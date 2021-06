Kripo sucht Zeugin – 18-jähriger nach Vorfall am Erlensee in U-Haft

Bickenbach (ots) – Die Darmstädter Kriminalpolizei such nach einem Vorfall am Erlensee am 9. Juni nach einer bislang noch unbekannten Zeugin. Ein festgenommener Tatverdächtiger sitzt nach seiner Vorführung in U-Haft. Nach derzeitigen Ermittlungen soll ein 18-Jähriger gegen 18 Uhr an dem Mittwochabend ein 13-jähriges Mädchen sexuell genötigt haben.

Laut Zeugenaussagen umklammerte er das Mädchen im Wasser, hob sie hoch und berührte sie unsittlich. Hierbei soll sie ein 13-jähriger Freund des Tatverdächtigen festgehalten haben. Auch als die Geschädigte sich lautstark bemerkbar machte, ließ der Heranwachsende nicht von ihr ab und packte sie am Hals.

Eine weitere noch nicht identifizierte Frau soll den Vorfall beobachtet und sich nach der Tat an die Geschädigte gewandt haben. Sie kommt als wichtige Zeugin der Tat in Betracht.

Nach Erwirkung eines Haftbefehls gegen den 18-Jährigen konnte dieser im Rahmen der Fahndung am Mittwoch (16.06.) festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt folgte die richterliche Vorfügung beim Amtsgericht Darmstadt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die noch unbekannte Zeugin des Geschehens wird gebeten, sich beim Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Fahrertür beschädigt – Zeugen beobachten zwei Tatverdächtige

Groß-Zimmern (ots) – In der Bahnhofstraße wurde am Donnerstagabend (17.06.) ein dort geparktes Auto beschädigt. Gegen 23 Uhr hatte ein Zeuge zwei bislang noch unbekannte Männer vor dem dort abgestellten Wagen gesehen. Einer der beiden trat in der Folge gegen die Fahrertür.

Täterbeschreibung:

Einer der Männer war dick, circa 25 Jahre und etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine Glatze, ein Tattoo an einem Arm und trug helle, sommerliche Bekleidung.

Sein Begleiter war etwa gleich alt, circa 1,68 Meter groß und hatte eine normale Statur. Auch er hat eine Glatze, trug ein grünes T-Shirt und kurze Hosen.

Beide Männer sollen laut Zeuge ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt haben. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht abschließend fest. Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

Zeugen nach Einbruch in Handwerksbetrieb gesucht

Pfungstadt (ots) – Nach einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb in der Zeit von Mittwochnachmittag (16.06.) bis Donnerstagmorgen (17.06.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 7 Uhr am Donnerstag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie seit 16.45 Uhr am Vortag durch eine aufgehebelte Tür in ein Büro des Betriebes in der Gradignanstraße. Hier brachen sie gewaltsam einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Der genaue Umfang der Beute steht derzeit noch nicht abschließend fest. Mit dem Diebesgut suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Mühltal (ots) – Am Donnerstag, den 17.06.2021, zwischen 18:30 und 19:20 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin aus Bad König ihren PKW auf dem Waldparkplatz im Datterichweg in Traisa. Als sie wieder zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Gesucht werden deshalb Zeugen, insbesondere die Insassen eines zum Unfallzeitraum in diesem Bereich geparkten Wohnmobils, die das Unfallgeschehen beobachtet haben könnten. Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt, Brückengasse 2, 64372 Ober-Ramstadt, Tel: 06154-6330-0.

Grauer Seat Altea entwendet – Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – In der Zeit von Dienstag (15.06.) bis Mittwoch (16.06.) haben Unbekannte einen grauen Seat Altea entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-VW 9575 war seit 20 Uhr am Dienstagabend in der Pfungstädter Straße auf Höhe der Willy-Brandt-Allee abgestellt.

Gegen 8 Uhr am nächsten Morgen bemerkten Zeugen den Diebstahl des circa 5.000 Euro teuren Wagens. Die Polizei in Griesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen mit Hinweisen zu den bislang noch unbekannten Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs (06155/8385-0).

Darmstadt

Polizei kontrolliert Abstand – 19 Meter zum Vordermann bei 179 kmH

Darmstadt (ots) – Am 10.Juni kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen den Abstand auf der A 5 zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Kreuz. 21 Fahrverbote drohen. In einem Zeitraum von knapp 90 Minuten wurden von den Ordnungshütern hierbei 121 Verstöße festgestellt.

Ein Abstandsverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die Hälfte des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird. Weil sich solche Verstöße immer im Bußgeldbereich befinden, hat dies auch Punkte in Flensburg zur Folge.

21 Fahrer unterschritten den Sicherheitsabstand bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h so erheblich, dass sie für mindestens einen Monat den Führerschein abgeben müssen. Dies ist der Fall, wenn der Abstand lediglich 3/10 des halben Tachowertes beträgt. Zudem erwartet die Wagenlenker ein Bußgeld von mindestens 160 Euro und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

Besonders unrühmlich fiel ein Autofahrer aus dem Rheinpfalz-Kreis auf, der bei einer Geschwindigkeit von 179 km/h lediglich einen Abstand von 19 Metern zum Vordermann einhielt. Den Fahrer erwarten nun mindestens ein Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte.

Ein weiterer Fahrer unterschritt nicht nur den Sicherheitsabstand deutlich, er bediente dabei auch noch sein Mobiltelefon. Neben den 100 Euro und einem Punkt für die Handynutzung während der Fahrt, kommen noch 75 Euro und 1 weiterer Punkt für das Unterschreiten des Sicherheitsabstands um 5/10 des halben Tachowertes bei mehr als 100 km/h hinzu.

Mehr als 20 Abstandsverstöße wurden von Lastwagenfahrern begangen. Sie hielten den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 50 Meter zum Vorausfahrenden nicht ein.

Groß-Gerau

Mit fast 2,9 Promille und unter Cannabiseinfluss auf dem Fahrrad

Gernsheim (ots) – Eine 35-jährige Radfahrerin stoppten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Donnerstagabend (17.06.), gegen 23.00 Uhr auf der Mainzer Straße. Die Radlerin war zuvor ohne Beleuchtung mitten auf der Fahrbahn in Schlangenlinien unterwegs. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2,9 Promille an.

Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Die 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfallflucht in Nauheim

Nauheim (ots) – Am Do. 17.06.21 um etwa 14:00 parkte eine 70jährige Nauheimerin Ihren silbernen OPEL Corsa ordnungsgemäß in Höhe des Grundstücks Bahnhofstraße 17 in Nauheim ab. Als die Dame gegen 17:00 wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte Sie frische Unfallschäden im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite.

Der unbekannte Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, der auf etwa 2.500 EURO geschätzt wird. Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Badeunfall am Niederwaldsee

Zwingenberg (ots) – Am Freitagabend 18.06.21 gegen 20:15 Uhr kam es am Niederwaldsee zu einem Badeunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Lorsch ging beim Schwimmen im See plötzlich unter. Von zu Hilfe geeilten anderen Badegästen konnte er nach mehreren Minuten unter Wasser entdeckt und ans Ufer gebracht werden.

Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Verunfallte schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren DLRG, Feuerwehr Rettungskräfte, Stadtpolizei sowie die Polizei eingesetzt.

Herrenloses Schlauchboot löst Rettungseinsatz im Rheintal aus

Lorch am Rhein (ots) – Am Donnerstag 17.06.2021 gegen 22:20 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden durch die Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises mitgeteilt, dass im Rheintal ein Wasserrettungszug der örtlich ansässigen Feuerwehren ausgelöst wurde. Auslöser des Einsatzes war ein herrenloses Schlauchboot, dass auf Höhe des Rhein-km 534,6, Ortslage Trechtingshausen, zu Tal trieb.

Die Bootsbesatzungen der Einsatzboote der Feuerwehren Lorch, Rüdesheim,Oberwesel und St. Goarshausen sowie der schweren Streifenboote der jeweiligen Wasserschutzpolizeistationen St. Goar und Wiesbaden suchten im Rhein nach einer vermeintlichen Bootsbesatzung eines gelben Schlauchbootes, welches an der Fährrampe in Niederheimbach im Einsatzverlauf geborgen wurde.

Eine Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Rüdesheim suchte die Uferbereiche des rechten Rheinufers nach möglichen Personen im Wasser ab. In dem aufgefundenem Schlauchboot gab es keine Gegenstände sowie sonstige Hinweise auf Personen. Die Herkunft des Bootes konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Der Einsatz wurde nach Absuche des Rheinabschnitts zwischen Trechtingshausen und Bacharach ohne besondere Feststellungen sowie Hinweise auf mögliche Personen im Wasser beendet.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Seniorin übergibt falschen Polizisten Geld und Bankkarten

Heppenheim (ots) – Betrüger, die sich als Polizisten ausgegeben hatten, haben am Donnerstag (17.06.) insgesamt 8000 Euro erbeutet. Die Kriminellen ließen nicht locker, als sie beim ersten Kontakt, zwei Tage zuvor, nach Geld gefragt hatten. In der Folge konnten sie die ältere Frau dazu überreden, 6000 Euro plus zwei Bankkarte auszuhändigen. Nachdem die Täter alles eingesammelt hatten, hoben sie mit den Bankkarten direkt weitere 2000 Euro vom Konto der Seniorin ab.

Die männlichen und weiblichen Täter, die gewöhnliche Familiennamen nutzen, nannten sich in dem Fall Mayer/Müller und Seitz.

Wiederholt warnt die Polizei dringend davor Wertsachen an Fremde auszuhändigen! Vertrauen Sie nicht blind Personen, die Sie nicht kennen, auch wenn sie sich als Polizisten ausgeben! Erfahrungsgemäß rufen Kriminelle gerne spät abends oder nachts an, weil aufgrund der späten Uhrzeit oftmals eine Nachfrage bei der örtlichen Polizei oder Vertrauensperson unterbleibt. Lassen Sie sich auf nichts ein. Legen Sie einfach auf.

Sachbeschädigungen an Autos

Mörlenbach (ots) – Die Polizei in Heppenheim (K 41) sucht für ihre Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dringend Zeugen, die in der Nacht zum 5. Juni Beobachtungen in der Wehrstraße gemacht haben.

Bislang haben sich vier Autobesitzer gemeldet, deren geparkte Fahrzeuge mit spitzen Gegenständen zerkratzt wurden. Die Fahrzeuge standen in einer Reihe. Der Gesamtschaden ist mindestens 12.000 Euro hoch.

Ein Anwohner hat in der Gewitternacht Personen gehört, die auf Fahrräder unterwegs waren. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stehen oder wichtige Zeugen sind, steht noch aus. Alle Hinweise zu dem Fall werden auch telefonisch unter der Rufnummer 06252/ 706-0 entgegengenommen.

Radfahrerin nach Zusammenstoß mit anderer Radfahrerin von Unfallstelle geflüchtet

Birkenau (ots) – Am Montag (14.06.21), gegen 18:30 Uhr, kam es auf der L3408 am Ortsausgang von Birkenau in Höhe der Carlebachmühle zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 26-jährige Radfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Die andere Radfahrerin verließ die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur bisher unbekannten Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Heppenheim zu wenden, Tel.: 06252 706-0.

Odenwaldkreis

Container eines Absetzkippers in Brand geraten

Brombachtal (ots) – Aus noch ungeklärten Gründen hat am Freitagmorgen (18.06.) ein Container eines Absetzkippers gebrannt. Qualm und Flammen schlugen gegen 9.45 Uhr “Am Golfplatz” aus dem Behältnis, das mit bis zu zwei Tonnen Altöl beladen war. Geistesgegenwärtig setzte der Lastwagenfahrer den Container ab und versuchte das Feuer zunächst selbst zu löschen.

Für die Löscharbeiten rückte neben den örtlichen und umliegenden Feuerwehren auch der Gefahrgut-Zug aus Erbach an. Für die vollständige Löschung wurde der Container nach dem ersten Löschangriff unter Begleitung der Feuerwehren und Polizei zur örtlichen Mülldeponie gefahren.

Wie hoch der Sachschaden ist, wird noch von der Polizei für Umweltdelikte (ZK 20) ermittelt. Ebenso, wie es zu dem Brand kommen konnte. Der Absetzkipper blieb soweit unbeschädigt. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich war ein Rettungswagen im Einsatz.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf dem Motorroller

Breuberg (ots) – Einen 21-jährigen Motorrollerfahrer stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag (17.06.) in der Brückenstraße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 21-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Er räumte den vorherigen Konsum von Cannabis ein. Bei ihm fanden die Polizisten wenige Gramm Haschisch und stellten zudem fest, dass der junge Mann den 50er-Roller ohne Fahrerlaubnis führte.

Der Rollerfahrer wurde vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei ahndet Verkehrsverstöße

Erbach/ Michelstadt (ots) – Mehrere Verkehrsverstöße haben Beamte der Polizeistation Erbach am Donnerstagabend (17.06.) bei Kontrollen in den Stadtgebieten Erbach und Michelstadt festgestellt.

Stichprobenartig wurden aus dem fließenden Verkehr Autos angehalten und überprüft. Die Beamten mahnten eine defekte Beleuchtung und verwarnten drei Autoinsassen mit 30 Euro, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Mit einer deutlich höheren Strafe muss ein 52-jähriger Michelstädter rechnen, der mit seinem Kleintransporter angehalten wurde. Weil der durchgeführte Alkoholtest mehr als 0,5 Promille anzeigte, stehen 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg im Raum.

Verkehrsunfall mit einer verletzen Person – Hubschrauberlandung auf B45

Oberzent/Hetzbach/B45 (ots) – Am Donnerstagabend (17.06.2021) ereignete sich um 20:16 Uhr ein Alleinunfall auf der K 41 in Höhe des Viadukt Hetzbach-Himbächel. Eine 25-Jährige Frau, welche die K 41 mit einem Tretroller aus Richtung Hetzbach in Richtung B45 befuhr, stürzte beim Abkommen von der Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu.

Zum Zeitpunkt des Sturzes trug die Verletzte nach jetzigem Kenntnisstand keinen Schutzhelm. Für die Versorgung der Verletzten waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberzent, des Rettungsdienstes des Odenwaldkreises sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers auf der B45 kam es zeitweise zu einer kurzen Vollsperrung der B45 und K41.

