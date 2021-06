Heidelberg-Bergheim: Vermisste 16-jährige Chiara-Theresa V. wohlbehalten wieder aufgefunden – Fahndungslöschung

Heidelberg-Bergheim – Die vermisste 16-jährige Chiara-Theresa V., die seit

Freitagabend, 11.06.2021 aus einer Fachklinik in der Heidelberger Voßstraße

vermisst war, wurde am Donnerstag. 17. Juni 2021 aufgrund eines Hinweises von

Polizeibeamten in Büttelborn angetroffen und in Gewahrsam genommen. Sie wird

baldmöglichst zur weiteren Behandlung in die Obhut der Ärzte der Fachklinik in

Heidelberg übergeben.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt, wir bitten um

Herausnahme des veröffentlichten Lichtbildes aus den Medien.

Heidelberg: Schlangenlinien am frühen Morgen; Autofahrerin erheblich unter Alkoholeinwirkung; Widerstand bei Blutentnahme; vorherige Unfallflucht möglich; Zeugen gesucht

Heidelberg – Kurz nach 6 Uhr am Donnertagmorgen fiel mehreren

Verkehrsteilnehmern auf der Speyerer Straße ein Kleinwagen auf, der in

Schlangenlinien unterwegs war und informierten die Polizei.

Eine Streife des Polizeireviers HD-Mitte entdeckte wenige Augenblicke später das

beschriebene Fahrzeug in der Lessingstraße, kurz vor dem Hauptbahnhof und

versuchte die Fahrerin anzuhalten. Erst an der Einmündung zur Karl-Metz-Straße

hielt die Frau an einer roten Ampel an und wurde dort einer Kontrolle

unterzogen.

Die Beamten stellten fest, dass das Auto, ein weißer Kleinwagen, erhebliche,

frische Unfallbeschädigungen aufwies.

Eine erste Überprüfung der stark alkoholisierten Frau ergaben zudem etwas über

1,7 Promille.

Gegen die anschließende Blutentnahme beim Revier Mitte wehrte sich die

21-Jährige, sodass sie dafür von mehreren Beamten festgehalten werden musste.

Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Ausnüchterung blieb die 21-Jährige

vorübergehend im Polizeigewahrsam.

Aufgrund der erheblichen, frischen Unfallbeschädigungen an ihrem Fahrzeug, gehen

die Beamten davon aus, dass die Frau auf ihrer morgendlichen Fahrt in ein

Unfallgeschehen verwickelt gewesen sein könnte, in Anschluss dessen sie einfach

weiterfuhr. Bislang liegen den Ermittlern noch keine Hinweise über einen

entsprechenden Unfallort vor.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, dürfte die 21-Jährige in Rohrbach

losgefahren sein. Welche Route sie dabei in die Innenstadt nahm, steht noch

nicht fest.

Zeugen/Geschädigte, die Hinweise zu einem möglichen Unfallgeschehen/Unfallort am

frühen Donnerstagmorgen, vielleicht aber auch schon in der Nacht von Mittwoch

auf Donnerstag geben können, an dem ein weißer Kleinwagen beteiligt gewesen sein

könnte, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700

in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Neuenheim: Geparktes Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim – Am Dienstag wurde gegen 17:30 Uhr ein beschädigtes

Auto in der Keplerstraße gemeldet. Der Mercedes einer 56-Jährigen Frau war am

Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 3 geparkt und wurde durch einen bislang

unbekannten Autofahrer am Heck beschädigt.

Eventuell beobachtete eine weibliche Person, die mit ihrem Kind unterwegs war,

den Unfall.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können, werden

gebeten sich Beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer

06221-45690, zu melden.

Heidelberg: LKW-Fahrer verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Heidelberg – Am Mittwochmittag verursachte der Fahrer eines LKWs im

näheren Umfeld der Wolfgangstraße mehrere Unfälle und flüchtete. Der 44-jährige

LKW-Fahrer kollidierte beim Rangieren mit einem geparkten Toyota, einem

Altglascontainer, beschädigte einen Gartenzaun und flüchtete. Er verursachte

einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Den alarmierten Polizeibeamten

gegenüber gab dieser an, die Unfälle nicht bemerkt zu haben. Der Verkehrsdienst

Heidelberg hat die Ermittlungen gegen den Fahrer aufgenommen. Weitere Personen,

die ebenfalls durch den LKW-Fahrer geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.