Germersheim – Zypresse in Brand geraten

Ein aufmerksamer Spaziergänger alarmierte gestern Abend aufgrund einer brennenden Zypresse in der Straße „An Fronte Diez“ die Polizei Germersheim. Die zusätzlich verständigte Feuerwehr konnte den etwa acht Meter hohen Baum schnell löschen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die entsprechenden Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Bellheim – Baumfrevel an Grundschule

Gestern wurde der Polizei Germersheim mitgeteilt, dass im Zeitraum von 07.06. – 10.06.2021 bislang unbekannte Täter mehrere Obstbäume auf dem Gelände der Bellheimer Grundschule mutwillig beschädigten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Germersheim – Radfahrer stürzt an Bordstein

Gestern Mittag befuhr ein 69-jähriger Fahrradfahrer die Hördter Straße in Germersheim. Dort blieb er an einer Bordsteinkante hängen, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich glücklicherweise nur leicht an der Schulter.