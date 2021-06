Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am 16.06.2021, gegen 22:30 Uhr, kam es an der Einmündung Leuschner Straße / Anilinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer soll eine 27-jährige Radfahrerin beim Abbiegen übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß beider kam. Die 27-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro.

Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrerin

In der Hemshofstraße an der Kreuzung Kurze Straße und Dessauer Straße kam es am Mittwoch (16.06.2021) gegen 17:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 48-jährigen Radfahrer und einer 19-jährigen Autofahrerin. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht an der Hand und am Schienbein.

Frau belästigt

Am 16.06.2021, gegen 06:50 Uhr, wurde in der Roonstraße eine 26-Jährige durch einen bislang unbekannten Mann belästigt. Dieser hatte sie zunächst von hinten an der Hand berührt. Nachdem sie daraufhin die Straßenseite wechselte, beobachtete der Unbekannte sie weiter, während er an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Die 26-Jährige konnte den Mann wie folgt beschreiben: Etwa 1,70 m groß, schlank, zwischen 40 und 50 Jahre alt, dunkles Haar, kein Bart. Bekleidet war er mit Hemd, Jeans und Turnschuhen. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack bei sich.

Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Die Belästigung durch exhibitionistische Handlungen ist kein Kavaliersdelikt und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Leider kann es dennoch zu solchen Straftaten kommen. Deswegen ist es uns wichtig, Sie zu informieren. Sollten Sie belästigt werden, empfehlen wir Ihnen:

Bewahren Sie Ruhe. Gehen sie zügig weiter und verständigen sie

die Polizei.

die Polizei. Wenn sich eine Person in der Nähe befindet, die Ihnen helfen

könnte, sprechen Sie diese gezielt an, beispielsweise „Sie da in

der blauen Jacke, helfen Sie mir bitte.“

In Wohnung eingebrochen

In der Schulstraße wurde zwischen dem 12.06.2021 und dem 16.06.2021 in die Wohnung eines 28-Jährigen eingebrochen. Aus dem Innern wurde unter anderem Münzgeld und ein Fernseher gestohlen. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rettungsdienstmitarbeitende bedroht und beleidigt

Am Mittwochnachmittag (16.06.2021), gegen 16:00 Uhr, wird der Polizei Ludwigshafen ein Randalierer in einem Krankenhaus gemeldet. Ein 66-jähriger Mann wurde zuvor mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus gebracht und hatte zwei Mitarbeitende des Rettungsdienstes während der Fahrt bedroht und beleidigt. Der Mann war stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,39 Promille. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Da er sich weiter aggressiv zeigte, musste er im Polizeigewahrsam bleiben.

Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen (16.06.2021), gegen 07:30 Uhr, wurde ein 53-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall Im Zinkig leicht verletzt. Der 53-Jährige wollte an einem 12-Fahrradfahrer vorbeifahren und machte durch Hupen auf sich aufmerksam. Der 12-Jährige wechselte daraufhin die Spur und stieß mit dem Rollerfahrer zusammen. Der 53-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 500,- Euro.