Rollerfahrerin ohne Führerschein verursacht Unfall

Runkel-Schadeck, Oberstraße, Donnerstag, 17.06.2021, 12:20 Uhr (ots)-(wie) – Am Donnerstagmittag verursachte eine Rollerfahrerin ohne Führerschein einen Verkehrsunfall in Runkel. Die 22-Jährige fuhr mit ihrem Motorroller über die Weilburger Straße in Richtung Oberstraße. Dort hätte sie eigentlich die Vorfahrt einer 50-jährigen Kia-Fahrerin achten müssen. Trotzdem fuhr sie in die Oberstraße ein, wo die 50-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. G

lücklicherweise kam es nur zu einem Unfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Die 22-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen.

Versuchter Einbruchdiebstahl-Täter bei der Flucht gesehen

Weilmünster, Am Wellersberg, Freitag, 18.06.2021, 05:45 Uhr (ots)-(wie) – Am Freitagmorgen 18.06.2021 verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zugang zu einem Grundstück, wurden aber vom Eigentümer überrascht und flohen. Gegen 05:45 Uhr habe der 57-jährige Grundstücksbesitzer über eine Wildkamera fremde Personen auf seinem Grundstück in Weilmünster bemerkt.

Nachdem er die Polizei informiert hatte, fuhr er mit seiner Frau direkt zum Grundstück. Dort habe ein Audi gestanden, in den gerade in diesem Moment Personen einstiegen. Es sollen zwei Männer und eine Frau, allesamt um die 30 Jahre alt, gewesen sein. Der 57-Jährige hat dann sein Auto direkt hinter den Audi gestellt, um diesen an der Flucht zu hindern. Trotzdem gelang es dem Audi gelungen vorbei zu kommen, wobei aber das Fahrzeug des 57-Jährigen gerammt und beschädigt wurde.

Da der Audi mutmaßlich mit falschen Kennzeichen geführt wurde sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 entgegen.

Einbruch in Gartenhütte

Dornburg-Frickhofen, Im Eichwald, Mittwoch, 16.06.2021, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 17.06.2021, 17:00 Uhr (ots)-(wie) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Gartenhütte in einer Gartenkolonie. Der 81-jährige Besitzer bemerkte am Donnerstag, dass unbekannte Täter den Zaun zu seinem Gartengrundstück überstiegen und dann die Tür der Gartenhütte mit einem Metallpfosten aufgebrochen hatten.

Aus der Gartenhütte wurden, nach Angaben des 81-Jährigen, zwei alte Rasenmäher und ein Kasten Bier entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.

