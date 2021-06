Verkehrskontrollen – Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Nierstein

Am Mittwoch, den 16.06.2021 wurden ab mittags bis in die Abendstunden hinein durch die PI Oppenheim schwerpunktmäßig Kontrollen mit der Zielrichtung Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Hierzu wurde unter anderem auch eine Kontrollstelle am Bahnhof in Nierstein eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten jeweils ein 20-Jähriger sowie ein 48-Jähriger kontrolliert werden, die vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug führten. Bei beiden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde jeweils ein Verfahren eingeleitet. Zudem konnte bei zwei weiteren Personen Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen diese Personen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Brand in einem Lehrerzimmer in der IGS Oppenheim

Oppenheim

Am Mittwoch, den 16.06.2021, wurde um 14:10 Uhr ein Brand in einem Lehrerzimmer innerhalb der IGS gemeldet. Noch bevor die Rettungskräfte vor Ort waren, hatten sich sämtliche Personen, die sich zuvor im Objekt befundenen haben, nach draußen in Sicherheit begeben. Es konnte Rauch in den Fluren festgestellt werden, der eigentliche Brandherd befand sich lediglich in einem als Lehrerzimmer genutzten Raum. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. In dem besagten Raum wurde die Einrichtung in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000 – 10.000 Euro geschätzt. Nach entsprechender Durchlüftung konnten die Flure wieder freigegeben werden. Das Lehrerzimmer wurde polizeilich versiegelt. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden und ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Feuerwehr Nierstein/Oppenheim wurde von einer Drehleiter der VG Bodenheim unterstützt und war mit insgesamt 32 Personen und 10 Fahrzeugen vor Ort.

Bahnreisender mit Messer und Schreckschusspistole erwischt

Mainz – Am 16. Juni 2021 um ca. 13:50 Uhr wurde ein 36-jähriger Deutscher

im Regionalexpress von Ingelheim nach Mainz kontrolliert. Dieser führte sichtbar

am Gürtel ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Dies gab den kontrollierenden

Beamten Anlass ein wenig genauer hinzuschauen. Bei der anschließenden

Durchsuchung der mitgeführten Bauchtasche fand die Streife eine, mit einem

Magazin gefüllte, Schreckschusspistole. Ein weiteres Magazin mit sieben

Knallpatronen und weitere vier Patronen befanden sich lose in der Tasche. Eine

Durchsuchung förderte außerdem eine Dose mit einer geringen Menge von Amphetamin

und eine weitere Dose mit einer Ecstasy Tablette zu Tage. Weitere Feststellungen

gab es nicht. Der Mann wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das

Betäubungsmittelgesetz beanzeigt. Die verbotenen Gegenstände und

Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Anschließend wurde der Vorgang

zuständigkeitshalber dem Kriminaldauerdienst der Polizei Mainz zur weiteren

Bearbeitung übersendet.

Mainz – Bedrohung mit Schusswaffe – Polizei schreitet konsequent ein

Mainz – Mit mehr als 10 Einsatzkräften ist die Polizei Mainz am

Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, am Winterhafen konsequent vorgegangen, weil es

kurz zuvor zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe gekommen sei. Bei dem

Einsatz führte die Polizei Distanzelektroimpulsgeräte (ugs. Taser) und

Maschinenpistolen mit und sperrte Teilbereiche rund um die Drehbrücke,

weiträumig ab.

Kurze Zeit zuvor sei es am Winterhafen zu einem Streit zwischen mehreren

Personen gekommen, in dessen Verlauf eine Waffe gezogen und in Richtung des

Kopfes einer anderen Person gezielt wurde. Dies wurde der Polizei über Notruf

mitgeteilt. Die sofort entsendeten Einsatzkräfte wurden am Einsatzort auf eine

fünfköpfige Personengruppe aufmerksam gemacht, unter welcher sich der

Waffenträger befinden soll. Um jegliche Gefahr auszuschließen wurden die

Personen, unter dem Vorhalt der Einsatzwaffen, angesprochen und aufgefordert

sich flach auf den Boden zu legen. Dort wurden sie durchsucht und zunächst

gefesselt. Bei der Durchsuchung konnte bei einem 24-Jährigen, eine täuschend

echt aussehende, schwarze Softairwaffe aufgefunden und sichergestellt werden.

Nachdem sichergestellt werden konnte, dass keine Gefahr mehr von den Personen

ausgeht, konnte die Gesamtsituation geklärt werden. Offensichtlich kam es zu

einem Streit zwischen zwei Jungen im Kindesalter und der Gruppe um den

24-Jährigen. In dessen Verlauf warf der 24-Jährige ein Fahrrad der Jungen in

Richtung Rheinböschung, was wiederum einen der Jungen veranlasste, die genannte

Waffe zu ziehen und in Richtung des 24-Jährigen zu zielen. Dessen Begleiter

ergriff jedoch die Waffe, entfernte das Magazin, warf es in den Rhein und

behielt die Waffe. Die Jungen flüchteten daraufhin vom Tatort und sind bisher

nicht bekannt. Die Personengruppe entfernte sich vom Rheinufer und konnte kurz

darauf, auf der Drehbrücke durch die Einsatzkräfte angetroffen werden.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen hinsichtlich aller

waffenrechtlichen und strafrechtlichen Verstöße aufgenommen. Zeugen des Vorfalls

werden gebeten, sich per Mail an Pimainz1@polizei.rlp.de oder telefonisch unter

06131-654110 zu melden.

Taxifahrer geschlagen und getreten

Mainz-Hauptbahnhof – 16.06.2021; 23:50 Uhr

Am späten Mittwochabend wurde ein Taxifahrer am Mainzer Hauptbahnhof von zwei

Männern angegriffen. Kurz vor Mitternacht wollen ein 37- und 23-jähriger Mann

mit einem Taxi vom Hauptbahnhof auf den Lerchenberg fahren. Hierzu erkundigen

sich die beiden Männer zunächst am Taxistand, wieviel die gewünschte Fahrt

kosten würde. Als ihnen ein 25-jähriger Taxifahrer den Preis nennt, entfernen

sich die beiden Männer zunächst wieder. Als einige Zeit später zwei junge Frauen

bei dem Taxifahrer stehen, kommen die beiden Männer zurück und fangen an die

Frauen zu belästigen. Der Taxifahrer stellt sich helfend dazwischen und wird

unmittelbar von dem 37-Jährigen mehrfach auf den Kopf geschlagen. Obwohl sich

der Taxifahrer zur Wehr setzt, schlägt der 37-jährige weiter auf ihn ein und

trifft ihn mit den Fäusten mehrfach im Gesicht. Zusätzlich wirkt der 23-jährige

mit Tritten auf den Taxifahrer ein. Beamte der Bundespolizeiwache im

Hauptbahnhof werden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und können die

Angriffe durch sofortiges Eingreifen beenden. Von einer alarmierten Funkstreife

der Polizeiinspektion Mainz 2 werden Strafanzeigen gegen die beiden

alkoholisierten Angreifer gefertigt und ihnen wird ein Platzverweis

ausgesprochen. Der Taxifahrer wird leicht verletzt.

Wohnsitzloser sonnt sich auf Terrasse

Mainz-Oberstadt – Eine Überraschung erlebte der 25-jährige Stiefsohn der

Hausbesitzerin am Mittwochabend als er in deren urlaubsbedingter Abwesenheit die

Blumen gießen wollte. Beim Betreten des Grundstücks, das wegen einer

angrenzenden Baustelle derzeit nicht komplett umzäunt ist, sieht er einen Mann,

der seelenruhig in einem Liegestuhl auf der Terrasse die Sonne genießt. Da der

65-jährige Wohnsitzlose seinen gemütlichen Platz partout nicht aufgeben möchte,

wird die Polizei hinzugerufen. Erst auf deren Zureden hin entfernt sich der

ungebetene Gast schließlich widerwillig von dem Grundstück. Mit im Gepäck nun

eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Auffahrunfall geht glimpflich aus

Worms – Zu einem Verkehrsunfall mit einem glücklicherweise nur leicht

verletzten Fahrer kam es am 16.06.2021 gegen 16:20 Uhr auf der A 61 bei Worms.

In Höhe Worms-Zentrum kam es zu dieser Zeit zu einer Verkehrsbehinderung wegen

Reifenteilen auf der Fahrbahn. Ein 54-jähriger Fahrer eines LKW bremste wie

weitere Verkehrsteilnehmer dort ab, so dass sich der Verkehr verlangsamte. Dies

erkannte ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters zu spät und fuhr

aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf den LKW des 54-Jährigen auf. Durch

den Unfall wurde das Führerhaus des Kleintransporters komplett zerstört, das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der

33-Jährige hatte dabei Glück im Unglück; er wurde nur leicht verletzt. Am

Auflieger des LKW-Fahrers entstand Sachschaden am Unterfahrschutz, das Fahrzeug

selbst war allerdings noch fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die

rechte Fahrspur der A 61 sowie die Auffahrt Worms-Zentrum gesperrt. Es kam zu

einem Rückstau, der sich nach der Öffnung rasch auflöste. Den Schaden am

Kleintransporter schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Den am LKW auf ca. 3000

Euro.

Im Einsatz waren neben Polizeibeamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

auch Kräfte der Feuerwehr Worms, des DRK Worms sowie ASB Worms.

A 63: Flaschenwurf von Autobahnbrücke verfehlt Autofahrer Kinder als Werfer ertappt

Klein-Winternheim – Am 16.06.21 kam es gegen 19:13 h im Dienstbezirk der

Autobahnpolizei Heidesheim bereits zum dritten Mal innerhalb von drei Tagen zu

einem Vorfall, bei dem Gegenstände von Brücken auf die Autobahn geworfen wurden.

Dieses Mal handelte es sich um eine Hartplastikflasche, die von der Brücke an

der Autobahnanschlussstelle Klein-Winternheim (zwischen Gewerbegebiet „Am

Pfaffenstein“ und dem Mitfahrerparkplatz) geworfen wurde. Ein Autofahrer, der

die A 63 in Richtung Alzey befuhr, bemerkte bereits beim Heranfahren an die

Brücke, dass sich dort zwei junge Personen aufhielten, die kurz darauf eine

Plastikflasche auf die Fahrbahn warfen. Der Autofahrer reagierte

geistesgegenwärtig und wich auf den Seitenstreifen aus, so dass es zu keinem

Schaden kam und verständigte die Polizei. Wenige Minuten später konnten zwei

13-jährige Kinder von einer Streife der PI Mainz-Lerchenberg in der Nähe des

Tatortes angetroffen werden, auf welche die Beschreibung des Autofahrers zutraf.

Die Personalien der strafunmündigen Kinder wurden festgestellt. Anschließend

wurden sie ihren Eltern übergeben und mit allen ein aufklärendes Gespräch

geführt. Je nach Art des Gegenstandes und den Folgen des Wurfes können mehrere

Straftatbestände erfüllt sein: Vom „Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“

bis hin zum „Mord“, die mit hohen Freiheitsstrafen geahndet werden können.