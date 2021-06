Kaiserslautern – Mit einer Weite von 19,82 Metern hat sich Dennis Lukas bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im Kugelstoßen durchgesetzt.

Der 27-Jährige studiert an der TU Kaiserslautern „Energie- und Verfahrenstechnik“. Der Masterstudent startet für den LG Idar-Oberstein. Auch im UNISPORT trainiert er regelmäßig für seine Wettkämpfe. Die Meisterschaften fanden am 5. und 6. Juni in Braunschweig statt.

Bereits im Vorjahr überzeugte Lukas bei den Deutschen Meisterschaften: Er belegte mit 19,15 Metern den dritten Platz. Dieses Ergebnis hat er nun verbessert, obwohl er aufgrund der Pandemie seinem Training nicht vollständig nachgehen konnte.

„Von November bis Mitte April war für mich gar kein spezifisches Krafttraining möglich. Ich habe überwiegend zuhause trainiert und mich mit Ganzkörperzirkel und Freeletics fit gehalten“,

so der junge Mann.

Auch beim UNISPORT und im UNIFIT an der TU Kaiserslautern, wo Lukas noch 2020 einen Teil seiner Wettkampf-Vorbereitung absolviert hat, war in diesem Jahr bis zuletzt kein Training möglich. Erst unmittelbar vor den Deutschen Meisterschaften konnte der UNISPORT seine Angebote auf dem Campus langsam wieder hochfahren.