Eisenberg: EISENBERGER OPEN AIR Konzertreihe startet nach langem Kulturverbot

Eisenberg – Bei der Eröffnung zum diesjährigen OPEN AIR in Eisenberg präsentierte „Simon & Garfunkel – Tribute“ eine gemütliche Atmosphäre in einer lauen Sommernacht am vergangenen Donnerstag (17.06.2021) im Waldstadion.

Freunde und Bewunderer all der beliebten Songs des US-amerikanischen Duos Simon & Garfunkel wurden an diesem Abend nicht enttäuscht. Thomas Wacker (die Stimme von Paul Simon) und Thorsten Gary (die Stimme von Art Garfunkel) wurden an dem Abend von einem Streich-Ensemble begleitet. Dank der bemerkenswerten Leistungen der Musiker wurden bei den Besuchern Erinnerungen an diese Musik auf eine mitreißende Art lebendig. Unser Fotograf Helmut Dell begleitete das Konzert mit seiner Kamera.

Am Samstag (19.06.2021) ist BOSSTIME mit Musik von Bruce Springsteen auf der Bühne in Eisenberg. Hierzu gibt es noch Karten an der Abendkasse.