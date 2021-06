Gießen: Handy vom Tisch gestohlen

(ots) – Während eine 26-jährige Besucherin im Außenbereich eines Cafés in der Johannesstraße am Tisch saß, stahl ihr eine dunkelhäutige Frau das Handy vom Tisch. Die fremde Frau lenkte die Geschädigte ab, in dem sie ein Gespräch anfing, mit einem Flyer vor ihr herumfuchtelte und diesen auf den Tisch legte.

Beschreibung der Frau:

Sie hatte eine dunklere Hautfarbe, Sonnenflecken im Gesicht, schwarzes Haar und ist leicht korpulent.

Wer kann Angaben zur Identität zu der Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Heckscheibe eingeschlagen

Die Heckscheibe eines Ford demolierte am Mittwoch ein Unbekannter in der Ringallee. Der silberfarbene Focus stand dort zwischen 16.10 und 21.40 Uhr auf einem Parkstreifen in Höhe einer Schule.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Wettenberg: Unfallflucht in Wißmar

(ots) – 1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einem Unfall an der Kreuzung Bahnhofsstraße/Launsbacher Straße. Offenbar beim Abbiegen beschädigte am Dienstag 15.06.2021 gegen 16.40 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten roten Puma und fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nach einem Mercedes mit Gießener Kennzeichen.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Identität des flüchtigen Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Nazisymbole und Parolen geschmiert

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schmierten Unbekannte Hakenkreuze sowie homophobe und ausländerfeindliche Parolen in der Straße “Neuenweg” auf den Boden. Eine Frau informierte Donnerstagvormittag die Polizei und entfernte die mit Kreide geschriebenen Schriftzüge und Symbole. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Reiskirchen: Mähroboter gestohlen

Auf einen Mähroboter hatte es ein Dieb in der Straße “Am Gräbchen” in Bersrod abgesehen. Zwischen 18.00 Uhr am Freitag (04. Juni) und 16.00 Uhr am Dienstag (08. Juni) ließ er den Rasenmäher von dem Grundstück eines Einfamilienhauses mitgehen. Wer hat im fraglichen Zeitraum dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 0641/9143-0.

Gießen: Blutentnahme bei Rollerfahrer

Nach einer Verkehrskontrolle musste ein Rollerfahrer zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Am Mittwoch gegen 08.45 Uhr stoppte eine Streife den 41-Jährigen in der Licher Straße. Er räumte bei seiner Kontrolle den Konsum von Cannabis ein. Ein Drogentest reagierte positiv. Nach der Blutentnahme konnte er die Wache wieder verlassen und muss sich für seine Drogenfahrt in einem Strafverfahren verantworten.

