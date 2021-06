Friedberg (ots) – In der Seewiese zeigte sich am Mittwoch 16.6.21 ein Mann in unsittlicher Weise einem Kind. Am Seebach nahe dem Spielplatz entblößte sich der dunkelhäutige Mann gegen 16 Uhr gegenüber dem 7-jährigen Jungen und forderte ihn auf, sein Geschlechtsteil in den Mund zu nehmen.

Das Kind lief zu seiner in der Nähe wartenden Mutter und berichtete ihr von dem Vorfall. Trotz sofortiger Fahndung und guter Beschreibung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Täterbeschreibung

männlich, im mittleren Alter, dünne Statur, dunkle Hautfarbe und schwarze mittellange Haare. Auffälliges oranges Shirt mit schwarzen Punkten.

Die Polizei ermittelt wegen versuchtem schweren sexuellen Missbrauchs und fragt:

Wem ist die beschriebene Person am Mittwoch (16.6.) am Seebach nahe dem Spielplatz aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die Identität des Täters geben?

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

