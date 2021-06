Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Schwalmstadt-Ziegenhain: Sachbeschädigung an Statue auf Schulgelände

Sachbeschädigung an Kunstwerk Tatzeit: 11.06.2021, 16:00 Uhr bis 14.06.2021, 06:10 Uhr Am vergangenen Wochenende beschädigten unbekannte Täter eine Statue auf dem Gelände der Carl-Bantzer-Schule im Fünftenweg. Die Täter begaben sich zu der Statue auf dem vorderen Schulhof und schlugen der Statue, welche den Künstler Carl Bantzer darstellt, den rechten Unterarm ab. Der Sachschaden an der Statue beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Schwalmstadt: Fahrender Pkw beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Sachbeschädigung an Pkw Tatzeit: 11.06.2021, 14:30 Uhr Am Freitagnachmittag befuhr eine Malsfelderin mit ihrem silbernen VW Golf Variant die B 254, aus Richtung Leimsfeld kommend in Richtung Ziegenhain. In Höhe des Schützenwaldes gab es plötzlich einen lauten Knall und die Malsfelderin bemerkte einen kreisrunden Schaden an der Frontscheibe ihres Pkw. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 800,- Euro. Laut Aussage der aufnehmenden Polizeibeamten der Polizeistation in Schwalmstadt ist ein Steinwurf von der dortigen Fußgängerbrücke möglich. Die Beamten suchen Zeugen, welche zur angegebenen Zeit verdächtige Personen in dem Bereich der Brücke gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430