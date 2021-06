Fahrzeugbrände

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(dr) -Am frühen Donnerstagmorgen 17. Juni 2021 ereignete sich in Bockenheim ein Fahrzeugbrand. Durch das Feuer kam es zu Beschädigungen an zwei weiteren Pkw. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin. Gegen 04:00 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf ein brennendes Fahrzeug in der Franklinstraße.

Vor Ort stellten entsandte Polizeistreifen fest, dass das Feuer bereits auf einen anderen Pkw übergegriffen hatte. Sie sicherten die Brandstelle ab. Schließlich konnten die brennenden Fahrzeuge von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Die stark beschädigten Pkw wurden im Anschluss sichergestellt. Durch die Hitzeentwicklungen kam es darüber hinaus zu einer geringen Beschädigung an einem dritten Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Brandkommissariat der Frankfurt Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 069 / 755 – 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – Am Dienstag 15.06.2021 erbeutete ein bislang unbekannter Täter aus einer Wohnung in Bornheim eine Geldkassette sowie mehrere Uhren und Schmuck.

Der Unbekannte suchte am Vormittag Im Prüfling ein Mehrfamilienhaus auf und verschaffte sich über die Eingangstür Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Danach durchsuchte dieser im weiteren Verlauf die Wohnräume nach Wertsachen und wurde schließlich fündig. Eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro sowie mehrere Taschenuhren und Schmuck wechselten den Besitzer. Mit beträchtlicher Beute verließ der Eindringling anschließend wieder das Haus.

Die 61-jährige Wohnungsnehmerin konnte bei ihrer Rückkehr nur noch die durchsuchte Wohnung vorfinden. Im Nachhinein stellten die Ermittler an der Wohnungstür mehrere Hebelmarken fest. Eine Befragung der Nachbarschaft ergab, dass sich zur Tatzeit ein unbekannter Mann in dem Gebäude aufgehalten haben soll.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Figur, kurz, schwarze Haare, trug ein hellgraues Polohemd mit blauen Streifen, eine Jeanshose und führte einen Rucksack mit sich.

In jüngster Vergangenheit ereigneten sich weitere Einbrüche in den Stadtteilen Westend, Nordend, Ostend und Bornheim, bei denen unbekannte Täter mutmaßlich zu zweit oder zu dritt vorgingen und Wohnungstüren aufhebelten. Dies kann auch in dem vorliegenden Fall nicht ausgeschlossen werden. Die Tatzeiten konzentrierten sich dabei auf den Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die diesbezüglich im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder einen Mann mit der Personenbeschreibung gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 / 755 52199 zu melden oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Schutz vor Langfingern – Frankfurter Polizei bietet kostenlose Fahrradcodierung an

Frankfurt-Fechenheim/Hausen (ots)-(dr) – Am Freitag 25.06.2021, findet die nächste Fahrradcodieraktion der Frankfurter Polizei statt. Mit tatkräftiger Unterstützung des Freiwilligen Polizeidienstes können Bürgerinnen und Bürger zum Schutz vor Fahrraddiebstahl kostenlos ihr Fahrrad codieren lassen.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, die Freifläche “Ankergasse / Burglehen” in Fechenheim aufzusuchen.

Mit einem Spezialgerät wird in den Fahrradrahmen eine personalisierte Nummer eingeprägt, über die auch der Eigentümer identifiziert werden kann. Der Code schreckt nicht nur Diebe ab, sondern erschwert es diesen auch, geklaute Räder illegal zu veräußern.

Bei Pedelecs bzw. E-Bikes ist es außerdem möglich, den Akku codieren zu lassen. Diese Teile sind bei Dieben ebenfalls beliebt.

Wer an dem genannten Termin keine Zeit findet, ist herzlich dazu eingeladen, alternativ am 04. Juli 2021, zwischen 11 und 17 Uhr, auf dem Gelände der Firma Tupperware, Praunheimer Landstraße 70, in Hausen vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

WICHTIGER HINWEIS:

Alle Interessenten werden gebeten, sich vorher anzumelden.

Bitte senden Sie eine Mail an FPolD.ppffm@polizei.hessen.de und geben Sie die Anzahl der zu codierenden Fahrgeräte sowie Ihren Vor- / Nachnamen, Ihre Wohnanschrift und ein Wunschzeitfenster an.

Gerne können Sie sich auch unter der Rufnummer 069 / 755-34310 telefonisch anmelden.

Bitte bringen Sie einen Eigentumsnachweis und Ihren Personalausweis mit.

Carbonrahmen eignen sich leider nicht für eine Codierung. Bei Kinderfahrrädern ist meist von einer Codierung aufgrund kurzer Nutzungsdauer abzuraten.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) -Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juni 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 Juni 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel Juni 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mörfelder Landstraße, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße Juni 2021: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße Juni 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen