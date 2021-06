Zwei Schwerverletzte bei Wohnungsbrand

Schlitz (ots) – Am Freitagabend 18.06.2021 gegen 18:50 Uhr, kam es in der Parkstraße in Schlitz zu einem Wohnungsbrand, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Weitere 11 Hausbewohner wurden vor Ort durch Rettungskräfte erstversorgt, konnten danach jedoch wieder in ihre Wohnungen entlassen werden.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Wohnung im 1. OG des Hauses zu einem Brandgeschehen, das die zeitnah eintreffende Feuerwehr aus Schlitz rasch unter Kontrolle bekam. Der 65-jährige Inhaber dieser Wohnung wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Wiesbaden geflogen werden. Eine weitere, 82-jährige Hausbewohnerin musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Lauterbach gebracht werden.

Nach ersten, vorläufigen Schätzungen beträgt die Schadenshöhe etwa 75.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fulda hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall beim Überholen – Führerschein sichergestellt

Hofbieber (ots) – Am Freitag 18.06. gegen 9:45 Uhr, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der Landstraße 3258 zwischen Morles und Hofbieber. Ein 23-jähriger Mann aus Gersfeld überholte einen Pkw im Steigungsbereich vor einer Linkskurve, als plötzlich ein Mercedes in der Kurve entgegenkam.

Beide Pkw-Fahrer versuchten noch auszuweichen, konnten aber einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Den 23-jährigen Mann aus Gersfeld erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Im Unfallzusammenhang wird der Fahrer des überholten Pkw gebeten, sich bei der Polizei Hünfeld unter Telefon 06652/96580 zu melden.

Drei Verletzte bei Unfall auf der A 66

Schlüchtern (ots) – Am Freitag, den 18.06.2021, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der A 66 bei Schlüchtern zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus der Ukraine fuhr mit seinem Lastkraftwagen auf ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei Fulda auf.

Der Lastkraftwagen war auf der BAB 66 aus Richtung Schlüchtern in Fahrtrichtung Flieden unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Schlüchtern übersah er ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei Fulda und fuhr auf dieses auf. Das Fahrzeuggespann der Autobahnmeisterei (Lastkraftwagen mit Absperranhänger) sicherte Wartungsarbeiten an der Autobahn ab und stand auf dem rechten Fahrstreifen. Ein hinter dem Lastkraftwagen fahrender Kleinlaster konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Lastkraftwagen auf.

Der 33-jährige Fahrer des Kleinlasters aus Kassel und wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Fulda gebracht. Der Fahrer des Lastkraftwagens sowie ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurden leicht verletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf 60.000 Euro.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle kam es zu einer Vollsperrung der BAB 66 in Fahrtrichtung Fulda bis etwa 15:00 Uhr. Hierdurch staute sich der Verkehr zeitweise auf etwa sechs Kilometer zurück.

Neben der Polizeiautobahnstation Petersberg waren noch Kräfte der Polizeiautobahnstation Langenselbold, drei Rettungswagen sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Fulda im Einsatz.

Autofahrer missachtet Vorfahrt – Motorradfahrer schwer verletzt

Hünfeld (ots) – Am Freitag, den 18.06.2021, gegen 16:20 Uhr, kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Königsküppel in Höhe von Hünfeld / Michelsrombach. Ein 75-jähriger Mann aus Hünfeld missachtete mit seinem Mercedes beim Linksabbiegen die Vorfahrt des aus Fraurombach kommenden Motorradfahrers. Der Fahrer der Kawasaki konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß in die linke Fahrzeugseite des Pkw.

Der 55-jährige Hünfelder Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Bad Hersfeld

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (16.06.), zwischen 7:30 und 10 Uhr, parkte eine 66-jährige Fahrerin eines Porsche Cayenne aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß in einer Parklücke der City Tiefgarage in der Dippelstraße. Später stellte sie am hinteren linken Radkasten Kratzer und Beulen fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall – Zwei Leichtverletzte

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (16.06.), gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia aus Bad Hersfeld die Straße „Alter Kirchweg“ aus Richtung Grüner Weg kommend in Richtung Meisebacher Straße. Ein 51-jähriger Fahrer eines Dacia Duster aus Bad Hersfeld befuhr ebenfalls die Straße „Alter Kirchweg“ in entgegengesetzter Richtung. Die Fahrerin des Skoda fuhr an einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug vorbei, ohne den Fahrer des Dacia durchfahren zu lassen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das geparkte Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht geklärt

Rotenburg – Am Donnerstag (17.06.) fuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrer, gegen 10:30 Uhr, mit seinem VW-Passat auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums rückwärts nach rechts aus einer Parkbucht. Hierbei stieß er gegen einen gegenüber parkenden BMW aus Bebra. Gesamtschaden circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte jedoch mittlerweile durch die Polizei ermittelt werden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall auf BAB 7 – PKW überschlägt sich, Fahrzeugführer verletzt

Bad Hersfeld – Am Freitag (18.06.), gegen 4.40 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7, Fulda in Richtung Kassel, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld (West) und der Anschlussstelle Homberg (Efze) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Der 45-jährige Autofahrer aus Göppingen befand sich vermutlich auf dem mittleren von drei Fahrstreifen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts geriet und dabei die Zugmaschine eines Sattelzuges, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf dem ersten Fahrstreifen befand, touchierte. Die Fahrzeuge verkeilten sich hierdurch, sodass der Pkw sich überschlug und auf dem rechten Fahrstreifen, auf dem Dach, liegen blieb. Der Fahrer des Autos wurde verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der 34-jährige Sattelzugfahrer aus dem Bereich Bad Kissingen blieb unverletzt. Vor Ort war neben der Rettungswagenbesatzung auch ein Notarzt eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.500 Euro geschätzt. Aufgrund von Reinigungsarbeiten waren die beiden rechten Fahrspuren bis etwa 7 Uhr gesperrt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (17.06.), gegen 20:10 Uhr, parkte ein 19-jährigerBad Hersfelder seinen BMW am linken Fahrbahnrand der Weimarer Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld – Am Freitag (18.06.), gegen 9:30 Uhr, befuhr ein 75-jähriger VW Polo-Fahrer aus Neuenstein die Homberger Straße stadtauswärts. Eine 64-jähriger Fahrerin eines Nissan aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. Der Fahrer aus Neuenstein geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Auto der Hersfelderin. Beide Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Vogelsberg

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Donnerstag (17.06.), gegen 8:20 Uhr, parkte ein städtischer Mitarbeiter den weißen Ford Transit der Stadt Alsfeld in der Straße „Am Grund“, Ecke „Schwabenröder Straße“ seitlich am rechten Fahrbahnrand, um Reparaturarbeiten an der Teerdecke vorzunehmen. Durch einen bisher unbekannten Lkw-Fahrer wurde dabei der linke Außenspiegel des Ford beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug beschädigt

Romrod – Am Donnerstag (17.06.), gegen 10 Uhr, parkte ein 44-jähriger Autofahrer seinen braunen Multivan in der Goethestraße ab. Als der Mann gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Wenden und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

Einbruch in Geschäft

Ulrichstein – Ein Bekleidungsgeschäft in der Markstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (17.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen eines Schlosses gelangten die Einbrecher in das Geschäft, in dem sie den Verkaufsraum durchsuchten. Anschließend flüchteten die Täter mit mehreren Jeanshosen, Pullis und Polo-Shirts sowie Jacken und Herrenunterhosen im Wert von rund 4.000 Euro in unbekannte Richtung. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ergänzungsmeldung zur Erstmeldung von Montag (14.06.): Mehrere hundert Fräser geklaut

Erstmeldung: Neuenstein – In die Lagerhalle in der Straße „Lingenfeld“ im Ortsteil Obergeis wurde in der Nacht zu Montag (14.06.) eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten mehrere Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Im Lager durchsuchten sie insgesamt drei Gänge. Dabei hatten sie es voraussichtlich gezielt auf hochwertige Fräser abgesehen. Die Unbekannten stahlen den Inhalt von rund einhundert Kartons und erlangten so Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeuge gesucht:

Folgemeldung: Neuenstein – Ein aufmerksamer Spaziergänger fand in den Tagen nach der Tat ein schwarz-blaues Handfunkgerät der Marke „Motorola“ in einer nahegelegenen Feldgemarkung auf und gab dieses bei einer Firma in der Straße „Lingenfeld“ ab. Ob das aufgefundene Funkgerät mit der Tat in Verbindung steht ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld sucht nun aus diesem Grund nach dem aufmerksamen Finder und bittet diesen sich bei der Polizei unter Telefon 06621/932-0 zu melden.

Trickbetrug

Hauneck – Unbekannte Täter gaben sich am Mittwochnachmittag (16.06.) am Telefon gegenüber einer 71-jährigen Frau aus Hersfeld-Rotenburg als Bankmitarbeiter aus. Da die Bank unklare Lastschriften auf dem Konto der Dame festgestellt habe, benötige man von nun von ihr neu generierte TANs zur Stornierung. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger die 71-Jährige zur Herausgabe mehrerer TANs, mit denen die Schwindler Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro von dem Konto der Frau durchführten.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch

Bad Hersfeld – Eine Wohnung in der Fuldastraße wurde am Donnerstag (17.06.), in der Zeit zwischen 6 Uhr und 13 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Während die Mieterin in der Wohnung schlief, kletterten die Einbrecher durch ein offenstehendes Fenster in die Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop sowie zwei Geldbörsen samt Inhalt. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit und lassen Sie diese niemals ganz

offenstehen, wenn sie keinen Blick darauf haben können!

kurzer Abwesenheit und lassen Sie diese niemals ganz offenstehen, wenn sie keinen Blick darauf haben können! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Prüfungsvorbereitung dank Polizeieinsatz möglich

Fulda – Winkend machte eine Familie am Donnerstagnachmittag in der Kronhofstraße zwei Polizisten auf sich aufmerksam. Während eines Einkaufs hatte die 16-jährige Tochter ihr I-Phone samt in der Hülle befindlichem Hessenticket in der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts in der Rabanusstraße vergessen. Ein Langfinger entwendete das liegen gebliebene Handy, auf dem sich prüfungsrelevante Unterlagen der Schülerin befanden – die sie für eine am darauffolgenden Tag stattfindende Klausur benötigte. Die Streifenbeamten zögerten nicht lange, nahmen die „eiligen“ Ermittlungen auf – nutzten Apps und technische Möglichkeiten des I-Phones – und konnten das Gerät gemeinsam mit der Familie noch am gleichen Abend in der Wohnung eines 31-jährigen Mannes aus Fulda ausfindig machen. Das entwendete Hessenticket konnte bis dato nicht aufgefunden werden. Gegen den Fuldaer wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Der 16-Jährigen wünschen wir, dass sich der schnelle Ermittlungserfolg ausgezahlt hat und sie die Prüfung erfolgreich absolviert konnte. Zeugen, die Hinweise zur Sache oder dem Verbleib des Diebesguts machen können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Nötigung

Fulda – Am Mittwochmorgen (16.06.), kurz vor 9 Uhr, wurde eine 24-jährige Fuldaerin von einem 30-jährigen Mann aus Fulda am Universitätsplatz in Fulda festgehalten. Mehrere Passanten bemerkten den Vorfall, eilten der Frau zur Hilfe und informierten die Polizei. Beamte der Polizeistation Fulda konnten den Fuldaer noch vor Ort antreffen. Der Mann, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und die Frau nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verwechselte, wurde im Anschluss in eine naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die 24-jährige Frau blieb unverletzt.

Kennzeichen gestohlen

Neuhof – In der Nacht zu Donnerstag (17.06.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-LL 1987 eines VW Golf in der Straße „Am Stockgraben“. Das Auto war im Tatzeitraum auf einem frei zugänglichen Mitarbeiterparkplatz im Industriegebiet geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen – Kriminalpolizei Fulda stellt Marihuana im Kilo-Bereich und Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher

Fulda – Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen im Landkreis Fulda und im Main-Kinzig-Kreis stellten Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Fulda seit Januar insgesamt über ein Kilogramm Marihuana und eine hohe fünfstellige Summe Bargeld sicher.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Fuldaer Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln durchsuchte die Fuldaer Kripo aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Fulda bereits Ende Januar im Main-Kinzig-Kreis die Wohnung eines 32 Jahre alten Mannes aus Wächtersbach. Außerdem wurden die Ermittlerinnen und Ermittler bei einem 29-Jährigen in Fulda vorstellig. Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamte dabei etwa ein Kilogramm Marihuana sowie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld sicher und nahmen die Tatverdächtigen fest.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen drei weitere Männer aus Fulda im Alter zwischen 16 und 40 Jahren begründet und erhärtet werden. In Folge dessen erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am 2. Juni erneut mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. In diesem Zusammenhang durchsuchten die Beamtinnen und Beamte unterschiedliche Wohn- und Geschäftsräume. Auch diesmal mit Erfolg. Circa 1.300 Euro und eine zweistellige Grammzahl Marihuana wurden beschlagnahmt.

Bei beiden Durchsuchungsaktionen wurden die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Weitere Auskünfte behält sich die die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Lkw Unfall auf A 4 in Höhe Wildeck – in FR Osten bestandene Vollsperrung ist aufgehoben – weiterhin Behinderungen – Der Sattelzug wurde geborgen.

Die in Fahrtrichtung Osten bestandene Vollsperrung wurde um 05.00 Uhr aufgehoben. Aufgrund noch andauernder Wiederherstellungsarbeiten kann der Verkehr den Bereich der Unfallstelle aber nur einspurig passieren. Die Arbeiten und die damit verbundenen Behinderungen werden vermutlich bis zur Mittagszeit andauern.

LKW-Unfall auf der BAB 4, Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Hönebach und Obersuhl – Sattelzug drohte den Abhang herunterzustürzen

Am Donnerstag, 17.06.2021 gg. 19.15 Uhr, befuhr ein 30 Jahre alter Fahrzeugführer aus Polen mit seinem Sattelzug die BAB 4 von Kirchheim kommend in Richtung Dresden. Beladen war der Sattelauflieger mit dem umweltgefährdenden Stoff „Zink-Granulat“. Der Sattelzug war ordnungsgemäß mit einer Warntafel / Gefahrguttafel gekennzeichnet. Es handelt sich hierbei um einen Stoff, der beim Austreten gefährlich für die Haut, Augen und Atemweg ist. Zwischen den Anschlussstellen Hönebach und Obersuhl kam der Sattelauflieger, aufgrund eines Motorplatzers nach rechts von der Fahrbahn ab und walzte ca. 100 Meter Schutzplanke nieder. Anschließend knickte das Führerhaus ein und der Sattelauflieger kam in Schieflage zum Stehen. Durch die Schieflage drohte der Sattelauflieger den dortigen Abhang herunterzustürzen. Der Sattelauflieger wurde sofort nach Eintreffen der Feuerwehr aus Obersuhl mittels Drahtseil und Feuerwehrfahrzeug gesichert. Nach Herantreten der Feuerwehrleute mit Atemschutzgerät konnte festgestellt werden, dass kein Gefahrgut ausgetreten ist. Der Gefahrguttrupp / Messtrupp der Feuerwehr Bad Hersfeld konnte ebenfalls kein Austritt – erhöhte Werte im Bereich der Unfallstelle feststellen.

Die BAB 4 war um ca. 19.45 Uhr aufgrund der Sicherungsmaßnahmen des Sattelaufliegers und Bergungsarbeiten ab der Anschlussstelle Hönebach vollgesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Hönebach durch die Autobahnmeisterei Hönebach abgeleitet. Die Pkw zwischen der AS Hönebach und der Unfallstelle wurden in Begleitung mit der Polizei entgegengesetzt der Fahrtrichtung bis zur AS Hönebach und anschließend von der BAB bekleidet. Durch die kurzfristige Öffnung des linken Fahrstreifens, konnte auch der Schwerlastverkehr die Unfallstelle passieren. Aufgrund der Bergungsmaßnahme bleibt die BAB 4 ab der AS Hönebach bis in die frühen Morgenstunden in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt. Der polnische Fahrzeugführer blieb zum Glück unverletzt.Lkw auf A 4 in Höhe Wildeck verunfallt – Vollsperrung in FR Osten und Umleitung Schwerverkehr bereits ab Bad Hersfeld

Um 19.19 Uhr verunfallte ein Lkw auf der A4 in Fahrtrichtung Osten zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Hönebach (34) und Obersuhl (35). Vermutlich aufgrund eines Motorplatzers geriet der Sattelzug ins Schleudern und blieb am rechten Fahrbahnrand am Rande eines Abhanges liegen. Die Sicherung des Lkw und seine Bergung wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die A4 ist ab der AS Hönebach (34) in Fahrtrichtung Osten gesperrt.

