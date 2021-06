Kreis Bergstraße

Lorsch: Opel Zafira am Sachsenbuckel aufgebrochen / Polizei ermittelt

Lorsch – Am Montag (14.06.) wurde auf dem Ausflugsparkplatz

„Sachsenbuckel“, im Bereich der Landesstraße 3111 (Seehofstraße), ein Opel

Zafira Tourer aufgebrochen.

Das Auto wurde gegen 18.15 Uhr abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich

noch weitere Autos auf dem Parkplatz.

Bei der Rückkehr gegen 18.45 Uhr stellte der Besitzer fest, dass während der

Abwesenheit die Heckscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen wurde und mehrere

Wertgegenstände aus dem Opel entwendet wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden

gebeten, sich telefonisch mit der Polizeidienststelle in Heppenheim in

Verbindung zu setzen.Telefon: 06252/ 706-0

Lorsch/Einhausen: 38-Jährige versilbert Grabschmuck / Polizei sucht Geschädigte

Lorsch/ Einhausen – Eine 38 Jahre alte Frau aus Bensheim wurde von der

Polizei als Grabschmuck-Diebin überführt. Gerade noch rechtzeitig konnten die

Ermittler Ende Mai bei einem Schrott- und Metallverwerter einige Grabbeigaben,

die von der Frau verkauft wurden, in amtlicher Verwahrung nehmen. Bei den

sichergestellten Stücken handelt es sich unter anderem um Urnenstelen,

Grabschalen und Leuchten. Bislang konnten die Beamten noch nicht bei allen

Fundstücken herausfinden, wo diese gestohlen wurden.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Tatverdächtige, die zumeist bei ihrem

Partner in Lorsch wohnt, zwischen Februar und Juni 2021 auf dem Friedhof in der

Friedhofstraße auf Diebestour. In einem bekannten Fall suchte sie auch

Grabstätten in Einhausen auf.

Um die erbeuteten Grabbeigaben abtransportieren zu können, nutzte sie ein

Fahrrad mit Anhänger. Anwohner hatten die Frau nicht nur beobachtet, sondern

auch fotografiert. Mit diesen entscheidenden Hinweisen wurde die 38-Jährige von

der Polizei überführt.

Bislang liegen den Ermittlern in Heppenheim elf Anzeigen mit einer

Gesamtschadenshöhe von über 3000 Euro vor. Die fallzuständigen Beamten gehen

jedoch davon aus, dass weitere Taten noch nicht angezeigt wurden.

Wer in Lorsch, Einhausen oder im näheren Umkreis selbst von einem

Grabschmuck-Diebstahl betroffen ist und diesen noch nicht angezeigt hat, wird

gebeten, sich in Heppenheim beim Kommissariat 41 zu melden. Ebenso werden die

rechtmäßigen Besitzer der sichergestellten Fundstücke gesucht. Telefonisch sind

die Beamten unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Darmstadt

Darmstadt: Fahrrad mit individuellem Code versehen lassen / 1. Polizeirevier lädt zur Fahrradcodierung im Juni ein

Darmstadt – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte am

Dienstag, den 29. Juni, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter Einhaltung der

Abstands- und Hygieneregeln zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände des

Reviers in der Bismarckstraße ein.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bitten die

Beamtinnen und Beamten um Voranmeldung. Diese werden ab heute (15.6.) von

montags bis freitags unter der Rufnummer 06151/969-3603 in der Zeit von 7-14 Uhr

entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben

schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei

der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder

Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Darmstadt: 40 Einbrüche in Kleingärten / 45-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Darmstadt – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Weil ein 45-jähriger Tatverdächtiger im Verdacht steht insgesamt 40 Gartenhütten

in Darmstädter Kleingartenanlagen aufgebrochen zu haben, musste sich der

Tatverdächtige am vergangenen Donnerstag (10.6.) vor einem Haftrichter

verantworten.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit rückte der polizeibekannte 45-jährige

Tatverdächtige in den Fokus der Beamtinnen und Beamten. Er steht im Verdacht

mehrere Einbrüche seit Anfang Mai 2020 in Kleingartenanlagen und private

Kleingärten, unter anderem im Bereich des Rosenhöhwegs, des Schnampelwegs und

der Kastanienallee, begangen zu haben. Bei den Einbrüchen erbeutete der

Tatverdächtige neben diversen handlichen Gegenständen auch Spirituosen und

Fahrräder. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 22. April, stellten die

ermittelnden Beamtinnen und Beamten zum Teil, die aus den Gartenhütten

entwendeten Gegenstände, sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 45 Jahre alte

Tatverdächtige am vergangenen Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht

Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den

Tatverdächtigen an und schickte ihn im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Ob der Mann noch für weitere gleichgelagerte Fälle in Betracht kommt, muss im

Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt wird in den nächsten Tagen mit den Geschädigten

zwecks Zuordnung der sichergestellten Gegenstände in Kontakt treten.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Am Montag, den 14.06.2021 gegen 17:30 Uhr ereignete sich in

der Kiesstraße 73 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein weißer Transporter soll beim Ein- oder Ausparken einen geparkten grauen

Hyundai Tucson beschädigt haben. Der Fahrer des Transporters sei hiernach auch

nochmals ausgestiegen und hat sich beide Fahrzeuge angesehen, sich jedoch im

Anschluss unerlaubt entfernt, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Die Polizei

sucht Unfallzeugen, die weitere Hinweise auf den flüchtigen Transporter und

Fahrer geben können.

Groß-Umstadt: Motorrad aus Garage gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt – Nachdem Kriminelle ein Motorrad aus einer Garage im

„Felsweg“ entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Unbekannten das Krad der Marke

„Yamaha“ zwischen Freitag (11.6.) und Montag (14.6.). Das Modell „VMAX“ stand

zum Tatzeitpunkt in einer offenstehenden Garage und war mittels Lenkradschloss

gesichert. Wie die Unbekannten das Bike abtransportieren konnten, muss im Rahmen

der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend

Euro geschätzt.

Hinweise werden an die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 der

Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Weiterstadt: Corona-Teststation beschädigt / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt – Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung hat

das 3. Polizeirevier in Darmstadt eingeleitet, nachdem bislang Unbekannte im

Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag (12.6.) und Montagmorgen (14.6.) eine

Corona-Teststation in der Straße „Am Dornbusch“ beschädigten. Die Vandalen

zerschnitten unter anderem Teile des auf dem Parkplatz aufgebauten Testzeltes

und rissen angebrachte Banner aus der Halterung heraus. Dabei verursachten sie

einen Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Wieso die

Unbekannten ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, müssen die weiteren

Ermittlungen zeigen. Anwohner oder Personen, die im Tatzeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-3810 zu melden.

Bickenbach: Fahrrad aufgefunden und sichergestellt / Wer erkennt sein Eigentum?

Bickenbach – Das blaue Fahrrad der Marke „Phönix“ wurde vergangenen

Freitag (11.6.) in der Straße „Im Leierhans“ aufgefunden und sichergestellt. Da

das Bike mit der Aufschrift „Outdoor“ unverschlossen im dortigen Bereich lag,

können die Ermittlerinnen und Ermittler nach jetzigem Kenntnisstand einen

Zusammenhang mit einer Straftat nicht ausschließen. Deshalb fragt die Polizei in

Pfungstadt: Wer erkennt sein Eigentum wieder? Wer kann sachdienliche Hinweise

geben? Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Die

Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 42 können unter der Rufnummer

06157/9509-0 kontaktiert werden.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Transporter geplündert/Werkzeuge im Wert von 20.000 Euro erbeutet

Mörfelden-Walldorf

Ein in der Regensburger Straße geparkter Transporter der Marke Peugeot geriet in der Nacht zum Dienstag (15.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam durch die Heckklappe in den Laderraum des Fahrzeugs ein und ließen dort anschließend diverse, teils hochwertige Werkzeuge, wie eine Kreissäge und eine Schleifmaschine mitgehen. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden vor rund 20.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: Tisch von Sitzgruppe auf Schulgelände in Brand gesteckt

Groß-Gerau

Vermutlich mittels Brandbeschleuniger entzündeten Unbekannte am Montagabend (14.06.), gegen 21.15 Uhr, den Tisch einer Sitzgruppe auf dem Gelände der Martin-Buber-Schule in der Wilhelm-Seipp-Straße. Der Brand konnte anschließend zwar rasch gelöscht werden, dennoch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang drei Jugendliche im Alter von circa 14 bis 15 Jahren, die kurz nach der Tat von der Örtlichkeit flüchteten. Hierbei handelte es sich um zwei Jungen und ein Mädchen. Einer der Flüchtigen trug einen weißen Sonnenhut. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.