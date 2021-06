Öffentlichkeitsfahndung nach Exhibitionist erfolgreich – Täter stellt sich selbst

Kassel/Treysa/Neustadt(Hessen) (ots) – Der am 16. Juni 2021 gesuchte unbekannte Exhibitionist hat sich nur wenige Stunden nach Veröffentlichung bei der Bundespolizeiinspektion Kassel telefonisch gemeldet und die Taten später gestanden.

Die Bundespolizisten suchten den 27-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf, stellten seine Personalien fest und durchsuchten mit seinem Einverständnis die Wohnung. Darin fanden die Ermittler die mutmaßliche Tatkleidung. Der Beschuldigte wurde im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt.

Nun ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel gegen den Mann. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 16.06.2021 / 15:23 Uhr wird hiermit zurückgezogen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass elektronisch veröffentlichte Fahndungsfotos zu löschen sind und nicht mehr in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, verbreitet werden dürfen.

Quelle: Bundespolizeidirektion Koblenz

Graffitisprayer auf Dach von Sporthalle geschnappt

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Das gute Zusammenspiel einer Zeugin und der Polizei führte in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Kasseler Luisenstraße zur Festnahme eines mutmaßlichen Graffitisprayers. Die Frau hatte sich kurz vor Mitternacht über den Notruf 110 gemeldet und mitgeteilt, dass ein dunkel gekleideter Mann auf einem Vordach der Sporthalle am Königstor stehe und Graffitis sprühe. Bei Eintreffen der sofort hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Mitte fehlte von dem Täter zunächst jede Spur. Dafür stellten die Polizisten ein frisches Graffiti an der Fassade der Halle fest.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Im Verlauf der fortgesetzten Fahndung entdeckten die Polizisten den mutmaßlichen Täter schließlich auf dem Dach der Sporthalle. Mithilfe von Steighilfen erklommen die Beamten die vier Meter hohe Wand zum Dach, wo sie den 29-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnten. Dort fanden die Polizisten auch einen versteckt deponierten Rucksack mit zu dem Graffiti passenden Spraydosen und stellten diesen sicher.

Um den Festgenommenen sicher vom Dach zu bringen, musste zu guter Letzt die Kasseler Feuerwehr mit einer speziellen Leiter anrücken. Der Tatverdächtige aus Berlin wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Kontrollschwerpunkt E-Scooter – Strafanzeigen gegen 3 Fahrer

Kassel (ots) – Beamte des Polizeireviers Ost haben am gestrigen Mittwoch 16.06.2021 in ihrem Zuständigkeitsbereich im Kasseler Osten und Süden zwischen 10 und 18 Uhr verschiedene Kontrollen durchgeführt. Neben der Überwachung der Coronabeschränkungen lag der Schwerpunkt dabei auf dem Straßenverkehr und insbesondere auf E-Scootern. Die Polizisten überprüften 42 Personen und 25 Fahrzeuge. Vier Strafanzeigen und sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen stehen am Ende des Tages zu Buche.

Vier Anzeigen gegen drei E-Scooter-Fahrer

Gegen 11:40 Uhr hatten die Beamten in der Straße “Am Hafen” einen 34-Jährigen aus Kassel auf einem E-Scooter überprüft und festgestellt, dass der Mann möglicherweise unter Drogeneinfluss steht. Zudem fanden sie bei ihm einen Joint. Der 34-Jährige musste die Beamten anschließend zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten und sich nun wegen der Drogenfahrt und Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.

Um 12:30 Uhr zogen die Polizisten auf dem “Auedamm” eine 30-Jährigen aus Lohfelden aus dem Verkehr, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Gegen 15 Uhr trafen die Streifen dann in der Lilienthalstraße auf einen anderen 34-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Kassel. Dieser führte seinen privaten Roller ebenfalls ohne den erforderlichen Versicherungsschutz. Zudem war der E-Scooter nicht konform der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung, weshalb der Fahrer eine Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeug benötigt hätte. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

