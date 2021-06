Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Abschleppungen am Langener Waldsee – Langen

(fg) Am Mittwoch suchten viele Badegäste den Langener Waldsee auf, um bei strahlendem Sonnenschein und sommerlicher Hitze eine Abkühlung zu genießen. Die vorhandenen Parktickets sowie die entsprechenden Parkkapazitäten waren jedoch schnell erschöpft, weshalb einige Verkehrsteilnehmer illegal in den Waldschneisen rund um den Langener Waldsee parkten. Daher waren sowohl die Polizei als auch die Ordnungsämter der Stadt Langen sowie Neu-Isenburg im Einsatz. Sie veranlassten Lautsprecherdurchsagen und wiesen die entsprechenden Fahrzeughalter auf ihr Parkverhalten hin. Die Mehrheit fuhr ihr Auto weg und wendete so eine drohende Abschleppung ab. Ein paar „Unbelehrbare“ gab es aber trotzdem – deren Autos wurden in Zusammenarbeit der Polizei mit den Ordnungsämtern restriktiv abgeschleppt. Es gab insgesamt sechs Abschleppungen, sowie 16 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Zudem wurden 12 Verstöße gegen das Hessische Waldgesetz registriert. Die Polizei- und Ordnungsbehörden haben Verständnis dafür, dass Bürgerinnen und Bürger bei diesen Temperaturen eine Abkühlung suchen, weisen aber auf die bestehenden Verkehrsregelungen und Gesetze hin. Auch in den kommenden Tagen wird die Polizei gemeinsam mit den Ordnungsämtern vor Ort sein und konsequent „Falschparker“ kontrollieren.

Zeugen nach Auseinandersetzung auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Seligenstadt / Klein-Welzheim (fg) Die Polizei in Seligenstadt sucht Zeugen einer Auseinandersetzung unter mehreren Männern, die sich am Mittwochabend auf einem Supermarktparkplatz in der Dieselstraße abgespielt hat. Kurz nach 23 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und teilte eine Auseinandersetzung mit. An dieser seien mehrere Männer beteiligt gewesen. Als die Streifenbesatzung kurz darauf eintraf, stellten sie den Zeugen, einen 21 Jahre alten Geschädigten sowie vier weitere Männer fest. Keiner der Angetroffenen konnte konkrete Angaben zum Sachverhalt machen. Alle Personen standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Der 21-Jährige wies oberflächliche Verletzungen auf, weshalb er in einem Rettungswagen behandelt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die vermeintliche Auseinandersetzung beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Einbrecher erbeuten Schlüssel und auch das Auto – Biebergemünd

(tl) Ein in Renovierung befindliches Einfamilienhaus in der Schulstraße (einstellige Hausnummern) war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern. In der Zeit von 22 bis 7 Uhr schlitzen die Unbekannten zunächst eine Plane auf, die einen zuvor errichteten Durchbruch zwischen Küche und Garten abdeckte. Dadurch gelangten sie in das Innere des Hauses und stahlen dort etwas Bargeld sowie den Autoschlüssel zu einem VW Polo, der vor dem Haus geparkt stand. Mitsamt dem grauen Kleinwagen mit GN-Kennzeichen machten sich die Langfinger dann aus dem Staub. Die Kripo in Hanau ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.