher.

Ebenfalls wurde der Fahrzeugschlüssel einbehalten, da der Fahrer nicht mehr fahrtüchtig war. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von über 6.000 Euro Bargeld, dessen Herkunft unklar ist.

Weiterhin konnten zwei Schreckschusswaffen und ein Elektroschocker getarnt als

Taschenlampe aufgefunden werden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen richten sich gegen zwei 21- und 17-jährige Männer aus Osthofen.

Beide wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ein weiterer Fahrzeugführer, der mit seinem PKW in der Floßhafenstraße parkte, wurde zeitgleich durch eine zweite Polizeistreife kontrolliert. Der 19-jährige Wormser stand unter Drogeneinfluss, was der Schnelltest anzeigte. Der Fahrzeugschüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Die Durchsuchung seiner Person und des Fahrzeugs war ohne Ergebnis.

Die Polizei Worms wird in diesem Bereich künftig weitere Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführen.

Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Gau-Bickelheim (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag 18.06.2021, gegen 12:17 Uhr, auf der BAB61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen der Anschlussstelle Gau-Bickelheim und dem Parkplatz Menhir. Der 64jährige Fahrer eines Pkw verlor auf bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und pendelte in Schlangenlinien über die beiden Fahrstreifen.

Der 65jährige Fahrer eines unmittelbar vorausfahrenden Pkw hatte das Geschehen über die Rückspiegel wahrgenommen und war um Platz zu schaffen, auf den Standstreifen ausgewichen. Der außer Kontrolle geratene Pkw hatte zwischenzeitlich mehrfach die Mittelschutzbeplankung touchiert und geriet anschließend auf den Standstreifen.

Dort fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf den Pkw des 65jährigen auf. Dieser drehte sich mehrfach und kam in Fahrbahnmitte zum Stehen. Der Pkw des Unfallverursachers wurde in den links der Fahrbahn verlaufenen Grünstreifen geschleudert und überschlug sich mehrfach.

Beide Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und mussten durch Kräfte der Feuerwehr Gensingen aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurden die beiden Personen in umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen noch Schäden an den Leitplanken.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten, sowie der Landung eines Rettungshubschraubers, musste die BAB61 für ca. 90 Minuten voll und für weitere 45 Minuten halbseitig gesperrt werden. Trotz einer eingerichteten Ableitung staute sich der Verkehr bis auf ca. 10km zurück.

Parkrempler

Wöllstein (ots) – Am Donnerstag 17.06.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wöllstein. Eine Zeugin beobachtete gegen 17.30 Uhr wie es in der Marktstraße beim Ausparken zu einem Parkrempler zwischen zwei PKW kam. Bei der Unfallaufnahme gab der 40-jährige Unfallverursacher zu, dass er betrunken sei.

Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab ein Ergebnis von 2,33 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Die Höhe des beim Verkehrsunfall entstandenen Sachschadens wird auf 1.200 EUR geschätzt.