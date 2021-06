Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Altrip) Unfall mit Motorradfahrer

Am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Rheingönheimer Straße / Luisenstraße ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 32-jährige Autofahrerin wollte von der Luisenstraße in die Rheingönheimer Straße einbiegen, übersah dabei aber den von rechts kommenden 64-jährigen Motorradfahrer. Dieser erkannte die Situation zwar rechtzeitig und konnte abbremsen, kam dadurch aber zu Fall. Er klagte später über Schmerzen in der Schulter und ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

(Neuhofen) Bäume beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben Anfang Juni zwei Bäume, eine junge Eiche am Rehbachwanderweg und eine junge Weide in der Nähe der Woogstraße beschädigt. Die Eiche wurde einfach abgesägt, die Weide hat man versucht herauszureißen. Das ist der Polizei nun bekannt geworden. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.