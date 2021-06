54-jähriger Exhibitionist festgenommen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 16.06.2021, 20:00 Uhr – Einen 54-jährige Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis nahmen Polizisten der Polizeistation Schwalmstadt am Donnerstagabend fest, nachdem eine Zeugin ihn als Exhibitionist wiedererkannt hatte. Der 54-jährige Mann stand am Mittwoch 16.06.2021 gg. 20:00 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Bahnhof in Treysa. Direkt neben ihm saßen zwei junge Frauen.

Bei Eintreffen des Busses standen die Frauen auf. Hier fiel ihnen auf, dass der 54-Jährige sie anstarrte. Zudem hatte er den Reisverschluss seiner Jeans geöffnet und hielt sein erigiertes Glied in der Hand und befriedigte sich selbst.

Am gestrigen Abend erkannten eine der jungen Frauen den Täter vom Vorabend wieder und verständigte daraufhin die Polizei, welche den 54-Jährigen vorläufig festnahm. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Mann stiehlt Handtasche einer 90-Jährigen

Melsungen (ots) – 17.06.2021, 13:10 Uhr Eine Handtasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl ein unbekannter Donnerstagmittag einer 90-jährigen Melsungerin. An der Bushaltestelle in der Oberen Mauergasse sprach der unbekannte Täter die 90-jährige an und fragte nach der Buslinie. In einem unaufmerksamen Moment nahm er die schwarze Lederhandtasche der 90-Jährigen weg.

Er floh von der Haltestelle Obere Mauergasse über die Rotenburger Straße in Richtung Zweipfennigbrücke. Eine Zeugin in der Rotenburger Straße hatte zum Tatzeitpunkt beobachtet wie zwei männliche Personen offensichtlich wegrannten. Eine der Personen hatte eine Damenhandtasche beim sich. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Unbekannte Täter stehlen Bargeld aus Firmentresor

Fritzlar (ots) – 17.06.2021, 17:10 Uhr bis 18.06.2021, 06:30 Uhr – In der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt in der Brandenburger Straße ein. Sie erbeuteten Bargeld aus einem Tresor.

Die Täter brachen eine Tür und ein Fenster des Marktes auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Einen im Markt befindlichen Tresor brachen sie auf und entwendeten das enthaltene Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Einbruch in Praxisräume – Täter stehlen Bargeld

Schrecksbach (ots) – 17.06.2021, 20:00 Uhr bis 18.06.2021, 06:50 Uhr – In eine Zahnarztpraxis im Wasserweg brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein und stahlen Bargeld. Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Praxisräume ein. Hier stahlen sie aus einer vorgefundenen Kasse das enthaltene Bargeld.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Unbekannte Täter brechen in Kita ein und stehlen Lautsprecher und Münzgeld

Niedenstein (ots) – 17.06.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 18.06.2021, 07:00 Uhr – In eine Kindertagesstätte in der Schulstraße brachen unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht ein und stahlen Lautsprecherboxen und einen geringen Münzgeldbetrag. Die Täter schlugen mit einer Axt die Scheiben zweier Terrassentüren ein und konnten hierdurch die Türen öffnen.

Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen vorgefundenes Bargeld sowie zwei Lautsprecher. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

