Aggressiver 40-Jähriger droht und beleidigt

Kaiserslautern – Mehrfach hatten es Polizeibeamte am Mittwochabend mit

einem Mann aus dem Stadtgebiet zu tun. Gegen den 40-Jährigen wird jetzt wegen

Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung strafrechtlich ermittelt.

Das erste Mal fiel der Mann an diesem Abend gegen 22 Uhr als (vermeintlich)

hilflose Person in der Friedenstraße auf. Gegenüber dem alarmierten

Rettungsdienst verhielt er sich jedoch aggressiv und bedrohte die Sanitäter.

Noch bevor die verständigten Polizeibeamten seine Personalien aufnehmen konnten,

lief er davon.

Gut eine Stunde später wurde eine Sachbeschädigung aus einer benachbarten Straße

gemeldet. Ein Mann hatte hier an einem Balkon ein Tierschutznetz abgerissen. Als

die Bewohner darauf aufmerksam wurden und den Täter ansprachen, wurde dieser

ausfallend und bedrohte das Paar.

Die Beschreibung des Mannes passte zweifelsfrei auf den 40-Jährigen. Er wurde

dann auch kurz darauf von einer Streife in der Nähe aufgegriffen. Weil er sich

sofort wieder aggressiv verhielt, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Als

dem Mann aus Eigensicherungsgründen Handfesseln angelegt wurden, fing er an,

seinen Kopf gegen einen Baum zu schlagen. Er wurde daraufhin auf den Boden

gebracht, was ihm aber auch nicht passte und er die Beamten wüst beschimpfte.

Nachdem er auch hier versuchte, sich selbst zu verletzen, wurde der 40-Jährige

schließlich wegen akuter Eigengefährdung in eine Fachklinik gebracht. Sowohl auf

der Fahrt als auch im Krankenhaus nahm die Aggressivität des Mannes weiter zu,

und auch seine Beleidigungen wurden immer unflätiger. Die zuständige

Ordnungsbehörde übernahm die weiteren Maßnahmen. |cri

Drei Autos aufeinander geschoben

Kaiserslautern – Weil er offenbar nicht genug Sicherheitsabstand gehalten

hat und unaufmerksam war, hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in der

Kaiserstraße einen Unfall verursacht. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden in den

Unfall verwickelt und beschädigt, zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als ein Volvo, ein Toyota, ein Ford und ein

Mercedes gegen 16.50 Uhr hintereinander in Richtung Jacob-Pfeiffer-Straße fuhren

und der Volvo-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Die beiden nachfolgenden

Fahrer im Toyota und im Ford merkten es rechtzeitig und bremsten ebenfalls. Der

26-jährige Mercedes-Fahrer erkannte die Situation jedoch nicht und fuhr

ungebremst auf.

Durch die Wucht des Aufpralls schob er die drei Fahrzeuge vor sich aufeinander.

Am stärksten betroffen waren die Insassen des Ford: Sowohl der Fahrer als auch

der Beifahrer zogen sich Verletzungen zu; der 54-jährige Fahrer musste von den

Sanitätern aus dem Wagen geborgen werden.

Der größte Sachschaden entstand am Mercedes – der Pkw wurde im Motorbereich

beschädigt und verlor nach der Kollision Betriebsstoffe. Er war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Toyota und der Ford wurden sowohl

vorne als auch hinten beschädigt, der Volvo lediglich im Heckbereich. Der

Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. |cri

Unfall durch gesundheitliche Probleme

Kaiserslautern – Mehr als nur eine „normale“ Fahrerflucht steckte hinter

einem Vorfall am Mittwochnachmittag. Gegen 15 Uhr meldete ein Zeuge, dass er auf

der B270 beobachtete habe, wie ein VW Passat im Baustellenbereich zwischen dem

Industriegebiet Nord und KL-Siegelbach nach rechts von der Fahrbahn abkam und

mehrere Warnbaken beschädigte. Trotzdem fuhr der Fahrer ohne anzuhalten weiter.

Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei die Adresse des

Fahrzeughalters ermitteln. Eine Streife rückte aus, um dem Mann einen Besuch

abzustatten – und fand ihn im Hof seines Anwesens, neben dem Fahrzeug auf dem

Boden liegend; er schien zu schlafen.

Die Beamten sprachen den 45-Jährigen an, und weil im folgenden Gespräch der

Eindruck entstand, dass der Mann gesundheitliche Probleme hat, wurde ein

Rettungswagen verständigt. Der Rettungsdienst brachte den 45-Jährigen dann auch

aufgrund einer akuten Erkrankung für die weitere Versorgung ins Krankenhaus.

|cri

Ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern – Wegen Körperverletzung hat die Polizei am Mittwoch ein

Ermittlungsverfahren gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet eingeleitet. Der

45-Jährige soll am Nachmittag im St.-Quentin-Ring einem 37-Jährigen mehrmals ins

Gesicht geschlagen haben. Der 37-Jährige war gerade dabei in eine Parklücke zu

fahren, als der 45-Jährige und sein Sohn an das geöffnete Fenster des Pkws

herantraten und zuschlugen. Wie sich bei der Aufnahme des Sachverhalts

herausstellte, kam es zwischen den beiden Familien bereits in der Vergangenheit

zu Auseinandersetzungen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind allerdings

noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern – Am Mittwochmorgen hat die Polizei am St.-Quentin-Ring

eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde der Fahrer eines Opel Zafiras

angehalten. Seinen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Der 43-Jährige gab

an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf ihn kommt eine

Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Auch gegen seine Ehefrau, die

Beifahrerin war, wird ermittelt. Sie ist die Halterin des Pkws und duldete das

Führen eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern

an. |elz

Mit Polizeibegleitung zur Schule

Kaiserslautern – Mit mehreren minderjährigen Ladendieben hatte es die

Polizeiinspektion 2 am Mittwoch zu tun. Weil drei von ihnen offenbar für ihre

Taten auch noch die Schule schwänzten, wurden sie nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen mit Polizeibegleitung zur Schule gebracht.

Der 16-jährige Junge wurde am Morgen in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße

beim Stehlen erwischt. Der Hausdetektiv hatte gesehen, wie sich der Jugendliche

verschiedene Artikel in den Rucksack steckte und anschließend den Kassenbereich

passierte, ohne dafür zu bezahlen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um

Waren im Wert von zehn Euro.

Ähnlich ging es zwei 12 und 14 Jahre alten Mädchen, die ebenfalls an diesem

Morgen im gleichen Supermarkt als „Langfinger“ auffielen. Sie hatten sich

Getränke und andere Gegenstände im Wert von 15 Euro unter den Nagel gerissen,

ohne dafür zu bezahlen. Beide wurden zur Schule gebracht und ihren

Klassenlehrern übergeben.

Das Haus des Jugendrechts wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. |cri

Reifen zerstochen

Kaiserslautern – Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Tage hat ein

46-jähriger Mann am Mittwoch gegen eine gerichtliche Gewaltschutzverfügung

verstoßen. Obwohl es ihm untersagt ist, den Kontakt zu seiner ehemaligen

Freundin zu suchen, taucht er immer wieder an ihrer Adresse auf.

Am Mittwoch handelte sich der 46-Jährige zusätzlich eine weitere Strafanzeige

ein, weil er an mehreren Fahrzeugen, die vor dem Haus standen, die Reifen

zerstach. Zeugen filmten die Tat und verständigten die Polizei. Trotz der sofort

eingeleiteten Suche nach dem Mann wurde er in der Umgebung nicht mehr gesichtet.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Regeln gelten auch bei heißem Wetter

Kaiserslautern – Das heiße Wetter hat viele Menschen in die wieder

geöffneten Freibäder gelockt. Doch nicht jeder will in der aktuellen Situation

einsehen, dass es weiterhin notwendige und wichtige Regeln gibt. Während die

meisten vernünftig sind und sich an die Vorgaben halten, hatten es die Beamten

von Polizei und Vollzugsdienst am Mittwochnachmittag in einem Freibad mit

mehreren uneinsichtigen Personen zu tun. Bereits zur Mittagszeit war die maximal

zulässige Besucheranzahl erreicht. Nach Auskunft der Bademeister würden sich die

Besucher weder innerhalb des Freibades noch außerhalb in der Warteschlange an

die geltenden Coronabekämpfungsverordnung halten. Bei Ansprache seitens des

Schwimmbadpersonals würden sich die Personen verbal aggressiv zeigen und das

Schwimmbadpersonal bedrängen. Die Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde

sowie die Polizei wiesen die Personen auf die Einhaltung der Regeln hin. Diese

zeigten sich hierbei zum Großteil äußerst verständnislos und teilweise

respektlos. Nach Ansprache änderte sich der Zustand lediglich für wenige

Minuten. Der Einlass ins Freibad musste letztendlich durch die Ordnungsbehörde

und den Schwimmbadverantwortlichen für den Tag komplett untersagt werden. Die

wartenden Personen mussten den Heimweg antreten. Die Verstöße gegen die

Coronabekämpfungsverordnung werden von der Ordnungsbehörde bearbeitet. |elz

Fünf auf einen Streich

Kaiserslautern – Gleich fünf Fahrräder haben Diebe aus einem Keller in der

Marienburger Straße gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit

zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 5 Uhr, etwas Verdächtiges

aufgefallen ist.

Wie die Täter sich Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und zum Kellergeschoss

verschafften, ist unklar. Möglicherweise nutzten sie einen „günstigen Moment“,

nachdem Bewohner die Türen nicht richtig geschlossen hatten.

Im Kellergeschoss knackten die Unbekannten das Schloss zu einem der Abteile, in

dem die Fahrräder einer Familie abgestellt waren. Gestohlen wurden fünf Räder

der Marken Deed, Zündapp, Bezior, Fischer und Veovoft im Gesamtwert von mehreren

tausend Euro.

Hinweise auf mögliche Täter und/oder den Verbleib der gestohlenen Fahrräder

bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 – 2250. |cri

Unfallfluchten

Kaiserslautern – Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am

Mittwoch gemeldet worden. Aus der Fröbelstraße ging am Vormittag eine Anzeige

ein. Hier wurde zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 9:30 Uhr die hintere

Stoßstange eines weißen Hyundai i30 beschädigt. Der Fahrer des Wagens parkte in

Höhe des Anwesens Nummer 12. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, fand er den

Schaden. Der Unfallverursacher war verschwunden. Aus der August-Herrmann-Straße

ging am Nachmittag eine Anzeige ein. Der Fahrer eines Volvos hatte seinen Wagen

gegen 12:45 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als er um 17 Uhr wieder zu seinem

Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden im Frontbereich. Der Verursacher

entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf die jeweiligen

Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631

369-2150 gern entgegen. |elz

Betrunken Unfall gebaut

Kaiserslautern – Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend einen

Unfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Wagen auf der Martin-Luther-Straße.

Die zwei vor ihm fahrenden Pkws mussten verkehrsbedingt anhalten. Der 25-Jährige

erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch die Wucht des

Aufpralls schob er die Fahrzeuge vor sich aufeinander. Zum Glück wurde keiner

der Beteiligten schwer verletzt. Die Beifahrerin des ersten Wagens klagte über

Nackenschmerzen, lehnte eine Behandlung durch die Rettungskräfte ab. Ein

Atemalkoholtest ergab bei den 25-jährigen Unfallverursacher einen Wert von 0,75

Promille. Er musste mit zu Dienststelle kommen und bekam eine Blutprobe

abgenommen. |elz

Fußmatte vor Wohn- und Geschäftshaus fängt Feuer

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) – Die Fußmatte vor der Eingangstür eines

Imbisses fing am frühen Donnerstagmorgen Feuer. Durch die Hitze der Flammen

wurde die Hausfassade des Wohn- und Geschäftshauses beschädigt. Den Schaden

schätzt die Polizei auf einen niedrigen, mindestens vierstelligen Betrag. Das

Feuer ging von alleine wieder aus. Die Polizei schließt eine vorsätzliche

Brandlegung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Reifenplatzer löst Unfall aus

Kaiserslautern – Zu einem alles andere als alltäglichen Unfall ist es am

Donnerstagmittag in der Karl-Peters-Straße gekommen. Stark verkürzt ausgedrückt:

Ein 6-jähriges Kind wurde durch einen Reifenplatzer verletzt.

Das Unglück nahm gegen 12.45 Uhr seinen Lauf, als ein Lkw eines

Transportunternehmens in Richtung Gärtnereistraße fuhr. In Höhe des Hauses

Nummer 44 platzte an dem Fahrzeug ein Reifen auf der rechten Seite. Durch den

enormen Druck der plötzlich austretenden Luft wurde eine Steinplatte des

benachbarten Gehwegs hochgeschleudert. Diese flog mehrere Meter hoch und weit,

bevor sie auf dem Dach des Anwesens einschlug.

In dem Moment, als der Reifen platzte, befand sich ein 6-jähriges Mädchen auf

dem Gehweg zwischen Lkw und Haus. Sie wurde von kleinen Steinen getroffen, die

sich durch das Herausschleudern der Gehwegplatte gelöst hatten. Dadurch zog sich

das Kind mehrere kleine Schürfwunden zu. Außerdem erlitt die 6-Jährige durch das

sehr laute Knallgeräusch einen Schock. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen

vorsorglich ins Krankenhaus.

Neben dem geplatzten Reifen und dem Loch im Gehweg wurde auch das Dach des

Hauses durch den Einschlag der Steinplatte beschädigt. Mehrere Ziegel fielen zu

Boden und zerbrachen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Computerkauf: Unbekannter nimmt Geld und verschwindet

Kaiserslautern – Ein 23-Jähriger übergab am Mittwoch in der

Eisenbahnstraße einem Fremden 3.500 Euro. Die beiden hatte sich dort getroffen,

um den Kauf eines Computers abzuwickeln. Der Unbekannte nahm das Geld entgegen,

dann wollte er das Gerät angeblich aus seiner Wohnung holen und ging weg. Als

der vermeintliche Verkäufer nach 45 Minuten immer noch nicht zurückkehrte,

schöpfte der 23-Jährige Verdacht. Er war auf einen Betrüger hereingefallen. Der

Mann informierte die Polizei. Die Beamten ermitteln. |erf

Schockanruf: Tochter fährt Frau tot

Sulzbachtal (Kreis Kaiserslautern) – „Hallo, hier spricht die Polizei. Ich

habe eine schreckliche Nachricht für Sie: Ihre Tochter hatte einen schweren

Unfall. Eine Frau ist ums Leben gekommen.“, so oder so ähnlich könnte das

Telefonat am Dienstag begonnen haben, als eine angebliche Polizistin bei einer

älteren Frau anrief.

Mit sogenannten Schockanrufen versuchen Betrüge ihre Opfer um ihr Geld zu

bringen. Sie fragen nach Bargeld, um beispielsweise eine angebliche Verhaftung

oder den Verlust des Führerscheins zu verhindern. Manchmal soll auch der

vermeintliche Unfallschaden schnell und unkompliziert geregelt werden. Nicht

selten setzen die Täter ihr Opfer unter Druck.

Alles erstunken und gelogen! Die Täter verfolgen nur ein Ziel: Menschen um ihr

Erspartes zu bringen.

Die Mutter aus Sulzbach kannte die Masche und legte einfach auf. Sie setzte sich

mit ihrer Tochter in Verbindung, die bei der Polizei eine Anzeige erstattete.

Die Polizei appelliert: Klären Sie Ihre Angehörigen über die Maschen der

Betrüger auf.

Lassen Sie sich nicht auf dubiose Anrufe ein. Legen Sie sofort auf! Übergeben

Sie niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen an fremde Personen!

Informieren Sie in jedem Fall die Polizei. Wenn Sie denken, Opfer eines Betrugs

geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an eine Polizeidienststelle.

Unter www.polizei-beratung.de können Sie sich über die Tricks der Betrüger

informieren. Wir haben für Sie Tipps zusammengestellt, wie Sie sich besser vor

Kriminellen schützen können. |erf

An Autos Scheiben eingeschlagen

Kaiserslautern – Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der

Augustastraße und im Barbarossaring an mindestens drei Autos Scheiben

eingeschlagen. Offensichtlich waren Diebe am Werk. Die Autos waren durchwühlt.

Ob die Täter Beute machten steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei

sicherte Spuren. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Zulassung gefälscht

Kaiserslautern – Mehrere Strafanzeigen hat sich eine Frau am

Mittwochmorgen eingehandelt. Mitarbeitern der Ordnungsbehörde ist gegen 9:20 Uhr

ein geparktes Auto in der Ludwig-Waldschmidt-Straße aufgefallen. Die

Zulassungsplakette auf dem hinteren Kennzeichen des Mercedes sah seltsam aus.

Die hinzugerufenen Polizisten bestätigten den Verdacht, die Zulassungsplakette

war aufgeklebt. Recherchen ergaben, dass der Mercedes Anfang Juni entstempelt

wurde, da der Versicherungsschutz abgelaufen war. Ebenfalls konnten die Beamten

anhand der Zulassungsplaketten ermittelt, dass die Zulassungsplakette auf einen

anderen PKW ausgestellt ist. Die Halterin dieses PKW erstattete bereits am 9.

Juni Strafanzeige wegen Kennzeichendiebstahls. Um die gestohlenen Kennzeichen zu

finden ordnete eine Richterin des Kaiserslauterer Amtsgerichts die Durchsuchung

der Wohnräume der 39-jährigen Frau an. Die gesuchten Kennzeichen konnten nicht

aufgefunden werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten wenige Gramm Cannabis

sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz