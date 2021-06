Neustadt: Geänderte Öffnungszeiten Testcenter des MH Klinikums Hetzelstift ab 21. Juni und neue Räumlichkeiten ab 01. Juli 2021

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund des Nachfrage-Rückgangs nach Antigen-Schnelltests kommt es zu Umstrukturierungen des vom Klinikum Hetzelstift betriebenen Testzentrums in der Speyerdorfer Straße (ehemaliges Aldi-Gebäude). Zunächst werden nur die Öffnungszeiten dem Bedarf angepasst, ab 01. Juli 2021 zieht das Testcenter in andere Räumlichkeiten direkt am Klinikum in der Stiftstraße 10.

Alle Änderungen sind mit dem Gesundheitsamt und dem Corona-Krisenstab der Stadt Neustadt abgestimmt.

Vom 21.06.2021 – 30.06.2021 gelten geänderte Öffnungszeiten, diese sind:

Montag – Freitag von 07:00 – 13:00 Uhr und

Samstag von 10:00 – 13:00 Uhr.

Ab dem 01. Juli finden die Testungen nicht mehr in der Speyerdorfer Straße sondern direkt im Marienhaus Klinikum Hetzelstift statt. Die Öffnungszeiten sind dann wie folgt:

Montag – Freitag von 07:00 – 12:00 Uhr und

Samstag von 10:30 – 13:30 Uhr.

Für alle Fragen zu Testungen beim Marienhaus Klinikum Hetzelstift bleibt weiterhin die Hotline (06321) 859-5555 geschaltet (Montag-Freitag von 08.00 – 12:00 Uhr). Terminvereinbarungen sind für alle Testarten nicht notwendig.

Die Ergebnisse für die Antigen-Schnelltests können ausgedruckt oder wie bisher schon via Handy mitgeteilt werden. Die Ergebnisse der PCR-Tests liegen in der Regel nach 24 – 48 Stunden vor.