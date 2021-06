Durchsuchungen bei 3 Dealern – Ermittler stellen Drogen, Bargeld und Auto sicher

Kassel (ots) – Am Mittwoch 16.06.2021 haben Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei die Wohnungen von 3 Dealern durchsucht und Drogen, Bargeld und auch ein Auto sichergestellt. Die Männer aus Kassel im Alter von 23, 28 und 34 Jahren waren im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen anderen Kasseler Drogenhändler in den Fokus der Polizei geraten, da sie mit diesem offenbar Geschäfte gemacht hatten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen konnte der Verdacht erhärtet werden, sodass die Staatsanwaltschaft Kassel bei Gericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der drei Männer erwirkte.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch fanden die Ermittler schließlich über 700 Gramm Marihuana, rund 140 Gramm Haschisch sowie je ca. 10 Gramm Kokain und Amphetamine. Darüber hinaus konnten sie Drogenutensilien, wie ein Grow-Zelt zum Anbauen von Cannabispflanzen, und mehrere Handys sicherstellen sowie Vermögenswerte in Form von über 2.000 Euro Bargeld und eines Audi A 5 im Wert von ca. 12.000 Euro beschlagnahmen.

Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

PKW fährt 9-Jährigen auf Tretroller an und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Bettenhausen (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen 17.06.2021 in ein Kind auf einem Tretroller angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der neunjährige Junge wurde dabei leicht verletzt.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise auf den unbekannten Autofahrer, der mit einer dunkelgrünen, eventuell olivfarbenen Limousine unterwegs gewesen sein soll. Die Kennzeichen des Wagens sollen gelb mit dunklen oder schwarzen Buchstaben und Ziffern gewesen sein.

Der Unfall hatte sich gestern Morgen gegen 7:50 Uhr in der Straße “An der Schlade”, Ecke Rastebergweg ereignet. Der Neunjährige hatte mit seinem Tretroller die Fahrbahn der Straße “An der Schlade” in Richtung Rastebergweg überquert, während der Autofahrer diese Straße in Richtung Heiligenröder Straße befuhr. Im Einmündungsbereich war es zum Zusammenstoß gekommen, woraufhin der Junge stürzte und dadurch mehrere Schürfwunden erlitt. Der Autofahrer war anschließende jedoch ohne anzuhalten weitergefahren.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Pkw oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

40-Jähriger mit Messer am Finger verletzt – Hinweise auf Täter im Jogginganzug erbeten

Kassel-Bettenhausen (ots) – Eine leichte Schnittverletzung an einem Finger erlitt in der Nacht zum heutigen Freitag ein 40-jähriger Mann im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Wie er später der Polizei schilderte, war er zuvor nach der Geldabhebung an einem Automaten vor einer Bankfiliale von einem unbekannten Mann um Geld gebeten worden. Dies hatte der 40-Jährige aus Kassel abgelehnt und war weitergelaufen.

Nur wenige Minuten später habe ihn der gleiche Unbekannte im Bereich der Haltestelle “Kirchgasse” völlig unvermittelt angegriffen, indem er mit einem Messer in Richtung seiner Hand stach. Anschließend flüchtete der Täter.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.1,70 bis 1,80 Meter groß und etwa 45 Jahre alt, mit Glatze und Vollbart. Der Unbekannte hatte einen auffälligen Bierbauch und trug einen blauen Jogginganzug der Marke “Adidas”.

Wie das Opfer den Polizisten des Reviers Ost berichtete, hatte er zunächst gegen 23:30 Uhr das Geld in der Leipziger Straße, nahe der Jakobsgasse, abgehoben. Nachdem er bei Verlassen der Bank die Geldforderung des Mannes mit dem Hinweis abgelehnt hatte, dass er ihn gar nicht kenne, ging er zu Fuß in Richtung Innenstadt davon. Nach dem anschließenden Angriff mit dem Messer an der Haltestelle flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die eingeleitete Fahndung der Polizei nach Bekanntwerden des Falls sowie die Absuche des Nahbereichs nach dem Messer verliefen ohne Erfolg. Der 40-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung der blutenden Verletzung am Finger in ein Krankenhaus gebracht.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Unfallflucht in Altenbaunaer Straße – Ermittler erbitten Zeugenhinweise

Kassel-Oberzwehren – (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Donnerstag in der Altenbauner Straße, gegenüber der Kirchbergstraße, ereignete. Eine 28-Jährige aus Edermünde hatte ihren grauen Mazda 6 auf dem dortigen Parkstreifen in der Zeit zwischen 17 und 23 Uhr abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr einen größeren Unfallschaden an der Fahrertür, dem vorderen linken Kotflügel sowie dem linken Außenspiegel feststellen.

Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro fehlte jedoch jede Spur. Anhand der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass der Unbekannte auf der Altenbaunaer Straße in Richtung Baunatal unterwegs war und im Vorbeifahren aus unbekannter Ursache gegen die Fahrerseite des geparkten Wagens stieß.

Wer den Unfall möglicherweise beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zwei Wohnungseinbrüche in Niederzwehren und Fasanenhof – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Niederzwehren und -Fasanenhof (ots) – Am Donnerstag 17.06.2021 kam es in den Kasseler Stadtteilen Niederzwehren und Fasanenhof zu zwei Einbrüchen in Erdgeschosswohnungen. Konkrete Hinweise, dass die Taten im Zusammenhang stehen könnten, liegen den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 derzeit nicht vor. Sie suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Bereich der Tatorte beobachtet haben.

Zunächst hatte sich am gestrigen Mittag ein Einbruchsopfer aus der Straße “Am Bornberg” gemeldet. Dort waren Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner in der Zeit zwischen 08:20 und 13:00 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in die Erdgeschosswohnung eingestiegen. Zuvor hatten die Täter offenbar vergeblich versucht, eine Terrassentür der Wohnung an der Rückseite des Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Mit ihrer Beute, einem Geldschein, einer Spielkonsole und einem goldenen Ring, flüchteten die Einbrecher im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der Einbruch in der Bromeisstraße, nahe der Karl-Schäfer-Straße, ereignete sich nach ersten Ermittlungen in der Zeit zwischen 13:30 und 16:15 Uhr. Die Täter hatten mit mitgebrachtem Werkzeug ein Küchenfenster aufgehebelt und anschließend die Erdgeschosswohnung in dem Zweifamilienhaus durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie offenbar keine Beute. Durch die Terrassentür flüchteten die Einbrecher letztlich nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen