„Bei den aktuell sehr hohen Temperaturen keine Hunde alleine im Auto zurücklassen!“

Stuttgart – „Viele Hundebesitzer nehmen ihren Hund im Auto mit. Bei den derzeit hohen Temperaturen kann es im Inneren eines abgestellten Fahrzeugs rasch zu einem gefährlichen Hitzestau kommen, auch wenn der Wagen vermeintlich sicher im Schatten steht. Ich appelliere deshalb an Hundebesitzer, derzeit keine Hunde alleine im Auto zurückzulassen“, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Donnerstag (17. Juni 2021) in Stuttgart.

Fahrten mit Haustieren müssten rechtzeitig im Voraus gut geplant werden. Tierhalter seien verpflichtet, sich gut um die Unterbringung und Versorgung ihrer Tiere zu kümmern.