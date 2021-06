Frankenthal- Sachbeschädigungsserie an Briefkästen durch Böller

Am 17.06.2021, gegen 01.30 Uhr, meldete ein Geschädigter, dass er durch einen lauten Knall wach geworden sei und bei der Nachschau festgestellt habe, dass sein Briefkasten mit einem Böller aufgesprengt wurde. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Geschädigter, welcher ebenfalls durch einen lauten Knall wach wurde und dann die Beschädigung feststellte. Der erste Tatort war im Bereich des Europaringes, der zweite Tatort im Bereich der Hans-Purrmann-Straße. Heute Morgen gegen 05.40 Uhr meldete sich noch ein weiterer Geschädigter aus der Straße Am Nußbaum, er habe in der Nacht einen lauten Knall wahrgenommen und dann heute Morgen festgestellt, dass sein Briefkasten mittels eines Böllers gesprengt wurde. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 200 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Alleinunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 16.06.2021, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Pkw Ford Fiesta die B9 zwischen Studernheim und Frankenthal-Mitte. Nach eigenen Angaben hörte er im Fahrzeug einen Signalton und eine Warnleuchte leuchtete auf, wohl aufgrund dieser Schrecksituation verriss er das Lenkrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der neben der Fahrbahn befindlichen Grünfläche liegen. Durch einen zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen wurde der Mann geborgen und erstversorgt. Danach wurde er zur Kontrolle in ein Frankenthaler Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Nach Rücksprache mit den Rettungskräften wurde der Mann nur leicht verletzt.

