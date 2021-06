Auslieferfahrzeug verschwunden – Pakete entwendet,

Wiesbaden, Castellumstraße, Mittwoch, 16.06.2021, 11:30 Uhr – 12:45 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde ein in der Castellumstraße in Kastel abgestellter

Sprinter eines Paketzustellers kurzzeitig entwendet. Im weiteren Verlauf wurde

das Fahrzeug dann unter der August-Lutz-Brücke in Kostheim aufgefunden. Die

zuvor im Laderaum befindlichen Pakete waren verschwunden. Den Angaben des

Auslieferers zufolge stellte er den Bus gegen 11:30 Uhr im Bereich eines

Kreisels mit laufendem Motor und unverschlossen ab. Als er nach kurzer Zeit von

einer Auslieferung zurück an sein Fahrzeug kam, sah er dieses gerade durch den

Kreisel in Richtung Otto-Suhr-Ring davonfahren. Im Rahmen der eingeleiteten

Ermittlungen wurde das Fahrzeug gegen 12:45 Uhr in Kostheim unter der

August-Lutz-Brücke aufgefunden. Aus dem Laderaum waren sämtliche Pakete

verschwunden. Hinweise auf den oder die Täter liegen bis dato nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls und Personen, welche im Bereich der Brücke

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruch in Elektrogeschäft,

Wiesbaden, Philippsbergstraße, Dienstag, 15.06.2021, 16:30 Uhr – Mittwoch,

16.06.2021, 07:00 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte in der

Philippsbergstraße in ein Elektrogeschäft ein und verursachten durch

Sachbeschädigungen und das Entwenden von Bargeld einen Gesamtschaden von über

000 Euro. Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr stellten die Verantwortlichen

fest, dass der oder die Täter in die Arbeitsräume des Geschäftes eingedrungen

waren und eine Bürotür eingetreten hatten. Aus dem Büro wurde das Bargeld sowie

Unterlagen entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen

oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Gruppe schlägt 35-Jährigen – Hintergründe unbekannt, Wiesbaden, Walramstraße,

Mittwoch, 16.06.2021, 21:25 Uhr

(he)Am Mittwochabend wurde in der Walramstraße in Wiesbaden den ersten vagen

Erkenntnissen zufolge ein 35-jähriger Mann mutmaßlich grundlos körperlich

angegriffen und von drei bis vier Täter verletzt. Gegen 21:25 Uhr sprachen

Passanten in der Bleichstraße eine Streifenwagenbesatzung auf eine

möglicherweise stattgefundene Schlägerei in der Walramstraße an. Die Streife

fuhr unmittelbar vor Ort und konnte an der Einmündung zur Frankenstraße eine

größere Menschenansammlung feststellen. Eine Auseinandersetzung war nicht im

Gange, eine Person war jedoch verletzt. Diese Person, welcher durch

Rettungsdienst und Polizei geholfen werden sollte, zeigte sich den

Einsatzkräften gegenüber jedoch aggressiv und konnte oder wollte keine Angaben

machen. Augenscheinlich lag eine Alkoholisierung vor. Ebenfalls höchst aggressiv

und alkoholisiert war der Bruder des Verletzten, welcher nach einigem guten

Zureden kurz erklärte, dass sein Bruder „aus dem Nichts“ von drei bis vier

Personen geschlagen und getreten worden sei. Anschließend sei die Gruppe der

Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet. Weitere Erkenntnisse zu einem

möglichen Tathergang, Hintergründen oder den Tätern liegen nicht vor. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Verkehrskontrolle durchgeführt – mehrmals ohne Fahrerlaubnis unterwegs,

Mainz-Kastel, Reduit, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 16.06.2021,

16:45 Uhr – 21:00 Uhr

(he)Gestern führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden bei sommerlicher Hitze

an zwei Standorten Verkehrskontrollen durch und entdeckten hierbei mehrere

Fahrzeugführer, welche ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren, aber auch einen Mann,

welcher per Haftbefehl gesucht wurde. Von 16:45 Uhr bis 19:00 Uhr wurde der

Verkehr im Bereich der Reduit beobachtet und mehrere Fahrzeuge und Personen

überprüft. Gleiches geschah nochmals zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr auf der

Schwalbacher Straße. Insgesamt wurden 31 Kraftfahrzeuge sowie 48 Personen

überprüft. Vier Fahrzeugführer waren, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu

sein, im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Weiterhin wurden drei

Gurtverstöße sowie in einem Fall das ungenügende Sichern von Ladung geahndet.

Bei drei Fahrzeugen, davon ein Motorrad, führten die Ergebnisse der Kontrolle

zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurden auf freiwilliger Basis mehrere

Drogenvortests durchgeführt, welche jedoch erfreulicherweise alle negativ

verliefen. Ein Fahrzeugführer zeigte einen ausländischen Führerschein vor,

welcher mehr als deutlich als Fälschung zu erkennen war. Die Kontrolle eines

Fahrzeuges mit ausländischer Zulassung führte zum sofortigen Fahrtende eines

Insassen. Dieser war von der Polizeibehörde eines anderen Bundeslandes aufgrund

begangener Straftaten zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann wurde festgenommen

und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Wiesbadener Polizei wird

auch zukünftig zur Steigerung der Verkehrssicherheit anlassunabhängige

Kontrollen durchführen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bürgersprechstunde der „Schutzfrau vor Ort“ im Idsteiner Rathaus

Bad Schwalbach (ots) – Ab Juni 2021 bietet Polizeihauptkommissarin Hatun Deitz,

die zuständige „Schutzfrau vor Ort“ für das Idsteiner Land, eine

Bürgersprechstunde an. Zu regelmäßig stattfindenden Terminen ist sie in den

Rathäusern Idstein, Niedernhausen, Hünstetten und Waldems anwesend. Sie steht

den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort für ihre Anliegen zur Verfügung. Der erste

Sprechstundentermin findet am Donnerstag, den 24. Juni, in der Zeit von 16.00

Uhr bis 18.00 Uhr im Idsteiner Rathaus statt.

Die nachfolgenden Termine werden über die Presse sowie auf der Internetseite der

Gemeinden bekanntgegeben. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können – nach

Voranmeldung per Telefon oder E-Mail – die Gelegenheit der persönlichen

Kontaktaufnahme zu ihrer „Schutzfrau vor Ort“ nutzen. Dem Infektionsschutz wird

im Rahmen der Sprechstunde eine besondere Bedeutung beigemessen und auf die

Einhaltung der geltenden Hygieneregeln hingewiesen.

Zum Hintergrund der „Schutzfrau vor Ort“: Die seit Dezember 2020 tätige

„Schutzfrau vor Ort“ ist ständige Ansprechpartnerin der Polizei für die Anliegen

der Bürgerinnen und Bürger der Kommunen im Zuständigkeitsgebiet der

Polizeistation Idstein. Hatun Deitz ist bereits seit 2002 im Bereich der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus beschäftigt und versah ihren Dienst bei der

Polizeistation Idstein. Zuletzt war sie als stellvertretende

Ermittlungsgruppenleiterin bei der Polizeistation Idstein tätig, in deren

Räumlichkeiten Hatun Deitz auch weiterhin ihren Dienst ausübt. Das durch den

engeren Kontakt entstehende, besondere Vertrauensverhältnis kommt sowohl der

Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, als auch der polizeilichen Arbeit zugute.

Wer es nicht zu den Terminen im Rathaus schafft, kann selbstverständlich auch

außerhalb dieser Zeiten den Kontakt zur „Schutzfrau vor Ort“ suchen. Zudem ist

sie natürlich auch im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsenzstreifen ansprechbar.

Erreichbar ist Frau Deitz unter der Telefonnummer (06126) 9394-11 oder per

E-Mail an svo.idsteinerland.ppwh@polizei.hessen.de .

Rucksack aus geparktem Auto gestohlen, Geisenheim,

Von-Lade-Straße, 16.06.2021, 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Diebe haben am Mittwochnachmittag in der Von-Lade-Straße in Geisenheim aus

einem geparkten Renault Kangoo einen zurückgelassenen Rucksack gestohlen. Die

Täter drangen zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr in den Innenraum des vor dem

Verwaltungsgebäude der Hochschule abgestellten Autos ein und schnappten sich den

auf dem Beifahrersitz befindlichen Rucksack mit den darin befindlichen

Wertgegenständen. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 entgegen.

Zusammenstoß mit Pkw – Motorradfahrer verletzt, Geisenheim, Johannisberg,

Schloßallee, 16.06.2021, 16.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde in Johannisberg ein 57-jähriger Motorradfahrer

beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Ein 26-jähriger Autofahrer

wollte gegen 16.00 Uhr in der Schloßallee mit seinem BMW aus einer Parklücke

fahren. Hierbei übersah er offensichtlich den Motorradfahrer stieß mit diesem

zusammen. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und es entstand ein

Sachschaden von rund 5.000 Euro.