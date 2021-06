Mobile Casinos, häufig auch Online Casinos genannt, bieten die gleichen Dienstleistungen wie Spielbanken, allerdings im Internet.

Somit kann ein Spieler von allen Orten, die Internet haben, unter einer großen Spieleauswahl aussuchen, was er spielen möchte. Diese Casinos sind für Browser erhältlich, also für Computer und alle Geräte mit Browser. Die meisten davon haben zusätzlich auch Apps für iOS und Android, die auf Smartphones und Tablets heruntergeladen werden können. Natürlich ist der Download dieser Apps kostenfrei.

Doch wie sollen Spieler wissen, was besser ist? Worin liegen die Vorteile der mobilen Casinos und worin liegen ihre Nachteile?

Die Nachteile

Die schlechte Nachricht zuerst. Mobile Casinos sind eine relativ einsame Angelegenheit. Wenn Spieler in eine Spielbank gehen, dann wird dies in den meisten Fällen zu einer Gruppenangelegenheit, bei der Spieler mit ihren Freunden oder Kollegen einen Abend lang ausgehen. Es handelt sich bei Spielbanken stets um gesellschaftliche Veranstaltungen. Selbst diejenigen, die alleine in die Spielbank gehen, können schnell per Smalltalk mit anderen Kontakte knüpfen. Sie müssen lediglich beispielsweise beim Roulette neben anderen sitzen und schon ist man unter Gesellschaft.

Die Vorteile

Nun allerdings zur guten Nachricht. mobile Casinos sind hervorragend, da sie immer für Spieler erreichbar sind und viel attraktivere Boni bieten als Spielbanken.

Ein Bonus kann viele Formen annehmen, beispielsweise bekommen neue Spieler zunächst einen Bonus als Willkommensgeschenk, wie zum Beispiel den Betago Bonus. Es gibt auch Treueboni und bei Slot Spielen kommen die Free Spins sehr häufig vor, also gratis Runden, bei denen der Spieler kein Geld einsetzen muss, allerdings immer noch den Gewinn abräumen kann.

Es gibt außerdem keine Beschränkungen, zu welchen Uhrzeiten gespielt wird und am wichtigsten ist, dass es keinen Dresscode gibt. Die meisten Spielbanken in Europa haben strengste Dresscodes, bei denen beispielsweise die Männer nur in Anzug oder Frack und nur mit Krawatte oder Fliege hineingelassen werden. Selbst die Schuhe werden inspiziert – Turnschuhe, Arbeits- oder Schneestiefel sind hier tabu.

Das mobile Casino kennt dies nicht. Hier können Spieler tragen, was sie möchten, es sieht ja ohnehin niemand. Spielen auf der Couch? Kein Problem. Ein kurzes Automatenspiel im Wartezimmer beim Arzt. Gerne doch. Mobile Casinos sind absolut flexibel.

Ganz so einsam sind die Spieler übrigens nicht immer. Es gibt Live-Spiele mit Croupiers, die per Video zugeschaltet werden. Hier können Spielergruppen gemeinsam beim Roulette an den virtuellen Tisch treten, miteinander Unterhaltungen führen und natürlich unter der professionellen Spielleitung spielen.

Fazit – was ist nun besser?

Natürlich kommt das auf den Geschmack an und wie weit es beispielsweise bis zur nächsten Spielbank ist. Ein Abend mit Freunden in der Spielbank ist toll.

Doch ein mobiles Casino bietet unendlich viel Flexibilität und ermöglicht es den Spielern zu spielen, wann immer sie wollen. Und wo auch immer, solange es Internet gibt. Damit ist das mobile Casino eindeutig im Vorteil. Natürlich können sich Spieler hin und wieder in Schale werfen und persönlich ins Casino gehen. In der Zwischenzeit hilft es, im Online Casino die Strategien im Poker zu verbessern und mehr Erfahrung im Black Jack zu sammeln.