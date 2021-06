Freisbach – Unfall durch leeren Fahrrad Akku

Gerade an Steigungen freuen sich viele Pedelec Fahrer über die Unterstützung ihres „motorisierten Fahrrads“. Gestern ging dem Akku einer 54-jährige Pedelec Fahrerin ausgerechnet an einer Steigung auf einem Radweg zwischen Weingarten und Freisbach die Puste aus. Ihr 66- jähriger Begleiter, der ebenfalls auf einem Pedelec unterwegs war, versuchte sie auf der Kuppe anzuschieben. Dabei verhakte sich der Lenker seines Fahrrads an ihrer Kleidung und er kam zu Fall. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Derartige Aktionen sind sehr gefährlich und die nett gemeinte Hilfe kann ernsthafte Folgen und Verletzungen für beide Radfahrer nach sich ziehen.

Wörth am Rhein; Fahrzeug überschlägt sich; Fahrer schwer verletzt

Wörth am Rhein; Am 16.06.2021 befuhr um 15:30 Uhr der Fahrer eine weißen Nissan Infiniti die K15 in Richtung Freckenfeld. Im Bereich der Einmündung nach Freckenfeld kam der Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer konnte sich zunächst selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, musste jedoch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Für die Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei Wörth nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.

Wörth am Rhein; Ohne Versicherung mit dem E-Scooter unterwegs

Wörth am Rhein; Am 16.06.2021 stellten die Polizeibeamten um 08:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein junges Mädchen auf einem E-Scooter in der Dorschbergstraße fest. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass die 12-Jährige zum einen nicht berechtigt war, das Fahrzeug zu führen und zum anderen auch kein Versicherungsschutz bestand. Die weitere Schulweg fand dann zu Fuß statt und die verständigten Eltern durften sich um das Vehikel kümmern.

Rheinzabern; Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Rheinzabern; Am 17.06.2021 parkte um 09:00 Uhr die Fahrerin eines roten Hyundai auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Straße Neun-Morgen. Als sie nach 15 Minuten bereits zurück zu ihrem Fahrzeug kam, wurde sie von einem Bürger auf einen frischen Unfallschaden an der linken Seite aufmerksam gemacht. Der Unfallverursacher, bei dem es sich um den Fahrer eines dunklen PKW, vermutlich BMW, gehandelt haben soll, ist jedoch von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Germersheim – Heuballen gerät in Brand

Heute Morgen, um 05.15 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei aufgrund eines brennenden Heuballens alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte auf einer Wiese im Bereich der Werftstraße den brennenden Heuballen fest, der von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

B9 bei Bellheim – Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B9 an der Anschlussstelle Bellheim- Nord, in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Die 64-Jährige Bellheimerin wollte einen LKW überholen und unterschätzte hierbei die Geschwindigkeit des 22-Järigen PKW-Fahrers auf der linken Spur. Während dem Spurwechsel kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Für die Dauer einer Stunde musste die linke Spur während der Unfallaufnahme gesperrt werden.