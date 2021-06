Ludwigshafen: Stadtnotizen 17.06.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Nördliche Innenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers der Nördlichen Innenstadt, Osman Gürsoy, im Bürgertreff West, Valentin-Bauer-Straße 18, findet am Donnerstag, 24. Juni 2021 ab 17 Uhr als Präsenzveranstaltung statt. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Stadtbibliothek: Online-Kurs „Schneideplotter“

Mit dem Schneideplotter können beispielsweise Textilien mit eigenen Grafiken und Schriftzügen versehen werden oder Muster, Figuren oder Bastelvorlagen aus Papier geschnitten werden. Was ein Plotter sonst noch so kann und wie das Modell der Stadtbibliothek bedient wird, ist Thema des Online-Kurses „Schneideplotter – Grundlagen mit dem Silhouette Cameo“ am Freitag, 25. Juni 2021, 17 bis 19 Uhr. Im Kurs werden Fragen beantwortet wie: Wie werden die Dateien erstellt, welche Materialien können verwendet werden, wie bekommt man das fertige Motiv auf das T-Shirt oder die Tasche und was für weitere Möglichkeiten bietet der Plotter?

Der Kurs findet online als Webex-Konferenz statt. Angemeldete Teilnehmende erhalten rechtzeitig vor dem Kurs die Zugangsdaten per E-Mail. Die Anmeldung ist erforderlich unter www.ideenw3rk.de oder per E-Mail an info@ideenw3rk.de oder per Telefon an 0621 504-2605. Die Stadtbibliothek empfiehlt zur Teilnahme entweder Laptop oder PC, gegebenenfalls auch ein Tablet. Von der Teilnahme mit einem Smartphone wird abgeraten, da der gezeigte Bildschirminhalt auf einem kleinen Display womöglich schlecht sichtbar sein könnte. Der Online-Kurs ist kostenlos.

Bei Ferienbetreuung sind noch Plätze frei

Bei der Ferienbetreuung der Jugendförderung und Erziehungsberatung gibt es an einigen Standorten in beiden Abschnitten noch freie Plätze, insbesondere bei der Ferienbetreuung am Standort Blies im zweiten Abschnitt. Die Anmeldung zur Ferienbetreuung ist über ein Online-Portal möglich. Alle Informationen dazu sowie der Link zum Portal gibt es auf www.ludwigshafen.de/ferienbetreuung. Die Anmeldung ist noch bis Freitag, 25. Juni 2021, möglich. Informationen gibt es auch auf www.lu4u.de.

Frauenfitness für Jung und Alt – ab 23. Juni wieder Kurse

Eveline Soika bietet im Auftrag des Bereichs Sport der Stadt Ludwigshafen regelmäßig die Kurse „Frauenfitness für Jung und Alt“ an. Coronabedingt mussten die Kurse eine Pause einlegen. Am Mittwoch, 23. Juni 2021, geht es mit der Frauenfitness wieder los. Die Kurse finden wieder in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule, Georg-Herwegh-Straße 9, statt. Drei Zeiten stehen zur Auswahl: 17 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr. Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt. Interessierte sollten mit Eveline Soika unter Telefon 0174 5252401 Kontakt aufnehmen. Teilnehmerinnen, die in den Vorjahren die Kurse regelmäßig besucht haben, wird empfohlen, dieselbe Kurszeit wie in den Vorjahren zu wählen. Teilnehmerinnen müssen eigene Matten mitbringen und in Sportkleidung kommen, da die Umkleideräume noch nicht genutzt werden können. Es besteht Maskenpflicht bis man am Platz in der Halle ist. Wer über einen Impfnachweis oder eine Genesungsbestätigung verfügt, sollte diese zu Kursbeginn mitbringen.