Rauchentwicklung in Schule

Eschwege (ots) – In der Brüder-Grimm-Schule ereignete sich heute Vormittag, um 10:38 Uhr, ein Kurzschluss eines Lampenkondensators in einem Klassenzimmer. Dadurch kam es zu einer geringen Rauchentwicklung. Aus Sicherheitsgründen wurden alle anwesenden Schüler zum Verlassen des Schulgebäudes aufgefordert.

Die alarmierte Feuerwehr demontierte den Kondensator, das Klassenzimmer wurde anschließend gelüftet, so dass nach 25 Minuten alle Schüler wieder in die Unterrichtsräume zurückkonnten. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Im Nachgang wurde bekannt, dass der Vorfall 3 Schülerinnen im Alter von 11-12 Jahren psychisch mitgenommen hatte, worauf sie den Eltern übergeben wurden. Der Sachschaden wird mit 200 Euro angegeben.

Diebstahl einer Handtasche

Zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr wurde heute Morgen einer 82-Jährigen aus Witzenhausen die Handtasche gestohlen. Die Geschädigte betrat gegen 09:30 Uhr den Herkules-Markt in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen und hängte ihre schwarze Handtasche an den Einkaufswagen.

In einem unbeobachteten Moment entwendeten der oder die unbekannten Täter die Handtasche samt Inhalt (Geldbörse und Schlüssel). Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 055421/93040 entgegen.

Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde heute Mittag im tegut-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf einem 85-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf die Geldbörse entwendet. Diese hatte der Geschädigte in einem Rucksack verstaut, aus dem das Portmonee unbemerkt gestohlen wurde. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 17.06.21, 14:00 Uhr und dem 18.06.21, 08:00 Uhr in der Straße “Auf den Teichhöfen” in Bad Sooden-Allendorf. Ein 37-Jähriger aus Salzgitter hatte seinen Pkw Seat Leon auf dem Parkplatz “Auf dem Scheiderasen” (hinter dem Kino) geparkt, wo es offensichtlich beim Ein- oder Ausparken im linken Heckbereich beschädigt wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR an dem Seat. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Anhänger löst sich

Um 10:42 Uhr war heute Vormittag ein 37-Jähriger aus dem Ringgau mit seinem Pkw auf der B 400 in Richtung Ulfen unterwegs. Während der Fahrt löste sich die Anhängekupplung vom Pkw, wodurch der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dadurch entstand ein Sachschaden von 300 EUR.

Verkehrsunfälle in Bad Sooden-Allendorf

Um 12:56 Uhr befuhr am gestrigen Donnerstag eine 60-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf die Straße “Am Bahnhof” in Richtung der Werrabrücke. Aus Richtung Werrabrücke befuhr eine 23-Jährige aus Wahlhausen den Zubringer zur B 27. Im Einmündungsbereich zur Straße “Am Bahnhof” übersah die 60-Jährige die Vorfahrt des anderen Pkws, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sowohl die beiden Fahrerinnen als auch ein Mitfahrer im Auto der 23-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Einige Minuten später ereignete sich ein weiterer Unfall mit einer leichtverletzten Person. Um 13:19 Uhr befuhr ein 88-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die Werrastraße in Richtung Städtersweg. Im Kreuzungsbereich zur Hilberlachstraße missachtete der 88-Jährige die Vorfahrt einer 29-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal, die die Hilberlachstraße in Richtung der Straße “Auf den Teichhöfen” befuhr. Die 29-Jährige verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

400 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern früh, um 05:30 Uhr, in der Dresdener Straße ereignete hat. Auf dem Parkplatz vor dem dortigen Kindergarten beschädigte eine 35-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf beim Ausparken einen geparkten Pkw Peugeot im linken Heckbereich.

Um 09:25 Uhr ereignete sich in der Werrastraße auf dem Kundenparkplatz des tegut-Markte ein Zusammenstoß zweier Pkws beim Ausparken. Sowohl ein 35-Jähriger als auch eine 78-Jährige, beide aus Bad Sooden-Allendorf, parkten gleichzeitig mit ihren Autos rückwärts aus. Während die 78-Jährige das rechtzeitig bemerkte und anhielt, fuhr der 35-Jährige weiter rückwärts, wodurch es zum Zusammenstoß mit Sachschaden kam.

Polizei Sontra

Gegen Straßenlaterne gefahren

Um 20:00 Uhr fuhr gestern Abend eine 30-Jährige aus Sontra in eine Grundstückseinfahrt in der Straße “Thingstätte” in Sontra ein. Als sie nochmals rückwärts fuhr, um die Parkposition zu korrigieren übersah sie die Straßenlaterne an der Grundstücksgrenze und fuhr mit dem Auto dagegen, wodurch die Laterne abknickte.

Der Sachschaden wird mit ca. 3.500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Herkules-Centers in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen ereignete sich gestern eine Unfallflucht. Zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein roter Pkw Opel Adam im Hecbereich angefahren und beschädigt. Das Auto stand in dieser Zeit unterhalb der Auffahrt zum Parkdeck geparkt. Sachschaden: ca. 400 EUR. Hinweise: 05542/93040.

