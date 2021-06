Mannheim-Schönau: Hochwertiges Auto mit Keyless-Go-System entwendet; Zeugen gesucht

Mannheim-Schönau (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag, 22.30 Uhr und Mittwoch,

20 Uhr, wurde ein hochwertiges Auto entwendet, das mit dem Keyless-Go-System

ausgestattet ist.

Der weiße BMW 530 mit dem Kennzeichen MA-GE 462 war im Tonderner Weg, Ecke

Memeler Straße abgestellt. Das Fahrzeug hatte noch einen Wert von mehreren

zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, oder an das

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0

Mannheim-Rheinau: 57-jähriger Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Mittwochmorgen wurde ein 57-Jähriger bei einem

Arbeitsunfall in einer Firmenhalle in der Ruhrorter Straße lebensgefährlich

verletzt.

Der Arbeiter, der seiner üblichen Tätigkeit nachging, nutzte gegen 10:20 Uhr

eine mechanische Vorrichtung, die ihn auf rund 6,5 Meter in die Höhe hob. Wie

die bisherigen Ermittlungen ergaben, bewegte der 57-Jährige vermutlich

versehentlich ein Deckenkran, woraufhin dieser sich verhakte und die Hebebühne

infolgedessen instabil wurde. Der Arbeiter verlor schließlich den Halt und

stürzte in die Tiefe. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein

naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizei Heidelberg wurde ebenfalls verständigt. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die weiteren

Ermittlungen dauern an und werden vom Kriminalkommissariat Mannheim geführt.

Mannheim-Oststadt: zwei Seniorinnen fallen auf angeblichen Handwerker herein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Zwei Seniorinnen im Alter von 85 und 89 Jahren fielen

am Mittwochmittag im Stadtteil Oststadt auf angebliche Handwerker hinein. Kurz

vor 12 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Damen und gab

sich als Handwerker in der darüberliegenden Wohnung aus. Da es dort zu einem

Rohrbruch gekommen sei, müsse er nun die Rohre in der Küche der Damen prüfen.

Während er die beiden Seniorinnen in der Küche in ein Gespräch verwickelte und

damit ablenkte, betrat eine weitere Person die Wohnung und durchsuchte die

Räume. Dabei stieß er auf Bargeld, Schmuck und mehrere Sparbücher und ließ sie

mitgehen. Nachdem dieser die Wohnung wieder verlassen hatte, beendete auch der

andere Mann seine „Untersuchungen“, sagte, dass alles in Ordnung sei und verließ

ebenfalls die Wohnung. Erst danach bemerkten die Damen, dass es zum Diebstahl

gekommen war.

Der angebliche Handwerker wird wie folgt beschrieben:

Ca. 190 bis 195 cm groß

Dick

Gebräunte Haut

Dunkle Haare

Bekleidet mit dunkler Handwerker-Kleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Aus gegebenem Anlass bittet die Polizei nachfolgende Tipps zu beachten:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder

mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer

Türsprechanlage Gebrauch.

mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort – legen Sie immer

Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Sperrbügel oder Sicherheitskette an. Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu,

wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie

die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine

Vertrauensperson anwesend ist.

wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst

bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt

worden sind.

bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch

energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und

Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden

Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und

übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Mannheim-Innenstadt: 58-Jähriger betrunken mit dem Auto unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag war ein 58-jähriger Mann in

der Innenstadt betrunken mit seinem Auto unterwegs. Der BMW des 58-Jährigen fiel

einer Polizeistreife kurz nach 15 Uhr aufgrund der unsicheren Fahrweise in den

Innenstadtquadraten auf. Zudem befuhr der 58-Jährige eine Einbahnstraße entgegen

der Fahrtrichtung. Im Quadrat N 5 wurde das Fahrzeug schließlich gestoppt und er

58-Jährige kontrolliert.

Schon beim Aussteigen konnte sich der Mann kaum auf den Beinen halten. Er

torkelte, konnte nicht sicher stehen und musste sich am Fahrzeug festhalten. Er

roch nach Alkohol und seine Aussprache war verwaschen und lallend. Ein erster

Alkoholtest vor Ort schlug fehl. Ein weiterer Versuch, nachdem der Mann zum

Polizeirevier gebracht worden war, ergab einen Wert von rund 3 Promille. Dem

58-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den BMW-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt,

sein Führerschein wurde einbehalten.

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: „Brennpunkte Sommer 2021“ – Neues polizeiliches Konzept für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Für den Zeitraum vom 11. Juni

bis 11. September 2021 hat das Polizeipräsidium Mannheim neues Konzept mit dem

Titel „Brennpunkte Sommer 2021“ erstellt. Ziel ist es, das Sicherheitsempfinden

weiter zu stärken und damit die Lebensqualität in Mannheim, Heidelberg und dem

Rhein-Neckarkreis auch über die Sommermonate noch einmal zu steigern.

Dank der positiven Entwicklungen der Corona-Infektionszahlen und den damit

einhergehenden Lockerungen spielt sich im öffentliche Raum, allen voran in den

Innenstädten Mannheim und Heidelberg und den umliegenden Naherholungsgebieten,

immer mehr Leben ab. „Ich verstehe voll und ganz, dass die Menschen in unserer

Region, nach einer langen Zeit voller Einschränkungen, die wiedergewonnenen

Freiheiten und das überwiegend sommerliche Wetter draußen genießen möchten.

Während sich die Mehrheit aller Personen dabei friedlich verhält, gibt es

dennoch immer wieder einzelne Personen, die das nicht akzeptieren möchten und

auf Krawall und Straftaten aus sind. Wir werden diese Personen besonders im

Blick haben und über die kommenden Wochen und Monate mit einem neuen

Maßnahmenkonzept darauf reagieren. Es kann und darf nicht sein, dass die

Sicherheit im öffentlichen Raum und die damit verbundene Lebensqualität des

überwiegenden Anteils der Bevölkerung durch Einzelne beeinträchtigt wird“, so

der aktuelle Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, Polizeivizepräsident

Siegfried Kollmar.

Wie sehen die Sondermaßnahmen im Einzelnen aus?

Die neue Konzeption „Brennpunkte Sommer 2021“ zielt darauf ab, mit zusätzlichen

Einsatzkräften etwaige Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum zu verhindern und

Straftaten konsequent bekämpfen. Der Schwerpunkt der Einsatzkräfte liegt dabei

auf Örtlichkeiten und Zeiten, an denen es in der Vergangenheit zu Störungen kam.

Konkret liegt der Fokus auf den Wochenenden und den innerstädtischen

Brennpunkten von Heidelberg und Mannheim. In Heidelberg ist dies vor allem die

Neckarwiese, die Heidelberger Altstadt und der Bismarckplatz. In Mannheim

ebenfalls die Neckarwiese, das Stephanienufer und der Jungbusch. Das

Gesamtkonzept ist nicht starr, sondern auf Flexibilität ausgerichtet. Hierdurch

ist es bei Bedarf möglich an entstehenden Brennpunkten schnell und zielgerichtet

zu intervenieren und das im gesamten Zuständigkeitsbereich, also auch im

Rhein-Neckar-Kreis. Bei den Einsatzmaßnahmen werden auch die Bestimmungen der

Corona-Verordnung nicht außer Acht gelassen.

Während die „Poser-Szene“ in den Vorjahren hauptsächlich ein Problem der

Mannheimer Innenstadt war, ist dieses Phänomen nun auch regelmäßig in Heidelberg

festzustellen. Daher sehen die Maßnahmen auch vor, dass neben der

Ermittlungsgruppe „Poser“ in Mannheim auch ein dementsprechendes Pendant für

Heidelberg ins Leben gerufen wird. Mit beiden Städten wurde bereits Sperr- und

Verkehrslenkungskonzepte erstellt.

Die neue Konzeption setzt zudem einen weiteren Schwerpunkt im Bereich der

polizeilichen Fußstreifen. Gerade in den Fußgängerzonen werden während der

Geschäftszeiten am Wochenende feste Fußstreifen unterwegs sein. Die Fußstreife

ist ein bewährtes Mittel, um schneller und einfacher mit den Bürgerinnen und

Bürgern ins Gespräch zu kommen.

„Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Heidelberg, Mannheim und dem

Rhein-Neckar-Kreis ist mir eine Herzensangelegenheit. Mit dem von uns

erarbeiteten Konzept bin ich sehr zufrieden. Damit wird es uns möglich sein, das

bereits sehr hohe Sicherheitsniveau in unserer Region noch einmal zu steigern“,

so Kollmar abschließend.