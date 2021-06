Bankschaukel am Rothaarsteig zerstört (siehe Foto)

Dillenburg-Manderbach (ots) – Bereits am 19.05.2021 trieben unbekannte Vandalen am Premiumwanderweg des Rothaarsteigs ihr Unwesen. In Höhe der “Oberen Weiherstraße” beschmierten und beschädigten die Unbekannten eine Bankschaukel. Der Schaden wird mit 1.600 Euro beziffert.

Die Dillenburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am 19.05.2021 im Bereich des Wanderwegs aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Fahrradfahrer weicht aus und stürzt

(ots) – Mittwochnachmittag 16.06.2021 um 16:01 Uhr, fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg neben der Hauptstraße. In Höhe des dortigen Blumenhauses beabsichtigte eine unbekannte Frau rückwärts vom Parkplatz auszuparken. Die Radfahrerin erschrak offenbar und geriet auf die Fahrbahn. Beim Zurückfahren auf den Radweg stieß sie mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte.

Die unbekannte Frau, die in einem dunkelblauen Pkw unterwegs war, entfernte sich von der Unfallstelle. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Pkw-Fahrerin vom Unfall nichts mitbekommen hat. Die aus einem Siegbacher Ortsteil stammende Radfahrerin verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Schaden wird mit 60 Euro beziffert. Hinweise, zu der unbekannten Frau oder deren dunkelblauen Pkw, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg-Manderbach: Unbekannte beschädigen Kirchenbeleuchtung

(ots) – Immer wieder kam es im Laufe des letzten Jahres zu Sachbeschädigungen an der Kirchenaußenbeleuchtung. Insgesamt fünf Einbaustrahler beschädigten Unbekannte zwischen Juli 2021 und dem 01.06.2021.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Glasscheiben der Strahler mit einem Stein beschädigt wurden. Dies führte im Verlauf offenbar zum Eindringen von Feuchtigkeit, was den Ausfall der Beleuchtung zur Folge hatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Vandalen erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: 3er BMW zerkratzt

(ots) – Zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr am vergangenen Sonntag (13.06.2021) zerkratzten Unbekannte auf dem Herborner Schießplatz einen 3-er BMW. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Vandalen tiefe Kratzer in die Motorhaube und die komplette rechte Fahrerseite des schwarzen 3-er. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Braunfels: Polizei kontrolliert

(ots) – Polizisten der Ermittlungsgruppe Wetzlar kontrollierten gestern (16.06.2021), gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamts der Stadt Braunfels, an verschiedenen Örtlichkeiten. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten an verschiedenen Treffpunkten von Jugendlichen. Das Hauptaugenmerk lag deshalb gestern auf diesen Treffpunkten.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter im Schlosspark, an den Schulen, am Flugplatz, der Kallemänner Grillhütte, den Sportanlagen und in der Altstadt. Insgesamt 20 Personen überprüften die Beamten.

Eine Person nahmen die Polizisten fest, sie wurde per Haftbefehl gesucht.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen