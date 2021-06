Speyer: Schausteller ab 18. Juni 2021 wieder im Domgarten – Kulinarisches und Angebote für Kinder

Speyer – Wie schon im vergangenen Jahr ermöglicht die Stadt Speyer auch 2021 wieder acht Speyerer Schausteller, sich mit ihren Verkaufsständen von Freitag, 18. Juni 2021 bis mindestens Sonntag, 29. August 2021 im Unteren Domgarten aufzustellen. Es besteht die Option auf Verlängerung. Dies ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und den ortsansässigen Schaustellern sowie der Genehmigung des Konzeptes im städtischen Verwaltungsstab.

„Leider ist die Durststrecke für die Schaustellerinnen und Schausteller noch immer nicht vorbei. Seit über einem Jahr fehlt ihnen durch die ausgefallenen Feste und Veranstaltungen beinahe jegliche Einnahmemöglichkeit und viele sehen sich in ihrer Existenz ernsthaft bedroht. Nach den positiven Erfahrungen des vergangenen Jahres war es für uns daher selbstverständlich, wieder eine Aufstellmöglichkeit im Domgarten zu schaffen“, begründet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Entscheidung der Stadt. Zusammen mit der zuständigen Mitarbeiterin für Messen, Märkte und Veranstaltungen, Heidi Jester, wurde deshalb ein neuerliches Konzept entwickelt, welches das Aufstellen von Verkaufsständen im Domgarten ermöglicht und damit auch dem Wunsch der Schausteller entgegenkommt. Das gastronomische Angebot ist von Freitag, 18. Juni 2021, bis Sonntag, 29. August 2021, jeweils mittwochs bis sonntags von 12:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Insgesamt zehn Stände werden weitläufig verteilt aufgestellt und bieten von der Bratwurst über Crêpes und Süßwaren bis hin zum gemütlichen Umtrunk im Biergarten ein breites Angebot für Groß und Klein. Für jeden Stand besteht ein eigenes Hygienekonzept und die Verweilplätze werden entsprechend den gültigen Hygienerichtlinien der Gastronomie betrieben.

Folgende Schausteller werden im Domgarten ihre Verkaufsstände aufbauen: Patrick Barth (Biergarten), Birgit Lemke-Krieg (Biergarten), Alexander Lemke (Crêpes), Anja Ruppert-Keller („Märchen-Karussell“), Harald Klauder (Süßwaren), Thilo von Olnhausen (Süßwaren + Imbiss), Freddy Zinnecker (Biergarten + Bungee) und Beate Wittmann (Entenangeln).

Die Stadtchefin betont: „Ich lade alle Speyererinnen und Speyerer und natürlich auch alle Besucherinnen und Besucher unserer Stadt in den Domgarten zu gemütlichem Beisammensein unter Corona-Bedingungen ein. Es gilt jetzt wieder getreu unserem Motto „Speyer hält zusammen“ unsere Schaustellerinnen und Schausteller zu unterstützen, damit wir sobald wie möglich wieder unsere beliebten Speyerer Festivitäten in gewohnter Qualität mit all unseren Schaustellerbetrieben feiern können“, so die Stadtchefin weiter.