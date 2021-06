Autotür verriegelt sich – Kinder sitzen im Wagen fest

Kaiserslautern – Eine Frau aus dem Landkreis hat sich und ihre Kinder am

Donnerstag in Kaiserslautern in eine missliche Lage gebracht. Die Polizei konnte

helfen.

Gegen 9.30 Uhr wandte sich die 32-Jährige Hilfe suchend an die Polizei. Sie

hatte ihr Auto auf einem Parkplatz in der Merkurstraße abgestellt und wollte

„schnell“ etwas einkaufen gehen. Beim Verlassen des Fahrzeugs vergaß die Frau,

den Schlüssel an sich zu nehmen – hinter ihr fiel die Tür zu und der Pkw

verriegelte sich von selbst. Im Wageninneren befanden sich jedoch ein

zweijähriges Kind und ein erst wenige Wochen altes Baby.

Weil sich die Außentemperaturen bereits langsam der 30-Grad-Marke näherten, sich

der Innenraum also schnell aufheizen würde, eilte eine Streife umgehend zu

Hilfe. In Absprache mit der aufgelösten Mutter wurde mit ihrem Einverständnis an

dem Fahrzeug eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Dadurch konnten

die Fahrzeugtür entriegelt und die Kinder befreit werden. Verletzt wurde

niemand. |cri

Verhalten zieht Anzeige nach sich

Kaiserslautern – Durch sein Verhalten hat ein Mann am Donnerstagvormittag

in der Bahnhofstraße die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. – Am Ende

musste der Besucher aus Hessen seine Autoschlüssel und seinen Führerschein

vorläufig abgeben.

Der 66-Jährige fiel gegen 9.30 Uhr Einsatzkräften der Führungs- und Lagezentrale

des Polizeipräsidiums auf, die von ihrem Arbeitsplatz aus durch ein Fenster in

Richtung Bahnhofstraße sehen konnten, wie der Mann sein Auto auf einem Parkplatz

abstellte. Dabei fuhr er so dicht an den davor geparkten Pkw heran, dass „kein

Blatt mehr dazwischen passte“ und der Verdacht bestand, dass es bereits zu einem

Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen war. Anschließend stieg der Mann

aus, lief zum nächsten Baum, der neben seinem Wagen stand, und pinkelte (auf

offener Straße) dagegen.

Beamte der Polizeiinspektion 2 liefen in die Bahnhofstraße, um den Mann und das

Fahrzeug zu überprüfen. Der Verdacht einer „Kollision“ der beiden Pkw bestätigte

sich zwar nicht, allerdings entdeckten die Polizisten im Auto des 66-Jährigen in

der Mittelkonsole eine Bierflasche. Darauf angesprochen, gab der Mann an, das

Bier erst getrunken zu haben, nachdem er sein Auto abgestellt hatte. Ein

freiwilliger Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,5 Promille. Um zu verhindern,

dass er sich mit diesem Pegel erneut ans Steuer setzt, wurden Führerschein und

Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt. Sie wurden später an eine

nüchterne Begleiterin ausgehändigt. Für seine „Wildpinkel“-Aktion erhält der

66-Jährige eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.|cri

Abgelenkt: Taschendieb lässt sich Wort buchstabieren

Kaiserslautern – Ein mutmaßlicher Taschendieb hat am Donnerstag mit einem

Trick eine 63-Jährige bestohlen.

Der Mann sprach sein Opfer in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der

Mannheimer Straße an. Er fragte, wie man ein bestimmtes Wort schreibe. Während

die hilfsbereite Frau dem Unbekannten das Wort buchstabierte, wurde ihr

unbemerkt der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Den Diebstahl stellte die

63-Jährige erst später fest, als bereits 1.000 Euro von ihrem Bankkonto fehlten.

Das Geld wurde mit der gestohlenen Bankkarte abgehoben. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise handelte der Verdächtige nicht alleine.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist am Donnerstag ein etwa 1,68 Meter

großer, korpulenter Mann im Bereich des Pfalzcenters aufgefallen? Der

Verdächtige hat kurze schwarzgraue Haare mit dem Ansatz einer Glatze. Er trug

einen Dreitagebart. Der circa 50 Jahre alte Mann war sonnengebräunt und mit

einem gestreiften, blauweißen Poloshirt bekleidet. Er hatte eine kleine, dunkle

Umhängetasche bei sich. Die 63-Jährige geht davon aus, dass der Mann Osteuropäer

sein könnte. Zeugen, die Hinweise geben können oder zur Mittagszeit verdächtige

Personen beziehungsweise Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Betrug: Seniorin soll ihren Schmuck wiegen

Kaiserslautern – Der Polizei sind am Donnerstag zahlreiche Schockanrufe

gemeldet worden (wir berichteten über die Masche: https://s.rlp.de/x7wTa). In

einem Fall sollte eine 87-Jährige ihren Schmuck abwiegen und ihn an die

angeblichen Polizisten übergeben. Ein Handwerker verhinderte den Betrug.

Die Täter tischten ihren potentiellen Opfern unterschiedliche Varianten einer

erfundenen Geschichte auf, sie reichte von verunglückten Angehörigen,

totgefahrenen Menschen bis hin zu verhafteten Verwandten. In allen Fällen

forderten die Betrüger Geld, sei es für die angebliche Schadensregulierung,

Behandlungskosten von Verletzten oder zur Zahlung einer Kaution.

Knapp den Betrügern entkommen ist eine 87-Jährige. Eine Anruferin teilte der

Frau mit, dass ihre Tochter angeblich zwei Kinder totgefahren habe. Um die

Verhaftung der vermeintlichen Unfallverursacherin zu verhindern, sollte die

Seniorin eine Kaution für ihre Tochter bezahlen. Die Täter fragten die

87-Jährige nach ihren Vermögensverhältnissen. Außerdem sollte die Frau ihren

Schmuck wiegen und das Ergebnis der angeblichen Polizistin mitteilen.

Nicht selten setzen die Anrufer ihre Opfer unter Druck. Sie werden aufgefordert,

die Angelegenheit vertraulich zu behandeln und niemandem davon zu erzählen. Um

ihre Opfer heimlich zu überwachen, wird ihnen vom Anrufer unter fadenscheinigen

Gründen oftmals aufgetragen, vorsorglich den Telefonhörer nicht aufzulegen.

Ein Handwerker, der gerade bei der 87-Jährigen tätig war, bekam den Anruf mit.

Verzweifelt suchte die Frau nach einer geeigneten Waage, um ihren Schmuck zu

wiegen. Der Mann erkannte die Betrugsmasche. Er klärte die Seniorin darüber auf.

Vermutlich verhinderte er, dass die 87-Jährige um ihre Ersparnisse gebracht

wurde.

Die Polizei appelliert nochmals: Klären Sie Ihre Angehörigen über die Maschen

der Betrüger auf.

Lassen Sie sich nicht auf dubiose Anrufe ein. Legen Sie sofort auf! Übergeben

Sie niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen an fremde Personen! Geben

Sie keine persönlichen Daten von sich oder anderen Personen preis! Informieren

Sie sofort die Polizei.

Achtung, die Täter könnten die Rufnummer im Display Ihres Telefons fälschen. Sie

kann so manipuliert werden, dass beispielsweise eine örtliche Telefonnummer oder

die Notrufnummer 110 angezeigt wird. Die Betrüger versuchen damit glaubhaft zu

machen, dass sie von der Polizei sind. Merken Sie sich: Die Polizei wird Sie

niemals über die Notrufnummer 110 anrufen oder Sie am Telefon nach Ihren

Vermögensverhältnissen fragen. Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen, suchen Sie

sich die Rufnummer Ihrer Polizeidienststelle selbst heraus und wählen Sie die

Nummer selbst. Die Telefonnummern der Polizei Rheinland-Pfalz finden Sie unter

https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche im Internet. Bei einem Notfall

wählen Sie die 110. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste Ihres Telefons, Sie

könnten wieder bei den Tätern landen. |erf

Nicht einfach behalten, was man findet!

Kaiserslautern – Weil sie „gefundenes“ Bargeld unterschlagen hat, sucht

die Polizei nach einer jungen Frau. Ihr wird vorgeworfen, am Mittwoch in einem

Drogeriemarkt in der Königstraße aus einem vergessenen Geldbeutel das Geld

entnommen und in die eigene Tasche eingesteckt zu haben.

Das Opfer hatte bereits am Mittwochnachmittag bei der Polizei angezeigt, dass

sich jemand sein Geld unter den Nagel gerissen hat. Demnach hatte der 42-jährige

Mann am Vormittag gegen 10.30 Uhr den Markt besucht, im Geschäft den Geldbeutel

aber auf einer Ablagefläche abgelegt und vergessen, ihn wieder an sich zu

nehmen.

Mitarbeiter fanden die Geldbörse gegen 13.30 Uhr in einem Regal und

verständigten aufgrund der enthaltenen Dokumente den 42-Jährigen. Eine

Überprüfung des Inhalts ergab, dass das Bargeld – ein dreistelliger Betrag –

fehlte.

Für die Ermittlungen der Polizei wurden die Aufnahmen der Videoüberwachung

ausgewertet. Darauf ist eine junge Frau zu erkennen, die den Geldbeutel an sich

nimmt, das Geld herausholt und die leere Geldbörse an anderer Stelle wieder

ablegt. Nach ihr wird nun gesucht.

Es handelt sich um eine Frau mit langen rötlich-blonden Haaren. Sie war

bekleidet mit dunklen Krempel-Shorts, weißem T-Shirt mit dunklem Aufdruck und

dunklen Flip-Flops. Die Frau verließ den Markt in Begleitung eines Mannes (der

nicht an der Tat beteiligt war). Dieser trug graue Shorts, ein schwarzes T-Shirt

sowie schwarze Turnschuhe; der Mann ist am rechten Unterarm tätowiert.

Zeugen, die das Pärchen gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu

melden. |cri

Ehrlicher Finder

Kaiserslautern – Auch in Zeiten von Taschendieben, falschen

Polizeibeamten, Internetbetrügern und Ladendieben gibt es sie noch: die

ehrlichen Menschen. Einer davon, ein 55-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet, kam

am Mittwochnachmittag zur Polizeiinspektion in der Logenstraße, um eine

„Fundsache“ abzugeben. Es handelte sich um 25 Euro Bargeld, das der Mann gegen

14.15 Uhr in der Eisenbahnstraße auf dem Gehweg gefunden hatte. Dem ehrlichen

Finder ein dickes Dankeschön!

Wem das Geld gehört, konnte bislang nicht ermittelt werden. Es wird ans Fundbüro

der Stadt weitergeleitet. |cri

LKW kracht in Garage

Kreis Kaiserslautern – Der Fahrer eines Lkws hat am heutigen Freitag in

Fischbach vermutlich Gas und Bremse vertauscht und einen massiven Schaden

verursacht. Der Fahrer hatte gerade an einer Baustelle abgeladen und war auf

seinem Rückweg. In der Frontalstraße kam es dann zu der verhängnisvollen

Verwechslung. Der Lkw krachte dadurch frontal in eine Garage. Die Garage wurde

so stark beschädigt, dass sie einsturzgefährdet ist. Der Lkw war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Feuerwehr und THW sicherten die

Garage ab. Glück im Unglück es wurde niemand verletzt. |elz

Bank gestohlen

Kaiserslautern – Unbekannte haben am in der Nacht zu Donnerstag eine

Holzbank in der Marktstraße entwendet. Die Bank stand vor dem dort ansässigen

Restaurant Höhe der Hausnummer 40. Die Tatzeit liegt zwischen 0 Uhr und 9:30

Uhr. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden wird auf mindestens 900 Euro

geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern – Diebe haben zwischen Mittwochabend und

Donnerstagnachmittag einen Transporter in der Augustastraße und einen Pkw im

Bahnheim heimgesucht.

An dem Mercedes Sprinter schlugen sie eine Seitenscheibe ein. Aus dem

Transporter entwendeten die Täter ein mobiles Navigationsgerät, einen Wagenheber

und eine Taschenlampe. Aus dem BMW Kombi stahlen Unbekannte nach einer ersten

Einschätzung nichts. Mühe in den Pkw zu gelangen hatten die Diebe nicht, der

Wagen war wegen einer defekten Zentralverriegelung nicht abgeschlossen.

Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. Lassen Sie keine Wertsachen im

Auto zurück. Gehen Sie davon aus, dass Diebe jedes Versteck im Auto kennen. Auch

wenn Sie nur kurz den Wagen verlassen: Nehmen Sie Ihre Wertgegenstände mit!

Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab! |erf

Alkohol und Drogen am Steuer

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Donnerstag mehrere betrunkene und

berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Die neun Verkehrsteilnehmer waren mit

Pkw (3), Fahrrad (1) oder E-Scooter (5) unterwegs. Vier Personen standen unter

Drogeneinfluss. Fünf waren alkoholisiert. Hier reichte der Pegel von 0,8

Promille bis 1, 46 Promille.

Alkohol und Drogen am Steuer sind kein Kavaliersdelikt. Obwohl die meisten

Fahrzeugführer die gefährlichen Auswirkungen von Alkohol und Drogen kennen,

setzen sie sich dennoch an Steuer oder Lenker und gefährden so sich selbst und

andere!

Zwischen 0,5 und 0,8 Promille nimmt bereits die Raumeinschätzung ab. Außerdem

passen sich die Augen schlechter an wechselnde Lichtverhältnisse an. Die

Sehfähigkeit nimmt um rund 25 Prozent ab, die Konzentrationsfähigkeit geht

deutlich zurück. Bei 0,8 Promille verlängert sich die Reaktionszeit um bis zu 50

Prozent. Im Bereich zwischen 0,8 und 1,2 Promille beginnt ein Zustand der

Euphorie und Enthemmung mit Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Das Blickfeld

verengt sich, es tritt der sogenannte „Tunnel-Effekt“ ein.Bei über 1,2 Promille

verringert sich das Raumsehvermögen drastisch. Es herrscht eine maßlose

Selbstüberschätzung. Euphorie und Enthemmung werden immer ausgeprägter,

wohingegen die Reaktionsabläufe sich stark verzögern. Schwere Gleichgewichts-

und Koordinationsstörungen treten auf.

Ebenfalls verändert sich die Reaktion beim Konsum von Drogen. So ist zum

Beispiel das Gehirn nicht mehr in der Lage, relevante Informationen von

irrelevanten zu trennen, die Konzentration ist nicht mehr gegeben. Es können

Bewegungen verlangsamt sein, die Reaktionszeit wird länger. Oder die Drogen

führen zu einer stark erhöhten Risikobereitschaft. Ebenfalls können Störungen im

Denkablauf und in der Wahrnehmung von Raum und Zeit auftreten, das heißt

Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt.

Betrunken oder berauscht zu fahren kann sehr schnell teuer werden und zudem zu

einem Fahrverbot führen. Bereits bei geringen Mengen und Auffälligkeiten im

Verhalten zeigt begeht eine Straftat und kommt nicht mehr mit einem Bußgeld

davon. Aufgepasst! Auch E-Scooter gelten als Kraftfahrzeuge und die Fahrer

fallen somit bei Alkohol und Drogen unter die gleichen Regelungen wie

Pkw-Fahrer! |elz

Mit 1,56 Promille auf dem Roller

Kaiserslautern – Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat eine

Polizeistreife in der Nacht zu Freitag gestoppt. Der Rollerfahrer war den

Beamten während einer Streifenfahrt in der Haagstraße aufgefallen. Als sie ihn

kontrollierten, rochen sie die Alkoholfahne des Mannes und stellten auch fest,

dass er eine ziemlich „verwaschene“ Aussprache hatte. Ein Atemtest bescheinigte

dem 33-Jährigen einen Pegel von 1,56 Promille.

Der Mann musste den E-Scooter stehen lassen und zur Entnahme einer Blutprobe mit

zur Dienststelle kommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und der

33-Jährige nach Abschluss aller Maßnahmen an die US-Militärpolizei überstellt.

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist ihm sicher. |cri

Ladendiebe fliegen auf

Kaiserslautern – Offenbar auf „Beutetour“ in der Innenstadt war eine

Ladendiebin am Donnerstagmorgen. Als sie aufflog, wurden in ihrer Tasche mehrere

Artikel aus verschiedenen Geschäften gefunden.

Bereits kurz nach 8 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes, dass sie

eine Frau beim Stehlen erwischt haben. Die 53-Jährige hatte an der Kasse nur

einen Artikel bezahlt, als sie weiterlief, löste jedoch der Alarm aus. In der

Stofftasche der Frau wurden dann vier weitere Artikel aus dem Markt gefunden,

die nicht bezahlt wurden.

Offenbar hatte die Frau das gleiche „Prozedere“ auch schon in anderen Läden

hinter sich – in ihrer Tasche wurden Artikel eines Supermarktes und eines

anderen Drogeriemarktes gefunden, teilweise mit Kaufbeleg, teilweise ohne.

Darauf angesprochen, verstrickte sich die 53-Jährige in Widersprüche. Eine

Rücksprache mit den jeweiligen Geschäften ergab, dass die Frau dort nur einen

Teil der Waren bezahlt hatte. Und eine Überprüfung der Videoaufnahmen bestätigte

den Diebstahl. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Eine Anzeige aus demselben Grund handelte sich am späten Vormittag eine weitere

Frau aus dem Stadtgebiet ein. Auch sie hatte in dem Drogeriemarkt in der

Innenstadt versucht, mehrere Artikel an der Kasse vorbeizuschmuggeln.

„Vertuschen“ wollte die Täterin den Diebstahl, indem sie ein paar ausgewählte

Sachen aufs Kassenband legte und bezahlte. Mitarbeiter hatten jedoch zuvor

beobachtet, wie die 47-Jährige mehrere Artikel aus der Auslage in ihre

Handtasche packte. Weil sie diese an der Kasse nicht angab, wurde die Frau von

Sicherheitsmitarbeitern angesprochen und ins Büro gebeten. Sie erhielt einen

Platzverweis und muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Eine Anzeige blüht auch einem 18-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag in einem

Supermarkt in der Fruchthallstraße beim Klauen erwischt wurde – allerdings

setzte der junge Mann der Tat sozusagen „noch eins drauf“. Demnach verstaute er

nicht nur mehrere Getränkedosen in seinem Rucksack und wollte sie, ohne dafür zu

bezahlen, an der Kasse vorbeischmuggeln, sondern wurde auch noch rabiat, als er

aufflog. Vom Hausdetektiv angesprochen und festgehalten, wehrte sich der

18-Jährige und versuchte sich loszureißen. Bei dem Gerangel wurde sowohl er

selbst als auch der Hausmitarbeiter verletzt. Gegen den jungen Mann wird deshalb

wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. |cri

Unfallflucht in der Maxstraße

Kaiserslautern – Eine Unfallflucht Ist der Polizei am Donnerstag aus der

Maxstraße gemeldet worden. Passiert ist der Unfall aber wohl schon am Montag

(14. Juni). Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise auf den

Verursacher unter Telefon: 0631 / 369 – 2250.

Wie die betroffene Fahrzeughalterin anzeigte, wurde ihr BMW X1 an diesem Tag

zwischen 8 und 15.30 Uhr von einem anderen Wagen gerammt. Als die Frau am

Nachmittag zu ihrem Pkw kam, der in Höhe des Hauses Nummer 17 stand, entdeckte

sie einen Streifschaden am hinteren rechten Kotflügel.

Der Verursacher war vermutlich beim Ein- oder Ausparken an dem BMW entlang

geschrammt. Allerdings machte er sich aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden.

Wenn der Verantwortliche nicht gefunden werden kann, bleibt die Frau auf dem

Schaden von mehreren hundert Euro sitzen… |cri

Randalierer am Willy-Brandt-Platz

Kaiserslautern – Mehrere Passanten am Willy-Brandt-Platz haben am

Donnerstagabend die Polizei alarmiert. Sie meldeten einen Mann der eine

Eisenstange in der Hand hält. Diese würde er gegen Gegenstände schlagen und

lauthals herumschreien. Der amtsbekannte Mann konnte vor Ort durch die Beamten

angetroffen werden. Da er wirre Aussagen tätigte und sehr sprunghaft in seinem

Verhalten war, wurde die Ordnungsbehörde hinzugezogen. Diese brachten den Mann

in eine Fachklinik. Die Eisenstange wurde sichergestellt. Beschädigungen durch

die Eisenstange konnte durch die Beamten nicht festgestellt werden. |elz

Vorsicht Taschendiebe!

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Taschendiebe haben am

Donnerstagvormittag in Weilerbach zugeschlagen. Einer Frau wurde zwischen 11 und

11.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße der Geldbeutel aus der

Handtasche gestohlen.

Wie die 66-Jährige später bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie ihre

Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte,

stellte die Frau fest, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da ist. – Mit ihm

verschwanden mehrere Bank- und Kreditkarten, der Personalausweis und die

Krankenkassenkarte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die gestohlenen Karten schon kurz nach der Tat

eingesetzt wurden: Die Täter buchten an einem Geldautomaten in Weilerbach

insgesamt 1.700 Euro vom Konto der 66-Jährigen ab.

Die Betroffene konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben – ihr war beim

Einkaufen niemand aufgefallen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri