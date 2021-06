Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Fulda – Am Dienstag (15.06.) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 458. Ein 29-jähriger Ford Transit-Fahrer befuhr die B458 von Dipperz kommend in Richtung Poppenhausen. An der Einmündung Friesenhausen bog er nach links auf den Eckardsberger Weg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 32-jährigen BMW-Fahrer, der auf der B458 aus Richtung Poppenhausen in Richtung Dipperz fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Ford-Fahrer schwer und der Beifahrer des BMW leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Fulda – Am Mittwoch (16.06.) kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Künzeller Straße / Kreuzbergstraße. Ein 30-jähriger Mazda-Fahrer aus Künzell sowie ein 40-jähriger Opel-Fahrer aus Altengronau befuhren nacheinander die Künzeller Straße stadteinwärts. Der Mazda-Fahrer hielt an der roten Ampel an. Dies bemerkte der Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf den wartenden Mazda-Fahrer auf. Der Fahrer und Beifahrer des Mazdas wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Fulda – Am Mittwoch (16.06.), gegen 13 Uhr, kam es in der Magdeburgerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kradfahrer und einem 37-jährigen Jaguar-Fahrer. Der Jaguar-Fahrer fuhr aus Richtung Weiherweg und hielt mit eingeschaltetem Blinker an der unterbrochenen Leitlinie der Magdeburger Straße, um anschließend auf den dortigen schuleigenen Parkplatz einzufahren. Gleichzeitig fuhr ein Kradfahrer aus Richtung Zieherser Weg in Richtung Weiherweg und stieß aus unbekannten Gründen gegen den linken vorderen Stoßfänger des Jaguar-Fahrers. Es entstand am Stoßfänger des Jaguars ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Haunetal/Neukirchen – Am Dienstag (15.06.) ereignete sich, gegen 15 Uhr, auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Pkw. Eine 65-jährige Fahrerin aus Haunetal verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, querte dabei die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen dort geparkten Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Der Pkw der 65-Jährigen wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kippte um und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Da sich der Pkw zunächst nicht öffnen ließ, wurde die freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung alarmiert. Die Unfallverursacherin selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach Bergung in ein Krankenhaus verbracht. An dem geparkten Pkw entstand Totalschaden. Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Alsfeld – Am Dienstag (15.06.) befuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Rhön-Grabfeld, gegen 15 Uhr, mit ihrem Ford-Transit die Bundesstraße 62 von Eifa kommend in Richtung Alsfeld. An der Kreuzung B62/ B254 wollte die junge Frau nach rechts auf die B254 Richtung Eudorf abbiegen. Sie ordnete sich hierfür zum Rechtsabbiegen auf dem Fahrstreifen ein und hielt an der Sichtlinie nochmals an. Ein hinter ihr fahrender 30-jähriger Audi-Fahrer aus Alsfeld bemerke den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf den stehengebliebenen Ford-Transit auf. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 17.000 Euro.

Polizeistation Alsfeld

Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Schotten-Rainrod – Am Mittwoch (16.06.) fuhr ein Mercedes-Vito-Fahrer gegen 19 Uhr von der Bundesstraße 455 kommend in die Mühlstraße. In Höhe des Sportlerheimes / Sportplatzes lief plötzlich ein 6-jähriger Junge über die Straße. Der Vito-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Dieses wurde bei dem Unfall schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Fahrrad von Veranda gestohlen

Alsfeld – Ein schwarz-mattes Herren-Crossrad der Marke Ridley mit blauen Applikationen entwendeten Unbekannte am Mittwochmorgen (16.06.), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 9:15 Uhr, von einer Gartenveranda in der Leinwebergasse. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gestohlenes Fahrrad wieder aufgefunden

Lauterbach – Unbekannte entwendeten am Mittwochvormittag (16.06), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 15 Uhr, in einer Parkanlage in der Straße am Eichberg ein dort abgestelltes Fahrrad samt Schloss und darin befindlichem Schlüssel. Gegen 16:15 Uhr konnte das Zweirad in der Straße „Am Sportfeld“ wieder aufgefunden werden. Von anderen Langfingern wollten sich die Fahrraddiebe das frisch ergaunerte Zweirad offensichtlich jedoch nicht klauen lassen und sicherten ihre Beute mit dem zuvor entwendeten Schloss ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld – Ein Einfamilienhaus in der Hindenburgallee wurde am Mittwochvormittag (16.06.), in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten an einem der Fenster, scheiterten jedoch zunächst aufgrund eines dort angebrachten Querriegels. Letztlich gelang es den Langfingern ein anderes Fenster aufzuhebeln und unbefugt das Hausinnere zu betreten. Dort durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck unbekannten Werts. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polzei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 mit zwei beteiligten Fahrzeugen – beide Fahrzeugführer leicht verletzt –

Unfallort:

Bundesautobahn 5, Reiskirchener Dreieck in Richtung Hattenbacher Dreieck, Gemarkung Gemünden(Felda), Betriebskilometer 411,150

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021 um 16:50 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Homberg(Ohm) und Alsfeld(West) ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Im weiteren Verlauf kam es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der einspurigen Verkehrsführung an der Unfallstelle zur Staubildung mit einer Maximallänge von 10 km.

Eine 49 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) befuhr mit ihrem Sattelzug der Marke Volvo / Fliegl den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Bundesautobahn 5 in Richtung Hattenbacher Dreieck.

Ein nachfolgender 54-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens der Marke Land Rover aus dem Main-Taunus-Kreis, welcher den linken Fahrstreifen befuhr, kam ausgangs einer leichten Rechtskurve aus derzeit unbekannten Gründen nach rechts von seinem Fahrstreifen ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit der Front seines Fahrzeuges mit dem Heck – linkseitiger Bereich – des Sattelaufliegers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Land Rover nach links abgewiesen und schleuderte quer über die Fahrbahn in die dortige Mittelleitplanke. Durch diesen erneuten Aufprall kippte der Pkw auf die linke Fahrzeugseite und kam schlussendlich auf dem rechten Fahrstreifen quer zur Fahrtrichtung zum Erliegen.

Bei dem Unfallgeschehen wurden die Fahrzeugführer der beiden beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt. Zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen wurden beide Personen durch angeforderte Rettungsfahrzeuge ins Klinikum Alsfeld verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Wegen des Verkehrsunfalls und der anschließenden Bergung war der rechte Fahrstreifen in nördlicher Richtung in der Zeit von 16:50 bis 19:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde während dieses Zeitraumes einspurig auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr an der Unfallstelle in der Spitze auf 10 Kilometer zurück.

Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro beziffert.

Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes konnte zudem festgestellt werden, dass die in seinem solchen Fall erforderliche Rettungsgasse durch die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer nicht bzw. nur unzureichend gebildet wurde. Es ergaben sich daher erhebliche Probleme – mit daraus resultierendem Zeitverzug- für die Rettungskräfte zur Unfallstelle zu gelangen.

Parkender Opel angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch, den 16.06.21, wurde im Laufe des Tages zwischen 11:00 Uhr und 18:20 Uhr, in Soisdorf in der Straße Antsanvia, ein Opel angefahren. Dieser war ordnungsgemäß am Staßenrand geparkt. Bei dem geflüchten Fahrzeug handelte es sich vermutlich um eine Zugmaschine an der sich ein landwirtschaftliches Gerät befand. Das Gespann geriet im Verlauf einer Rechtskurve nach links und streifte dabei die rechte Fahrzeugseite vom Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR.

Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Hünfeld, Tel.: 06652 96580.

Bad Hersfeld – Tödlicher Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Am Mittwochnachmittag um 14:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Bebra die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. In Höhe der beiden Parkplätze befand sich ein 80-jähriger Fußgänger auf der Fahrbahn, der von dem Pkw-Fahrer erfasst wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fußgänger so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Der Autofahrer wurde mit einem Schock ins Klinkum Bad Hersfeld transportiert. Die Ermittlungen dauern an. Zwecks Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Sachschaden am Pkw beträgt 15000,- EUR Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621 / 9320 zu melden.

Mangelhafte Ladungssicherung eines Sattelzuggespanns

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld – Am Dienstagvormittag (15.06.) stellte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 5, in Höhe Alsfeld, Fahrtrichtung Kassel, ein Sattelzuggespann fest, dessen Ladung augenscheinlich unzureichend gesichert war. Der Mann informierte daraufhin vorsorglich die Polizei.

Das Gespann fiel einer Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld bereits frühzeitig auf, da dessen Ladung deutlich über das Dach des Aufliegers hinausragte. Eine anschließende Kontrolle des Lkws führte zur Feststellung von zwei Traktoren mit angebauten Frontladern auf der Ladefläche. An einem der Traktoren befand sich zudem ein Mähwerk mit Schwenkarm, welches aufgrund seiner Höhe nicht in den Sattelauflieger passte, sodass dessen Dach geöffnet war. Eine Genehmigung für den Transport der deutlich überhöhten Ladung konnte der Fahrer nicht vorweisen. Darüber hinaus hatte der Sattelliegeraufbau aufgrund des fehlenden Dachaufbaus deutlich an Stabilität verloren. Auch ein Blick auf den Auflieger sorgte für Entsetzen bei den Kontrollierenden: Der Haupt- und die Hilfsrahmen waren stark korrosionsgeschwächt, verbogen und mehrfach gebrochen. Aus diesem Grund wurde ein Sachverständiger zur Unterstützung und Beurteilung der Fahrtüchtigkeit des Sattelzuggespanns hinzugezogen. Dieser stellte außerdem fest, dass sämtliche Bremsen an dem Sattelauflieger verschlissen und teilweise gerissen waren und das ABS abgeklemmt worden war. Auch die Stoßdämpfer waren defekt und sämtliche Längslenker ausgeschlagen, die Druckluftbehälter der Bremsanlage obendrein stark korrodiert. Das Fahrzeug war aufgrund der festgestellten gefährlichen Mängel nicht mehr für den Straßenverkehr geeignet. Dem Fahrer wurde daher die Weiterfahrt untersagt und eine Umladung der Traktoren veranlasst.

Den Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld im hohen dreistelligen Bereich. Auch gegen den Spediteur wird bei der Bußgeldstelle ein sogenanntes Einziehungsverfahren eingeleitet. Hierbei muss dieser mit einem Bußgeld im hohen vierstelligen Bereich rechnen. Unser Dank gilt dem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer!

FD

Verkehrsunfallflucht am 14.06.2021 zwischen Magdlos und Buchenrod

Flieden – Am Montagnachmittag (14.06.), gegen 16:45 Uhr, befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines grauen Toyota Verso die Kreisstraße 89 von Magdlos in Richtung Buchenrod. Im Bereich des Waldstückes kam ihr ein grüner Traktor mit weißem Dach und angehängtem Heuwender entgegen. Der Heuwender streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel und die Fahrertür des Pkw. Der Traktor wurde von einer Frau mit blonden Haaren gefahren. Diese bemerkte den Zusammenstoß vermutlich nicht und fuhr ohne Anzuhalten in Richtung Magdlos weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0, das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeiposten Neuhof

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Am Dienstagabend (15.06) befuhr ein Unbekannter, gegen 20.30 Uhr, mit einem BMW X5 die Kasseler Straße stadteinwärts aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend. Im Bereich der Kasseler Straße geriet der unbekannte Fahrer aus ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und berührte mit den beiden rechten Felgen den Bordstein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Schwerverletztem

Rotenburg – Ein 38-jähriger Radfahrer aus Bebra befuhr am Dienstagabend (15.06.), gegen 20.15 Uhr, mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Fulda aus Richtung „Brücke der Städtepartnerschaften“ kommend in Richtung „Am Wittich“. Als der Fahrer in Höhe des Wohnwagen-Abstellplatzes die Kurve passiert hatte, kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts vom Radweg ab und prallte gegen einen Mast. Der 38-Jährige wurde schwerverletzt in ein Klinikum geflogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Unfallflucht

Wildeck – Am Montag (14.06.), zwischen 7 Uhr und 15:30 Uhr, parkte eine 27-jährige Frau aus Gerstungen ihren Skoda Rapid auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw hinten links und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Eine 19-jährige Bad Hersfelderin parkte ihren Opel Meriva in der Nacht zu Dienstag (15.06.) in der Lambertstraße am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Opel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Dienstag (15.06.) parkte eine 29-jährige Fahrerin eines BMW aus Bad Hersfeld am Straßenrand in der Sternerstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummr 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Dienstagmorgen (15.06.), gegen 8:45 Uhr, parkte ein 67-jähriger Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis seinen schwarzen Mercedes Benz auf einem senkrecht zur Straße „Am Katzenborn“ verlaufenden Parkstreifen. Als er gegen 18:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung am Fahrzeugheck. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Rangieren und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

Vorfahrt missachtet

Lauterbach – Am Montag (14.06.) fuhr ein Harley-Davidson-Fahrer, gegen 8:30 Uhr, aus dem Kreisel Fuldaer Straße / Lindenstraße heraus auf die Lindenstraße. Gleichzeitig wollte bei der Ausfahrt einer Reifenfirma ein Daimler-Vito-Fahrer nach links auf die Lindenstraße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 7.000 Euro.