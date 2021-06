Einbruch in Vereinsheim,

Usingen, Eschbach, Schulstraße, 08.06.2021, 17.30 Uhr bis 15.06.2021, 19.30 Uhr

(pa)In Usingen Eschbach kam es im Verlauf der vergangenen zehn Tage zu einem Einbruch in ein Vereinsheim. Zwischen Dienstag, dem 08.06.2021 und Dienstag, dem 15.06.2021 begaben sich Unbekannte zu dem in der Schulstraße gelegenen Clubheim des örtlichen Tischtennisvereins. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Der Einbruchschaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Motorroller gestohlen,

Oberursel, Weißkirchen, Am Gaßgang, 15.06.2021, 20.00 Uhr bis 16.06.2021, 12.00 Uhr

(pa)Von Dienstag auf Mittwoch wurde in Oberursel Weißkirchen ein Motorroller gestohlen. Das Zweirad stand zur Tatzeit – zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag – abgemeldet und mit einer Plane abgedeckt auf einem Anwohnerparkplatz in der Straße „Im Gaßgang“. Unbekannten gelang es, das anthrazit-blaue Kleinkraftrad unbemerkt zu entwenden. Der Wert des gestohlenen Rollers des Herstellers Malaguti – Modell „Phantom F12“ – wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

Jugendliche Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Königstein im Taunus, Bischof-Kaller-Straße, 17.06.2021, gg. 07.55 Uhr

(pa)Am Donnerstagmorgen wurde in Königstein eine jugendliche Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 07.55 Uhr befuhr eine 48-jährige VW-Fahrerin die Bischof-Kaller-Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Als die Autofahrerin in Höhe eines Getränkemarktes nach rechts abbog, übersah sie eine auf dem Radweg entgegenkommende 14-Jährige. Die Jugendliche stieß mit ihrem Pedelec gegen die Front des VW, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei der Kollision entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.700 Euro geschätzt.

Autotür geöffnet – Radfahrer verletzt, Oberursel, Oberstedten, Fichtenstraße, 16.06.2021, gg. 18.55 Uhr

(pa)Am Mittwochabend musste in Oberstedten ein Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einer Autotür in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr in der Fichtenstraße. Dort hatte eine 48-jährige Mazda-Fahrerin ihr Fahrzeug zunächst ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als die Frau aus ihrem Wagen aussteigen wollte, achtete sie augenscheinlich nicht ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr. Die Autofahrerin öffnete die Fahrertür, was einem in diesem Moment an dem geparkten Mazda vorbeifahrenden Radfahrer zum Verhängnis wurde. Der 38-jährige Mann fuhr mit seinem Mountainbike gegen die geöffnete Autotür und stürzte. Dabei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der beschriebene Unfall verdeutlicht, wie wichtig der Blick über die eigene Schulter vor dem Öffnen der Autotür ist. Das sorgfältige Vergewissern, dass kein nachfolgender Verkehr gefährdet wird, ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass die Leidtragenden meist Radfahrerinnen und Radfahrer sind, die über keinerlei „Knautschzonen“ verfügen und für die – wie im vorliegenden Fall – die Fahrt regelmäßig im Krankenhaus endet. Ein Tipp, wie man sich den Schulterblick vor dem Öffnen der Autotür leichter angewöhnt, ist es, die Tür mit der jeweils anderen Hand – also die Fahrertür mit rechts, die Beifahrertür mit links – zu öffnen. Die hierfür erforderliche Bewegung sorgt dafür, dass auch der Kopf bereits in die richtige Blickrichtung mitgeht.