Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Zweiradfahrer berauscht unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 17.06.21 musste um 09:30 Uhr in der Goethestraße ein 58-jähriger Mofa-Fahrer mit 2,51 Promille festgestellt werden. Um 18:20 Uhr wurde in der Adolf-Kolping-Straße ein E-Scooter, bei dem kein Versicherungskennzeichen montiert war, gestoppt. Der 34-Jährige Lenker des Gefährts verhielt sich derart auffällig, dass der Verdacht auf vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum bestand. Ein Drogenvortest untermauerte die Verdachtslage. Auch wenn seitens des Fahrers nur der Konsum von Cannabisprodukten eingeräumt wurde, kommt darüber hinaus eine Beeinflussung von Amphetaminen in Frage. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils eine Blutprobe entnommen.

Neustadt: Fahrradfahrer stößt mit Kind zusammen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 83-jähriger Fahrradfahrer bog am 16.06.2021, um 13:10 Uhr von der Lindenstraße auf die Ludwigsstraße nach rechts ab. Hierbei übersah er die Fußgängerampel, die für ihn „Rot“ signalisiert hatte und passierte diese ohne zu bremsen. In diesem Moment überquerte ein 8-Jähriger bei eigener Grünphase die Straße. Es zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und erlitt Schürfwunden am Arm, der Junge solche am rechten Knie und einen Schock. Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort durch das hinzugerufene DRK medizinisch versorgt.

