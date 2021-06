Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Abfallanlage – Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Dienstag, 20:00

Uhr, und Mittwoch 07:15 Uhr, in einer Abfallanlage des AVR in der Speyerer

Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zugang zum Anmelde-

und Wiegehäuschen und hebelten einen dortige Wandschrank auf. Aus diesem

entwendeten die Täter einen Tresor, mit dem sie in unbekannte Richtung

flüchteten.

Der entstandene Diebstahlschaden beträgt rund 200 EUR, der genaue Sachschaden

kann derzeit noch nicht betitelt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefnnummer 06202-2880, zu melden.

Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis: 34-Jähriger Unfallverursacher flüchtet / Fahndung führt zur Festnahme

Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 34-Jährige verständigte am Mittwoch

gegen 17:00 Uhr die Polizei, nachdem ihr ein Ford-Fahrer im Kreuzungsbereich

Industriestraße/ Im Helmet die Vorfahrt nahm und im Anschluss flüchtete. Die

unverletzte 34-Jährige konnte den Beamten das Kennzeichen des Fords mitteilen

sowie eine Beschreibung des Fahrers abgeben. Eine sofort eingeleitete Fahndung

führte schließlich zum Aufgreifen des Unfallverursachers. Im benachbarten

Sinsheim stellten die Beamten zunächst das gesuchte Fahrzeug fest. Dieses war

scheinbar wenige Minuten zuvor in der Nähe des Friedhofs abgestellt worden. Die

Polizisten nahmen daraufhin die Spur auf und konnten den gesuchten

Unfallverursacher in einer der Querstraße festnehmen. Bei einer anschließenden

Personenkontrolle ergaben sich zudem Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss

von Drogen stehen könnte. Der Unfallverursacher musste die Polizisten auf das

Revier begleiten. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte schließlich den

Verdacht. Dieser reagierte positiv auf THC (Cannabis) und Amphetamin. Außerdem

ergaben weitere Ermittlungen, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Nachdem eine Blutprobe genommen wurde und die polizeilichen

Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er seinen Heimweg zu Fuß antreten. Das

Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der

Sachschaden ist, den der Mann verursacht hat, ist derzeit ebenfalls noch

Gegenstand der Ermittlungen. Den 34-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen,

unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne

Fahrerlaubnis.

Sulzbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich vor Joggerinnen – Polizei sucht dringend Zeugen

Sulzbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen zwischen 08:30 Uhr und

09:00 Uhr entblößte sich ein bislang unbekannter Mann im Feldgebiet

Weinheim-Sulzbach auf exhibitionistische Weise gegenüber zwei Joggerinnen.

Zunächst fiel einer 55-Jährigen der schwarze SUV im Bereich der Dammstraße in

Richtung Kläranlage auf. Nachdem sie von dem Auto zunächst überholt wurde, hielt

das Fahrzeug kurz darauf an. Der Fahrer des Autos stieg aus und suchte gezielt

den Blickkontakt zur Frau. Hierbei stellte die Joggerin fest, dass der Mann

seinen Unterkörper vollständig entblößt hatte. Sofort blieb die 55-Jährige

stehen und setzte ihren Weg in entgegengesetzter Richtung fort. Wenige Minuten

danach verständigte eine zweite Joggerin die Polizei, nachdem sie einen

schwarzen SUV gleich an mehreren Stellen im selben Feldgebiet feststellte. Auch

in diesem Fall stieg der Fahrer aus, suchte gezielt den Blickkontakt zur

45-Jährigen und zeigte ihr sein entblößtes Glied. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Das

Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca.45 Jahre alt, 180 cm

groß und braunes/volles/leicht gewelltes Haar. Zudem trug der Mann ein

auffallend orangefarbenes T-shirt. Weitere Hinweise, auch zum Fahrzeug, sind

derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter oder dem

Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich durch ein ähnliches Handeln

des Mannes weitere Personen belästigt fühlten, jedoch keine Anzeige bei der

Polizei erstatteten. Daher werden auch weitere Geschädigte gebeten, sich zu

melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 76-Jähriger wird Opfer zweier Trickdiebinnen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Schwetzingen wurde am Mittwochmittag

ein 76-jähriger Mann Opfer von zwei trickreichen Diebinnen. Die beiden Frauen

klingelten gegen 14 Uhr an der Wohnungstür des Mannes in der

Friedrich-Ebert-Straße und baten um ein Glas Wasser. Während die eine Frau den

Senior ablenkte, während sie das Wasser trank, begab sich die zweite Frau

angeblich zur Toilette. Tatsächlich suchte sie jedoch das Wohnzimmer auf, wo sie

Bargeld und Reisepass des Opfers mitgehen ließ. Anschließend verabschiedeten sie

sich freundlich und verließen das Anwesen.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

30 bis 35 Jahre alt

Europäisches Erscheinungsbild

Auffallend große Brust

Schwarze längere Haare

Sprach akzentfrei Deutsch

Täterin 2:

Normale Figur

Kürzere, hochgerollte braune Haare

Trug ein beigefarbenes Kleid

Beide Frauen gaben sich als Italienerinnen aus.

Bereits am Vortag hatten diese beiden Frauen den Geschädigten bereits vor dem

Haus angesprochen und nach einer Straße gefragt.

Zeugen, denen die beiden Frauen aufgefallen sind und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.:

06202/288-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 18-jähriger Mann war am

Mittwochnachmittag mit dem Auto in Weinheim unterwegs, obwohl er unter dem

Einfluss von Drogen stand. Der Mann wurde im Rahmen von Sonderkontrollen zur

Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr gegen 17

Uhr an einer stationären Kontrollstelle auf der K4229 in Höhe der

S-Bahn-Haltestelle „Sulzbach“ kontrolliert.

Dabei bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Drogentest

reagierte positiv auf Cannabis. Der junge Mann wurde anschließend zum

Polizeirevier Weinheim gebracht. Als ihm eine Blutprobe in Aussicht gestellt

wurde, reagierte der Mann zunehmend aggressiv und nervös. Die Blutentnahme

selbst musste unter Zwang erfolgen. Der Grund der Aggressivität und Nervosität

war nach derzeitigem Erkenntnisstand offenbar in einer Nadel-Phobie des

18-Jährigen zu sehen.

Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und des

Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.