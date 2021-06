Heidelberg: Stadtnotizen 18.06.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Impfaktion läuft noch bis einschließlich 21. Juni – Ohne Voranmeldung / Alle Heidelbergerinnen ab 40 Jahren sowie alle erwachsenen Heidelberger impfberechtigt / Impfstoff von Johnson & Johnson

Über 400 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson werden noch bis einschließlich Montag, 21. Juni 2021, täglich zwischen 9 und 15 Uhr im Seniorenzentrum Emmertsgrund, Emmertsgrundpassage 1, verabreicht. Mit diesem Impfstoff ist nur ein Impftermin notwendig, es gibt keine Zweitimpfung. Impfen lassen können sich alle erwachsenen Männer und alle Frauen ab 40 Jahren, die in Heidelberg wohnen. Eine Anmeldung ist nicht nötig – einfach mit Personalausweis, Krankenversicherungskarte und Impfpass (wenn vorhanden) vorbeikommen! Geimpft wird, solange der Vorrat reicht.

Zur Verfügung steht der Impfstoff von Johnson & Johnson – mit diesem ist nur ein Impftermin nötig, es gibt keine Zweitimpfung. Der Impfstoff wird vor allem für Männer und Frauen über 60 Jahren empfohlen, nach ärztlicher Aufklärung können sich aber auch Männer zwischen 18 und 59 Jahren sowie Frauen zwischen 40 und 59 Jahren impfen lassen.

Die Aktion wird über mobile Impfteams des Kreisimpfzentrums (KIZ) in Heidelberg in Kooperation mit dem Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund und dem Stadteilbüro Emmertsgrund, TES e. V. organisiert.

Zur Impfung auf dem Emmertsgrund mitzubringen sind:

Personalausweis, Reisepass (anderweitiger Lichtbildausweis)

Nachweis über Wohnsitz in Heidelberg (sofern aus Personalausweis/Reisepass die Anschrift nicht ersichtlich ist)

Krankenversichertenkarte

Impfpass (falls vorhanden)

Personen müssen am Impftag einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz / FFP2-Maske tragen und die Abstandregeln beachten.

1. Digitale EngagementWoche: Unterstützung für Vereine und Initiativen bei Suche von Engagierten – Vielfältige Veranstaltungen vom 10. bis 19. September / Jetzt anmelden für „Kick-off“ am 30. Juni

Freiwilliges Engagement von Bürgerinnen und Bürgern für ihre Mitmenschen ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Die Stadt Heidelberg setzt sich gemeinsam mit ihren Partnern kontinuierlich dafür ein, dass sich noch mehr Menschen freiwillig für andere engagieren. Zur bundesweiten Woche des Bürgerschaftlichen Engagements veranstalten die Koordinierungsstelle Bürgerengagement der Stadt Heidelberg im Referat des Oberbürgermeisters und die FreiwilligenAgentur vom 10. bis 19. September 2021 gemeinsam die 1. Digitale EngagementWoche in Heidelberg, um gemeinnützige Einrichtungen bei der Gewinnung von ehrenamtlichen Unterstützern zu fördern. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr anstelle der EngagementMesse statt.

Informationsveranstaltung am 30. Juni: Jetzt Anmelden zum „Kick-off“

Die Digitale EngagementWoche richtet sich an gemeinnützige und gemeinwohlorientierte Organisationen, Einrichtungen, Vereine und Initiativen. Diese erhalten in drei Formaten („Modulen“) Tipps und Unterstützung zur Gewinnung von Ehrenamtlichen. Interessierte sind schon jetzt zu einem „Kick-off“ für die digitale EngagementWoche eingeladen: Bei einer Online-Informationsveranstaltung am Mittwoch, 30. Juni 2021, von 16.30 bis 18.30 Uhr werden die einzelnen Module der digitalen EngagementWoche ausführlich vorgestellt und Fragen beantwortet. Eine Anmeldung zum „Kick-off“ ist bis Montag, 28. Juni, online unter https://forms.office.com/r/tcDEScFN0u möglich. Angemeldete Personen erhalten den Teilnahmelink rechtzeitig zum „Kick-off“ per E-Mail zugesendet.

Die EngagementWoche im September wird sich aus drei Formaten zusammensetzen, die die Organisationen, Einrichtungen, Vereine und Initiativen bei der Suche nach Engagierten unabhängig voneinander nutzen können:

Modul 1: „Klappe, die Erste“: Vereine und Initiativen sind eingeladen, Kurzvideos zu Engagementmöglichkeiten in ihren Einrichtungen zu drehen. Zur Hilfe erhalten sie vorab Infos bei einem digitalen „Kick-off“, einen Leitfaden und Lehrvideos. Ab Anfang September werden die zweiminütigen Videos auf einer neuen städtischen Webseite veröffentlicht. Interessierte können sich dort über das vielfältige Engagement in Heidelberg informieren. Die Videos werden auch in der Engagementdatenbank der FreiwilligenAgentur zu sehen sein.

Modul 2: „Virtuelle EngagementGespräche“: Vereine und Initiativen erhalten während der Digitalen EngagementWoche „virtuelle Gesprächsräume“. Hier können sie sich mit Bürgerinnen und Bürgern treffen, ins Gespräch kommen und neue Freiwillige gewinnen.

Modul 3: die „vermittelBar“: In der EngagementWoche werden zwei Veranstaltungen angeboten, in denen sich Organisationen vorstellen können. Am 14. September, 19 bis 21 Uhr, präsentieren unter dem Motto „BuntGemixt“ Gemeinnützige ihre Engagementmöglichkeiten, am 17. September, 18 bis 21 Uhr, geht es bei „all Inklusiv“ um Engagement für, mit und von Menschen mit Behinderungen.

Gute Aussichten für den Ferien-Sommer – Weitreichende Lockerungen machen attraktive Ferienangebote möglich

Darauf können sich Familien freuen: Die geänderte Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg für die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ermöglicht ab 1. Juli Ferienerlebnisse abseits von Online-Angeboten. In Heidelberg heißt das für die Anbieter: mit Volldampf weiter in der Organisation für den Sommer. Denn Teststrategien und niedrige Inzidenzwerte erlauben deutlich mehr Flexibilität für eine mutige und trotzdem sichere Angebotsplanung. Mehr als 140 Sommerferienangebote sind unter www.heidelberg.de/ferienangebote bereits online und täglich kommen neue dazu.

7-Tage-Inzidenz-Werte entscheidend

Möglich sind nach der Corona-Verordnung nun Freizeiten mit Übernachtung und offene Angebote ohne Anmeldung. Wichtig für die weitreichenden Öffnungen und Lockerungen bleiben dabei die 7-Tage-Inzidenz und der Nachweis negativer Schnelltests. Liegt die Inzidenz unter 10, kann die Zahl der teilnehmenden Kinder bei Ferienangeboten nochmals deutlich erhöht werden. Neu ist der Wegfall der Maskenpflicht im Außenbereich bei Einhaltung der Abstandsempfehlung.

Testnachweise angebotsabhängig

Die Notwendigkeit eines Testnachweises variiert je nach Angebotsform: Bei Übernachtungsangeboten und offenen Aktionen sind sie verpflichtend, bei allen anderen Ferienprogrammen bieten Schnelltests vor allem die Möglichkeit, Gruppengrößen und Gestaltungsspielräume von Veranstaltenden zu erhöhen.

Grundsätzlich gilt für Testnachweise in der Kinder- und Jugendarbeit: der Nachweis per Antigentest darf nicht länger als 48 Stunden und der Nachweis per PCR-Test nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. Bei ein- oder mehrwöchigen Angeboten reichen zwei Tests pro Woche aus.

Wie überall sonst besteht für vollständig Geimpfte und Genesene keine Testpflicht. Ob die Teilnehmenden sich vor Ort testen können oder einen offiziellen Testnachweis zum Angebot mitbringen müssen und wie die jeweiligen Regelungen zur Testpflicht aussehen, sollte vor der Anmeldung beim jeweiligen Veranstalter erfragt werden.

Ferienangebote in Heidelberg online auswählen

Die Heidelberger Ferienanbieter hatten bereits im vergangenen Jahr viel Flexibilität und Kreativität bei der Ermöglichung von Ferienerlebnissen unter Pandemie-Bedingungen bewiesen. Und auch für dieses Jahr haben sie ihre Planungen engagiert weiterverfolgt. Das kommt nun den Kindern und Jugendlichen zugute: bereits jetzt lohnt sich ein Blick in die Heidelberger Ferienangebots-Suche unter www.heidelberg.de/ferienangebote. Sportangebote, Walderlebnisse, Kunst- und Theaterworkshops, Spielaktionen vom Haus der Jugend und Ferienaktionen auf der Kinderbaustelle – in diesem Sommer ist die Angebotspalette wieder bunt und abwechslungsreich. Mehr als die Hälfte der Angebote bieten Ganztagsbetreuung und mit den neusten Lockerungen sind nun auch 20 Freizeiten mit Übernachtung angekündigt.

Heidelberger Ferienpass

Auch das städtische Ferienpassprogramm kann stattfinden und nach den guten Erfahrungen des vergangenen Sommers steht sechs tollen und erlebnisreichen Ferienwochen nun nichts mehr im Wege. Rund 140 Ferienpassaktionen mit vielen neuen Programmpunkten und altbewährten „Klassikern“ stehen schon fest. Und auch die attraktiven Vergünstigungen wie freier Eintritt in Zoo und Tiergartenschwimmbad wird es in diesem Sommer geben. Alle Informationen zum Programm, zu den Rahmenbedingungen und zum Anmeldeprocedere gibt’s ab 30. Juni auf www.heidelberg.de/ferienangebote.

Feriengutscheine

„Ferien für alle“ ist das Motto der Stadt Heidelberg. Deshalb ermöglichen die Heidelberger Feriengutscheine allen Kindern zwischen 5 und 13 Jahren unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern die Teilhabe an abwechslungsreichen und spannenden Ferienerlebnissen. Die Feriengutscheine werden bei Ausstellung oder Verlängerung der Heidelberg-Pässe in allen Heidelberger Bürgerämtern ausgegeben.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht über die Baustellen vom 21. bis 27. Juni