Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtverwaltung weist auf die Kinderbetreuung am morgigen Samstag, 19.06.2021, auf der Grünfläche an der Marienkirche (Juliusplatz) von 10:00 bis 14:00 Uhr hin, die seitens des Teams Offene Jugendarbeit des Jugendamtes Neustadt an der Weinstraße angeboten wird.

Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren.

