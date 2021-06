Slots für Echtgeld werden immer beliebter. Und das völlig zu Recht.

Denn die Echtgeld Automaten auf nomini.com sorgen nicht nur für viel Spaß und Action. Nein, Sie ermöglichen dem Spieler auch das Abtauchen in eine völlig neue Abenteuerwelt. Dort erwarten den Spieler unter anderem spannende Schatzjagden in Ägypten, Action im Weltraum und mehr.

Aber wie findet man eigentlich das beste Automatenspiel? Was ist bei der Auswahl des nächsten Games wichtig? Und welche Automaten bringen die besten Chancen? Um all diese Fragen zu beantworten, haben unsere Experten diesen Ratgeber zusammengestellt. Darüber hinaus erklären wir auch noch, warum Spaß der wichtigste Faktor für ein erfolgreiches Casinoabenteuer ist. Viel Spaß beim Entdecken!

Der Hersteller des Automaten

Der wichtigste Qualitätsfaktor für einen Automaten ist der Hersteller. Denn auch wenn es inzwischen tausende von verschiedenen Spielen Online gibt, sind nicht alle diese Spiele auch wirklich gut. Bei vielen kann es sogar zu Betrug und Diebstahl kommen. Deshalb sollte man unserer Meinung nach nur die Games von bewährten und seriösen Herstellern spielen.

Und das nicht nur auf Grund der eigenen Sicherheit. Nein, die Automaten der Top-Spielehersteller verfügen nämlich auch über die besten Grafiken. Nur hier findet man immer wieder aufregende neue Designs! Und am wichtigsten: Die besten Softwareprovider warten auch mit den höchsten Preisen auf.

Der einfachste Weg um festzustellen, ob ein Automat seriös ist oder nicht, ist eine gültige Lizenz. Denn die besten Automaten verfügen alle über eine Lizenz, die Fair-Play und sichere Auszahlungen garantiert.

Wir können daher besonders diese Automaten-Hersteller empfehlen:

• Microgaming

• NetEnt

• NextGen Gaming

• Evolution Gaming

• Playtech

• Quick Spin

• Real Time Gaming

• Play’n Go

• BetSoft

RTP

RTP steht für Return to Player, auf Deutsch also Auszahlungsquote. Dieser Wert ist extrem wichtig. Denn der RTP gibt an, wie oft man einen Gewinn für die eigene Einzahlung erhält. In jedem seriösen Casino werden daher auch alle RTP Werte angegeben. Nachdem man den Hersteller eines Spiels geprüft hat, ist der zweite Punkt also immer die Auszahlungsquote. Unserer Meinung nach sollte man Spiele mit einer Auszahlungsquote von unter 94% unbedingt vermeiden. Bei einem so niedrigen RTP sind die eigenen Gewinnchancen einfach zu gering. Alle Spiele ab 96% können wir dahingegen empfehlen. Und bei Automaten mit über 98% steigen die eigenen Chancen extrem an.

Der wichtigste Faktor: Wie viel Spaß hat man als Spieler?

Der wichtigste Faktor für die Auswahl eines Automaten sollte unserer Meinung nach aber immer sein, wie gerne man das Spiel eigentlich erleben will. Denn nur das beste Game anhand von RTP und Hersteller auszusuchen, bringt wenig, wenn man gar keine Lust auf das Spiel hat. Denn dann spielt man ohne Motivation und verschwendet das eigene Geld ziellos.

Deshalb sollte man lieber ein Game auswählen, das man schon immer einmal ausprobieren wollte. Wenn man einen Autoamten nämlich gerne spielt, ist man erstens konzentrierter und dadurch erfolgreicher. Und noch viel wichtiger: Dann hat man auch maximalen Spaß beim Spielautomaten Echtgeld zocken. Und darum sollte es beim Online Gaming schließlich gehen.