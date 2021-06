Tatverdächtiger in U-Haft – weiterer Ermittlungserfolg

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – Die Frankfurter Kriminalpolizei und die Frankfurter Staatsanwaltschaft verzeichneten einen weiteren Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit der Schussabgabe im Allerheiligenviertel Ende Januar dieses Jahres. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger wurde heute Morgen festgenommen. Das Amtsgericht Frankfurt am Main erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann.

Gegen den 38-Jährigen wird wegen des Verdachts der Beihilfe zum versuchten Totschlag und des besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Der Tatverdächtige befand sich in der besagten Nacht an der Tatörtlichkeit und soll demnach auch Teil derjenigen gewesen sein, die als Angreifer auftraten.

Heute Morgen vollstreckten Beamte der Frankfurter Kriminalpolizei den Haftbefehl und nahmen den 38-Jährigen an seiner Wohnanschrift fest. Er kam anschließend in Untersuchungshaft. Mittlerweile befinden sich, dank der umfangreichen und intensiven Ermittlungsarbeit der Beamten zu diesem Tatkomplex, nunmehr insgesamt 6 Personen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Taschendieb erwischt

Frankfurt-Bahnhofviertel (ots)-(hol) – Donnerstagmittag fiel einer Zivilstreife ein verdächtiger Mann im Bereich der Karlsruher Straße auf, den sie weiter beobachteten. Die Mühe wurde kurz darauf belohnt: Die Beamten ertappten den Mann bei einem Taschendiebstahl auf frischer Tat.

Gegen 11:30 Uhr näherte sich der 30-Jährige in der Moselstraße einer jungen Frau von hinten, nachdem ich die Beamten schon einige Zeit im Guck hatten. Er öffnete unbemerkt eine Außentasche des Rucksacks, den die Dame auf dem Rücken trug und entnahm einen Gegenstand daraus. Diesen ließ er sofort in den Rucksack zurückgleiten, als sich die Frau nach ihm umdrehte, die Fahnder hatten jedoch genug gesehen.

Kurz darauf klickten die Handschellen bei dem 30-Jährigen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchten Taschendiebstahls gegen den Mann ein.

Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots)-(hol) – Vergangene Nacht kontrollierte die Polizei einen Autofahrer in Sachsenhausen. Der 32-Jährige stand erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel und leistete Widerstand, als die Beamten einen Atemalkoholtest durchführen wollten.

Gegen 02:00 Uhr fiel einer aufmerksamen Streife in der Kennedyallee der Fahrer eines Mercedes auf, da dieser am Steuer telefonierte und dabei die Fahrbahntrennung streifte. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Fahrers und nahmen die Verfolgung auf. Dabei registrierten sie weitere Fahrfehler des Mannes.

Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr und forderten den 32-jährigen Fahrer auf, auszusteigen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und wehrte sich heftig, als die Fahnder ihn aus dem Fahrzeug herausholen wollten. Schlussendlich gelang es der Polizei, den Mann unter Kontrolle und zur Dienststelle zu bringen. Eine durch die Bereitschaftsstaatsanwältin angeordnete Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt. Darüber hinaus stellten die Beamten den Führerschein sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Reisebüro – Festnahme

Frankfurt-Höchst (ots)-(dr) – Ein 18-Jähriger brach am gestrigen Donnerstag, den 17.06.2021, in der Königsteiner Straße in ein Reisebüro ein. Zeugen ertappten ihn bei der Tat. Wenig später konnten ihn Polizeibeamte des 17. Reviers festnehmen. Gegen 07:00 Uhr beobachtete ein Arbeiter einer angrenzenden Baustelle, wie der spätere Beschuldigte durch die beschädigte Tür des in der Königsteiner Straße gelegenen Reisebüros ins Freie sprang. Der bei seiner Diebestour ertappt junge Mann ergriff daraufhin sofort die Flucht.

Nach kurzer Nacheile verlor ihn der Zeuge jedoch aus den Augen. Streifenbeamte stellten vor Ort fest, dass der junge Mann offensichtlich in das Reisebüro eingebrochen war um Beute zu machen, allerdings von einem weiteren Zeugen im Gebäude erwischt wurde. Für den Abtransport schon bereitgestelltes Diebesgut, darunter Bargeld und technische Geräte, ließ der Eindringling bei seiner Flucht zurück.

Nachdem eine Fahndung zunächst erfolglos verlief, meldete wenig später eine Mitarbeiterin einer Jugendhilfehilfeeinrichtung eine randalierende Person in der Euckenstraße. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dieser um den gesuchten Einbrecher. Dieser hatte darüber hinaus eine Bürotür demoliert. Eine alarmierte Streife nahm den jungen Mann kurzum fest, der sich bei der Sachbeschädigung eine leichte Verletzung zuzog.

Für den 18-Jährigen Wohnsitzlosen ging es nach einer Erstversorgung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Öffentlichkeitsfahndung nach Raub (Link zu Bildern)

Frankfurt (ots)-(dr) – Bereits im vergangenen Jahr kam es am Sonntag 26.07.2020, zu einem Raub an der Hauptwache, bei dem ein 27-Jähriger von bislang unbekannten Männern attackiert und verletzt wurde. Die Angreifer erbeuteten die Wertsachen des Geschädigten. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit zur Aufklärung der Straftat um Mithilfe.

Am besagten Tag befand sich der 27 Jahre alte Geschädigte gegen etwa 03:07 Uhr an der Hauptwache, als im Bereich des Treppenabgangs zur B-Ebene drei unbekannte Männer an ihn herantraten. Augenblicklich riss ihm einer der Täter seinen Rucksack von der Schulter und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser benommen zu Boden fiel. Als der Geschädigte nach kurzer Zeit wieder zu sich kam, fand er seinen Rucksack neben sich liegen. Es fehlten jedoch seine persönlichen Gegenstände, unter anderem ein Mobiltelefon und eine Geldbörse.

Im weiteren Verlauf folge der Geschädigte den Männern in Richtung des S-Bahngleises 3. Dort wollte er die Polizei verständigen. Bevor es jedoch dazu kam, griffen sie den 27-Jährigen erneut an und schlugen massiv auf seinen Kopf ein, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Eine Fahndung lief ohne Erfolg.

Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer gehandelt hat. Bilder, die einen der Täter sowie zwei Zeugen zeigen, können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden: https://k.polizei.hessen.de/329729568

Die Zeugen haben das Tatgeschehen höchstwahrscheinlich beobachtet und können wichtige Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts liefern.

Personen, die Angaben zur Identifizierung des Tatverdächtigen und / oder der Zeugen bzw. sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 in Verbindung zu setzen.

