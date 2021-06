Darmstadt

Kriminelle erbeuten weißen Roller – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Kriminelle erbeuteten am Mittwochmittag (16.6.) einen weißen Motorroller, der auf einem Parkplatz in der Kranichsteiner Straße abgestellt war. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem weißen Roller des Herstellers “Longjia” das Kennzeichen “245 UPM” angebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Kriminellen zwischen 11.30 und 14.45 Uhr den mit einem Lenkradschloss gesicherten Roller zu entwenden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Rollers geben? Sie sind unter der Rufnummer 06151/969-3610 zu erreichen.

Kriminelle erbeuten Navigationsgerät – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Unbekannte machten sich an einem Skoda in der Niersteiner Straße zu schaffen und entwendeten hierbei das Navigationsgerät. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Aufbruch des Wagens wurde am Mittwochmittag (16.6.) bemerkt und kann bis zum Sonntagabend (13.6.) zurückliegen. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten die Kriminellen in den Innenraum des grauen Wagens. Dort bauten sie unter anderem das Navi aus und flüchteten mit ihrer Beute im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß Gerau

Durchsuchung nach Diebstahl – Kripo fragt: Wem gehört der sichergestellte Schmuck?

Kreis Groß-Gerau/Wiesbaden (ots) – Am 1.Mai 2021 durchsuchten Polizeibeamte nach dem Diebstahl aus einer Wohnung in Wiesbaden die Wohnung zweier Tatverdächtiger in Rüsselsheim. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei dem 53 Jahre alten Mann und einer 42-jährigen Frau diverse Schmuckstücke sowie Armbanduhren und Münzen. Einen Eigentumsnachweis konnten die beiden nicht vorlegen und wollten den Ermittler auch nicht sagen, woher die Stücke stammen.

Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, den sichergestellten Schmuck einer Straftat zuzuordnen oder die rechtmäßigen Besitzer zu ermitteln. Die Ermittler der Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim fragen nun: Wer erkennt den auf dem Foto abgebildeten Schmuck oder weiß, wem die Schmuckstücke gehören? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 erbeten.

Bilder von weiteren sichergestellten Stücken sind zu finden in der Rubrik “Fahndungen” unter: https://www.polizei.hessen.de/Startseite/

Polizeihauptkommissar Florian Mohr neuer Leiter der Polizeistation Gernsheim (siehe Foto)

Gernsheim (ots) – Im Rahmen einer Besprechung der Polizeidirektion Groß-Gerau hat Polizeivizepräsident Rudi Heimann am Donnerstag, den 17. Juni 2021, Florian Mohr als neuen Leiter der Polizeistation Gernsheim in sein Amt eingeführt. In seiner Rede sagte der Vizepräsident, dass mit Polizeihauptkommissar Florian Mohr der richtige Mann für die Stelle des Stationsleiters der Polizei in Gernsheim gefunden werden konnte.

Der 41 Jahre alte Polizeihauptkommissar war zuletzt über fünf Jahre bei der Abteilung “Zentrale Dienste” im Polizeipräsidium Südhessen im Einsatz und dort als Leiter unter anderem für die Pflege der polizeilichen Auskunftssysteme und der polizeilichen Kriminalstatistik verantwortlich. Er folgt auf den Ersten Kriminalhauptkommissar Ulrich Harth, der seit April im Ruhestand ist.

Der neue Leiter der Polizeistation Gernsheim begann im Jahr 2002 seine Karriere bei der Hessischen Polizei. Nach seinem Studium war er als Streifenbeamter in Griesheim und beim 2. Polizeirevier in Darmstadt eingesetzt. Anschließend war Florian Mohr an der Neugründung des Projektes für besonders auffällige Straftäter unter 21 Jahren (BASU21) der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg beteiligt. Dieses Programm verfolgt das Ziel, die Gefahr des dauerhaften Abgleitens besonders auffälliger Jugendlicher und Heranwachsender in die Kriminalität zu verhindern. Nach rund fünf Jahren in dieser Tätigkeit, folgte vor seinem Wechsel in das Polizeipräsidium noch das Amt des Leiters der Ermittlungsgruppe bei der Polizeistation in Griesheim.

Florian Mohr ist verheiratet, Vater von drei kleinen Töchtern und wohnt mit seiner Familie in Dornheim. In seiner Freizeit engagiert sich der neue Stationsleiter ehrenamtlich im evangelischen Kirchenvorstand und im Vorstand der SG Dornheim. Zuletzt machte Florian Mohr bundesweit auf sich aufmerksam, als er im April zusammen mit seinem Hund “Diego” mit einem Spendenlauf von Dornheim zum Weserstadion nach Bremen über 50.000 Euro gesammelt und die Summe anschließend unter fünf gemeinnützigen Organisationen aufgeteilt hatte.

Odenwaldkreis

Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität – 4 Autos und 13 Personen kontrolliert

Erbach/Michelstadt (ots) – Um nachhaltig gegen die Straßenkriminalität vorgehen zu können, haben Polizeibeamte der Direktion Odenwald zusammen mit Beamten der Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (16.06.) im Odenwald Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr vier Autos gestoppt und dreizehn Personen kontrolliert. Bei drei Männern, die zwischen 18 und 31 Jahre alt sind, spürten die Beamten geringe Mengen Marihuana auf. Dass alleine reichte schon für Anzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz aus.

Zudem wurde ein 16 Jahre alter Junge auf ein 25 km/h schnelles Mofa angehalten, das mindestens doppelt so schnell fährt. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Wegen Fahrens ohne Führerschein wird jetzt gegen ihn ermittelt. Ähnliche Kontrollen werden folgen.

Unfallflucht mit zwei verletzten Personen – Mithilfe erbeten

Erbach (ots) – Am 16.06.21, gg. 23.00 h, ereignete sich in 64711 Erbach in der Eulbacher Str., in Höhe des “Bistro Romania” ein Verkehrsunfall bei dem 2 Personen verletzt wurden. Das verursachende Fahrzeug flüchtete.

Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, ggf. schwarzes “SUV” einer asiatischen ggf. japanischen Automarke gehandelt haben. An dem KFZ konnte durch Zeugen das Teilkennzeichen ERB-MP 4?? abgelesen werden. Der Fahrer wird als männlicher “Südländer”, im Alter zw. 25 und 35 Jahren beschrieben.

Wer Hinweise zu Fahrer oder Fahrzeug geben kann, möge sich bei der Polizei in Erbach unter 06062/9530 melden.

Zu Boden gestoßen und Schmuck erbeutet – Zeugen nach Raub auf Juwelier gesucht

Michelstadt (ots) – Ein Juwelier in der Braunstraße geriet am Freitagnachmittag (11.6.) in das Visier von 2 Kriminellen. Ersten Ermittlungen zufolge, betraten die beiden Männer mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gegen 16.40 Uhr den Schmuckladen. Im Anschluss soll einer der Männer auf die 84-jährige Inhaberin und den 89-jährigen Inhaber losgegangen sein und diese zu Boden gestoßen haben, während der zweite Unbekannte mehrere Uhren aus dem Verkaufsraum einsteckte.

Mit ihrer Beute flüchtete das Duo im Anschluss unerkannt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung mit mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos. Wie viel Schmuck entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Auch ein Rettungswagen wurde für die leicht verletzten und unter Schock stehenden Inhaber hinzugezogen.

Täterbeschreibung:

Einer der Flüchtigen soll zwischen 38-45 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare. Das Alter des Zweiten wurde auf 40 Jahre geschätzt. Er soll um die 1,70-1,75 Meter groß gewesen sein und Handschuhe getragen haben. Beide waren schwarz gekleidet und führten einen Rucksack mit sich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum flüchtigen Duo geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

